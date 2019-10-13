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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4272427342744275 Додано: Пон 14 жов, 2019 16:36 innamax2008 написав: Faceless написав: Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.

Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко

Ну, не знаю, пока в стране ничего хуже не стало, даже есть положительные моменты. Рейтинги Украины выросли, ну и доллар по 25 тоже в математике удобнее, чем по 28 или 29. Президент США с нашим Президентом встретился. Предыдущий Трампа у туалета ждал и не дождался Ну, не знаю, пока в стране ничего хуже не стало, даже есть положительные моменты. Рейтинги Украины выросли, ну и доллар по 25 тоже в математике удобнее, чем по 28 или 29. Президент США с нашим Президентом встретился. Предыдущий Трампа у туалета ждал и не дождался

так Трампу тре було от Моніки справу на Байдена, але вляпався по самі вуха. А так би і не було навіть біля туалета. так Трампу тре було от Моніки справу на Байдена, але вляпався по самі вуха. А так би і не було навіть біля туалета. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16446 З нами з: 09.03.14 Подякував: 968 раз. Подякували: 994 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 16:41 pesikot написав: Где Порошенко проходит подозреваемым по делам о коррупции ? Где судебные решения ?

Их нет, значит ты врал по поводу коррупции Порошенко Где Порошенко проходит подозреваемым по делам о коррупции ? Где судебные решения ?Их нет, значит ты врал по поводу коррупции Порошенко



Ты опять со своим аргументом уровня подъездных бабушек?



Назови мне списки подозреваемых и/или осужденных по делам расстрела Небесной Сотни, убийств 2-го мая и подрыва Шеремета! Если руководствоваться твоей логикой, то этих преступлений не было...



Нет, родное сердце - отсутствие подозрения не значит отсутствия факта преступления! В нашем случае - коррупци.



Во-первых, нужно дать следствию время (5 лет даже расследование невозможно было начать).



Во-вторых, перед уходом с поста президента Порошенко успел изъять из законодательства основной инструмент по борьбе с коррупционерами - статью о незаконном обогащении, позволявшую обвинять коррупционеров за использование служебного положения в личных целях. На данный момент чиновника-вора можно посадить ТОЛЬКО за прямое получение взятки/отката. НЕТ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ осудить за создание условий для получения неправомочной выгоды, что имело место, например, с пресловутой формулой Роттердам+.



Так что нечего тут наводить тень на плетень, прикрываясь несовершенством законов и процессуальных норм! Если есть факт намеренного причинения ущерба государству, или обществу, не может не быть коррупционера! Ты опять со своим аргументом уровня подъездных бабушек?Назови мне списки подозреваемых и/или осужденных по делам расстрела Небесной Сотни, убийств 2-го мая и подрыва Шеремета! Если руководствоваться твоей логикой, то этих преступлений не было...Нет, родное сердце - отсутствие подозрения не значит отсутствия факта преступления! В нашем случае - коррупци.Во-первых, нужно дать следствию время (5 лет даже расследование невозможно было начать).Во-вторых, перед уходом с поста президента Порошенко успел изъять из законодательства основной инструмент по борьбе с коррупционерами - статью о незаконном обогащении, позволявшую обвинять коррупционеров за использование служебного положения в личных целях. На данный момент чиновника-вора можно посадить ТОЛЬКО за прямое получение взятки/отката. НЕТ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ осудить за создание условий для получения неправомочной выгоды, что имело место, например, с пресловутой формулой Роттердам+.Так что нечего тут наводить тень на плетень, прикрываясь несовершенством законов и процессуальных норм! Если есть факт намеренного причинения ущерба государству, или обществу, не может не быть коррупционера! zРадио

Повідомлень: 3826 З нами з: 02.05.18 Подякував: 809 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 16:42 flyman написав: innamax2008 написав: Faceless написав: Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.

Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко

Ну, не знаю, пока в стране ничего хуже не стало, даже есть положительные моменты. Рейтинги Украины выросли, ну и доллар по 25 тоже в математике удобнее, чем по 28 или 29. Президент США с нашим Президентом встретился. Предыдущий Трампа у туалета ждал и не дождался Ну, не знаю, пока в стране ничего хуже не стало, даже есть положительные моменты. Рейтинги Украины выросли, ну и доллар по 25 тоже в математике удобнее, чем по 28 или 29. Президент США с нашим Президентом встретился. Предыдущий Трампа у туалета ждал и не дождался

так Трампу тре було от Моніки справу на Байдена, але вляпався по самі вуха. А так би і не було навіть біля туалета. так Трампу тре було от Моніки справу на Байдена, але вляпався по самі вуха. А так би і не було навіть біля туалета.

Если бы да кабы во рту выросли грибы. Рейтинговые агенства повысили рейтинги Украины. А педалик увидев движение возле укрбуда решил мост на Шулявке дострить Если бы да кабы во рту выросли грибы. Рейтинговые агенства повысили рейтинги Украины. А педалик увидев движение возле укрбуда решил мост на Шулявке дострить innamax2008

Повідомлень: 344 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4272427342744275 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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