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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 42744275427642774278 ... 4280> Додано: Пон 14 жов, 2019 16:55 shapo написав: И что здесь он такого сказал о Новороссии от Донбасса до Одессы и расчленении Украины?

Или на безрыбьи... И что здесь он такого сказал о Новороссии от Донбасса до Одессы и расчленении Украины?Или на безрыбьи...

Он сказал, что их войска будут стоять позади женщин и детей, распространенная тактика нацистов и террористов. Так и было. Он сказал, что их войска будут стоять позади женщин и детей, распространенная тактика нацистов и террористов. Так и было. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3162 З нами з: 31.08.09 Подякував: 242 раз. Подякували: 777 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 16:56 Faceless написав: Ну так куда делись те, кто тут же голосовал за Зе и СН? Результаты опросов тут же, на первой странице. И, главное, сколько было претензий, что это у По тут дутый рейтинг - но вот его сторонники, или скорее те, кто был против Зе, остались, а сторонники Зе все как один исчезли. А ведь и года не прошло, чего ж так рано сдались. Ну так куда делись те, кто тут же голосовал за Зе и СН? Результаты опросов тут же, на первой странице. И, главное, сколько было претензий, что это у По тут дутый рейтинг - но вот его сторонники, или скорее те, кто был против Зе, остались, а сторонники Зе все как один исчезли. А ведь и года не прошло, чего ж так рано сдались.

Рейтинг у Порошенко на этом форуме и вправду дутый, тем более он мало что стоит т. к. выборка непонятно из кого,ников никто так и не привёл.

За Зеленского голосовал во 2 туре президентских чтобы Порошенко не прошёл и ничуть не жалею.

В 1м туре и парламентских голосовал за Гриценко и его партию Рейтинг у Порошенко на этом форуме и вправду дутый, тем более он мало что стоит т. к. выборка непонятно из кого,ников никто так и не привёл.За Зеленского голосовал во 2 туре президентских чтобы Порошенко не прошёл и ничуть не жалею.В 1м туре и парламентских голосовал за Гриценко и его партию Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2145 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 16:57 innamax2008 написав: Если бы да кабы во рту выросли грибы. Рейтинговые агенства повысили рейтинги Украины. А педалик увидев движение возле укрбуда решил мост на Шулявке дострить Если бы да кабы во рту выросли грибы. Рейтинговые агенства повысили рейтинги Украины. А педалик увидев движение возле укрбуда решил мост на Шулявке дострить

zRadio, это то что я говорил. У вас мост не строился, не строился. Но нашли конспирологическую версию, почему мост продолжили строить Хотя работы по мосту велись , это то что я говорил. У вас мост не строился, не строился. Но нашли конспирологическую версию, почему мост продолжили строитьХотя работы по мосту велись "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3162 З нами з: 31.08.09 Подякував: 242 раз. Подякували: 777 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 16:58 shapo написав: Faceless написав: Ну так куда делись те, кто тут же голосовал за Зе и СН? Результаты опросов тут же, на первой странице. И, главное, сколько было претензий, что это у По тут дутый рейтинг - но вот его сторонники, или скорее те, кто был против Зе, остались, а сторонники Зе все как один исчезли. А ведь и года не прошло, чего ж так рано сдались. Ну так куда делись те, кто тут же голосовал за Зе и СН? Результаты опросов тут же, на первой странице. И, главное, сколько было претензий, что это у По тут дутый рейтинг - но вот его сторонники, или скорее те, кто был против Зе, остались, а сторонники Зе все как один исчезли. А ведь и года не прошло, чего ж так рано сдались.

Рейтинг у Порошенко на этом форуме и вправду дутый, тем более он мало что стоит т. к. выборка непонятно из кого,ников никто так и не привёл.

За Зеленского голосовал во 2 туре президентских чтобы Порошенко не прошёл и ничуть не жалею.

В 1м туре и парламентских голосовал за Гриценко и его партию Рейтинг у Порошенко на этом форуме и вправду дутый, тем более он мало что стоит т. к. выборка непонятно из кого,ников никто так и не привёл.За Зеленского голосовал во 2 туре президентских чтобы Порошенко не прошёл и ничуть не жалею.В 1м туре и парламентских голосовал за Гриценко и его партию

Так, 0.5 голоса можно засчитать Так, 0.5 голоса можно засчитать Востаннє редагувалось pesikot в Пон 14 жов, 2019 17:01, всього редагувалось 1 раз. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3162 З нами з: 31.08.09 Подякував: 242 раз. Подякували: 777 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 16:59 pesikot написав: shapo написав: И что здесь он такого сказал о Новороссии от Донбасса до Одессы и расчленении Украины?

Или на безрыбьи... И что здесь он такого сказал о Новороссии от Донбасса до Одессы и расчленении Украины?Или на безрыбьи...

Он сказал, что их войска будут стоять позади женщин и детей, распространенная тактика нацистов и террористов. Так и было. Он сказал, что их войска будут стоять позади женщин и детей, распространенная тактика нацистов и террористов. Так и было.

Очередной бред.

ВС России многократно выше украинских даже без за действия авиации, им прятаться за кем-то незачем.

Это просто оправдание оккупации Крыма и аннексии части Донбасса Очередной бред.ВС России многократно выше украинских даже без за действия авиации, им прятаться за кем-то незачем.Это просто оправдание оккупации Крыма и аннексии части Донбасса Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2145 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 17:00 pesikot написав: Рейтинг у Порошенко на этом форуме и вправду дутый, тем более он мало что стоит т. к. выборка непонятно из кого,ников никто так и не привёл.

