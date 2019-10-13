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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:36
innamax2008 написав: Faceless написав:
Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.
Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко
Ну, не знаю, пока в стране ничего хуже не стало, даже есть положительные моменты. Рейтинги Украины выросли, ну и доллар по 25 тоже в математике удобнее, чем по 28 или 29. Президент США с нашим Президентом встретился. Предыдущий Трампа у туалета ждал и не дождался
так Трампу тре було от Моніки справу на Байдена, але вляпався по самі вуха. А так би і не було навіть біля туалета.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 16:41
pesikot написав:
Где Порошенко проходит подозреваемым по делам о коррупции ? Где судебные решения ?
Их нет, значит ты врал по поводу коррупции Порошенко
Ты опять со своим аргументом уровня подъездных бабушек?
Назови мне списки подозреваемых и/или осужденных по делам расстрела Небесной Сотни, убийств 2-го мая и подрыва Шеремета! Если руководствоваться твоей логикой, то этих преступлений не было...
Нет, родное сердце - отсутствие подозрения не значит отсутствия факта преступления! В нашем случае - коррупци.
Во-первых, нужно дать следствию время (5 лет даже расследование невозможно было начать).
Во-вторых, перед уходом с поста президента Порошенко успел изъять из законодательства основной инструмент по борьбе с коррупционерами - статью о незаконном обогащении, позволявшую обвинять коррупционеров за использование служебного положения в личных целях. На данный момент чиновника-вора можно посадить ТОЛЬКО за прямое получение взятки/отката. НЕТ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ осудить за создание условий для получения неправомочной выгоды, что имело место, например, с пресловутой формулой Роттердам+.
Так что нечего тут наводить тень на плетень, прикрываясь несовершенством законов и процессуальных норм! Если есть факт намеренного причинения ущерба государству, или обществу, не может не быть коррупционера!
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Додано: Пон 14 жов, 2019 16:42
flyman написав: innamax2008 написав: Faceless написав:
Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.
Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко
Ну, не знаю, пока в стране ничего хуже не стало, даже есть положительные моменты. Рейтинги Украины выросли, ну и доллар по 25 тоже в математике удобнее, чем по 28 или 29. Президент США с нашим Президентом встретился. Предыдущий Трампа у туалета ждал и не дождался
так Трампу тре було от Моніки справу на Байдена, але вляпався по самі вуха. А так би і не було навіть біля туалета.
Если бы да кабы во рту выросли грибы. Рейтинговые агенства повысили рейтинги Украины. А педалик увидев движение возле укрбуда решил мост на Шулявке дострить
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Додано: Пон 14 жов, 2019 16:46
innamax2008 написав: Faceless написав:
Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.
Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко
Ну, не знаю, пока в стране ничего хуже не стало, даже есть положительные моменты. Рейтинги Украины выросли, ну и доллар по 25 тоже в математике удобнее, чем по 28 или 29. Президент США с нашим Президентом встретился. Предыдущий Трампа у туалета ждал и не дождался
Напомните, какие именно рейтинги вырасли?
Встреча Зе с Трампом не то, чтобы особо выдающаяся состоялась, с видом нашкодившего котёнка. Что достигнуто было на встрече? Может, военная помощь увеличится? А, нет, вообще обнулили. Антироссийская коалиция только слабеет.
Курс доллара ещё при Порохе начал снижаться, с конца августа 2018.
"Бешеный принтер" в Раде уже достаточно обсуждали. Принятие законов без рассмотрения и правок - это тот позитив, который вы увидели?
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Додано: Пон 14 жов, 2019 16:46
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 14 жов, 2019 16:47
Faceless написав:
кто был против Зе, остались, а сторонники Зе все как один исчезли. А ведь и года не прошло, чего ж так рано сдались.
Дивився частинами його бліц інтервью журналістам
Що він не так робить? Мінські угоди не він підписував
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Додано: Пон 14 жов, 2019 16:49
pesikot написав:
Жириновский у вас никто, Хазин тоже.
Но давайте послушаем главного
Путин: Наши войска станут ПОЗАДИ женщин и детей
И что здесь он такого сказал о Новороссии от Донбасса до Одессы и расчленении Украины?
Или на безрыбьи...
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Додано: Пон 14 жов, 2019 16:52
Starikan написав:
Угу.Во всем этом есть и ваш вклад, и Фриза, и зРадио, и ЛАДа, и ваших любимцев Дубинского, Бигуса и Шария.
Вам и вам подобным не хихикать и возмущаться надо, а покаяться перед народом
Перед кем, перед такими порохофилами как вы ибо альтернативой Зеленского у был второй срок Порошенко.
А у вас с совестью за прошедшие 5 лет все в порядке, праведник?
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Додано: Пон 14 жов, 2019 16:53
zРадио написав: pesikot написав:
Где Порошенко проходит подозреваемым по делам о коррупции ? Где судебные решения ?
Их нет, значит ты врал по поводу коррупции Порошенко
Ты опять со своим аргументом уровня подъездных бабушек?
Это и есть твой уровень.
zРадио написав:
Назови мне списки подозреваемых и/или осужденных по делам расстрела Небесной Сотни, убийств 2-го мая и подрыва Шеремета! Если руководствоваться твоей логикой, то этих преступлений не было...
Нет, родное сердце - отсутствие подозрения не значит отсутствия факта преступления! В нашем случае - коррупци.
Во-первых, нужно дать следствию время (5 лет даже расследование невозможно было начать).
Не съезжай с темы. И не приписывай мне того, что я не говорил.
Ты начал о коррупции Порошенко. Фактов нет.
Про "нужно дать время" и вовсе смешно читать.
zРадио написав:
что имело место, например, с пресловутой формулой Роттердам+.
Только оказалось, что по Роттердам+ цена угля самая низкая. А ты продолжаешь всё по методичке шпарить.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 14 жов, 2019 16:53
flyman написав: 19yuriy91 написав: Faceless написав:
Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.
Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко
были просто против по
всего то
я був проти По, але за Зе не топив і не голосував.
ну так и речь же не о тебе - каждый, кто был против по, голосовал, видимо, по-разному.
пс. кстати, а выбери нарид пороха - усё было бы заипись? даже по сравнению с клоуном? щас митингуют против зрады, так и при порохе такое было. и тдтп
так шо поглядим, хотя тенденции.....
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