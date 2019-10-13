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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:36
innamax2008 написав: Faceless написав:
Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.
Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко
Ну, не знаю, пока в стране ничего хуже не стало, даже есть положительные моменты. Рейтинги Украины выросли, ну и доллар по 25 тоже в математике удобнее, чем по 28 или 29. Президент США с нашим Президентом встретился. Предыдущий Трампа у туалета ждал и не дождался
так Трампу тре було от Моніки справу на Байдена, але вляпався по самі вуха. А так би і не було навіть біля туалета.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 16:41
pesikot написав:
Где Порошенко проходит подозреваемым по делам о коррупции ? Где судебные решения ?
Их нет, значит ты врал по поводу коррупции Порошенко
Ты опять со своим аргументом уровня подъездных бабушек?
Назови мне списки подозреваемых и/или осужденных по делам расстрела Небесной Сотни, убийств 2-го мая и подрыва Шеремета! Если руководствоваться твоей логикой, то этих преступлений не было...
Нет, родное сердце - отсутствие подозрения не значит отсутствия факта преступления! В нашем случае - коррупци.
Во-первых, нужно дать следствию время (5 лет даже расследование невозможно было начать).
Во-вторых, перед уходом с поста президента Порошенко успел изъять из законодательства основной инструмент по борьбе с коррупционерами - статью о незаконном обогащении, позволявшую обвинять коррупционеров за использование служебного положения в личных целях. На данный момент чиновника-вора можно посадить ТОЛЬКО за прямое получение взятки/отката. НЕТ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ осудить за создание условий для получения неправомочной выгоды, что имело место, например, с пресловутой формулой Роттердам+.
Так что нечего тут наводить тень на плетень, прикрываясь несовершенством законов и процессуальных норм! Если есть факт намеренного причинения ущерба государству, или обществу, не может не быть коррупционера!
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Додано: Пон 14 жов, 2019 16:42
flyman написав: innamax2008 написав: Faceless написав:
Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.
Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко
Ну, не знаю, пока в стране ничего хуже не стало, даже есть положительные моменты. Рейтинги Украины выросли, ну и доллар по 25 тоже в математике удобнее, чем по 28 или 29. Президент США с нашим Президентом встретился. Предыдущий Трампа у туалета ждал и не дождался
так Трампу тре було от Моніки справу на Байдена, але вляпався по самі вуха. А так би і не було навіть біля туалета.
Если бы да кабы во рту выросли грибы. Рейтинговые агенства повысили рейтинги Украины. А педалик увидев движение возле укрбуда решил мост на Шулявке дострить
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