За Зеленского голосовал во 2 туре президентских чтобы Порошенко не прошёл и ничуть не жалею.

В 1м туре и парламентских голосовал за Гриценко и его партию Рейтинг у Порошенко на этом форуме и вправду дутый, тем более он мало что стоит т. к. выборка непонятно из кого,ников никто так и не привёл.За Зеленского голосовал во 2 туре президентских чтобы Порошенко не прошёл и ничуть не жалею.В 1м туре и парламентских голосовал за Гриценко и его партию

Так, половину можно засчитать [/quote]

Я не жадный, считай целое Так, половину можно засчитать[/quote]Я не жадный, считай целое Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2145 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 17:01 pesikot написав: Не съезжай с темы. И не приписывай мне того, что я не говорил.

Ты начал о коррупции Порошенко. Фактов нет.

Про "нужно дать время" и вовсе смешно читать.

Не съезжай с темы. И не приписывай мне того, что я не говорил.Ты начал о коррупции Порошенко. Фактов нет.Про "нужно дать время" и вовсе смешно читать.



Так ты и слился - я тебе привел в пример, к чему приводит логика "нет подозрений - не было и преступления".



Давай отвечай - не убивали Шеремета? На Карибах что-ли загорает? Ведь ни одного подозреваемого, ни одного осужденного по делу!



pesikot написав: Только оказалось, что по Роттердам+ цена угля самая низкая. А ты продолжаешь всё по методичке шпарить. Только оказалось, что по Роттердам+ цена угля самая низкая. А ты продолжаешь всё по методичке шпарить.



Самая низкая по сравнению с чем - с еще более коррупционной схемой т.н. энергорынка, где все та же государственная Укрэнерго выкупает всю ту же э/э ДТЭК, только по еще более высокому тарифу? Плати и радуйся, мазохист ))) Так ты и слился - я тебе привел в пример, к чему приводит логика "нет подозрений - не было и преступления".Давай отвечай - не убивали Шеремета? На Карибах что-ли загорает? Ведь ни одного подозреваемого, ни одного осужденного по делу!Самая низкая по сравнению с чем - с еще более коррупционной схемой т.н. энергорынка, где все та же государственная Укрэнерго выкупает всю ту же э/э ДТЭК, только по еще более высокому тарифу?Плати и радуйся, мазохист ))) zРадио

Повідомлень: 3830 З нами з: 02.05.18 Подякував: 809 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 17:02 zРадио написав: pesikot написав: Где Порошенко проходит подозреваемым по делам о коррупции ? Где судебные решения ?

Их нет, значит ты врал по поводу коррупции Порошенко Где Порошенко проходит подозреваемым по делам о коррупции ? Где судебные решения ?Их нет, значит ты врал по поводу коррупции Порошенко



Ты опять со своим аргументом уровня подъездных бабушек?



Назови мне списки подозреваемых и/или осужденных по делам расстрела Небесной Сотни, убийств 2-го мая и подрыва Шеремета! Если руководствоваться твоей логикой, то этих преступлений не было...



Нет, родное сердце - отсутствие подозрения не значит отсутствия факта преступления! В нашем случае - коррупци.



Во-первых, нужно дать следствию время (5 лет даже расследование невозможно было начать).



Во-вторых, перед уходом с поста президента Порошенко успел изъять из законодательства основной инструмент по борьбе с коррупционерами - статью о незаконном обогащении, позволявшую обвинять коррупционеров за использование служебного положения в личных целях. На данный момент чиновника-вора можно посадить ТОЛЬКО за прямое получение взятки/отката. НЕТ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ осудить за создание условий для получения неправомочной выгоды, что имело место, например, с пресловутой формулой Роттердам+.



Так что нечего тут наводить тень на плетень, прикрываясь несовершенством законов и процессуальных норм! Если есть факт намеренного причинения ущерба государству, или обществу, не может не быть коррупционера! Ты опять со своим аргументом уровня подъездных бабушек?Назови мне списки подозреваемых и/или осужденных по делам расстрела Небесной Сотни, убийств 2-го мая и подрыва Шеремета! Если руководствоваться твоей логикой, то этих преступлений не было...Нет, родное сердце - отсутствие подозрения не значит отсутствия факта преступления! В нашем случае - коррупци.Во-первых, нужно дать следствию время (5 лет даже расследование невозможно было начать).Во-вторых, перед уходом с поста президента Порошенко успел изъять из законодательства основной инструмент по борьбе с коррупционерами - статью о незаконном обогащении, позволявшую обвинять коррупционеров за использование служебного положения в личных целях. На данный момент чиновника-вора можно посадить ТОЛЬКО за прямое получение взятки/отката. НЕТ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ осудить за создание условий для получения неправомочной выгоды, что имело место, например, с пресловутой формулой Роттердам+.Так что нечего тут наводить тень на плетень, прикрываясь несовершенством законов и процессуальных норм! Если есть факт намеренного причинения ущерба государству, или обществу, не может не быть коррупционера!

так у Зе є і Уряд і Рада... що не може ? знов Порошенко в штани йому наклав? так у Зе є і Уряд і Рада... що не може ? знов Порошенко в штани йому наклав? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16456 З нами з: 09.03.14 Подякував: 968 раз. Подякували: 994 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 17:04 shapo написав: Я не жадный, считай целое Я не жадный, считай целое

"Считайте" "Считайте" "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3162 З нами з: 31.08.09 Подякував: 242 раз. Подякували: 777 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 17:04 Хто підписув мінські угоди в яких є ці пункти про капітуляцію ? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8287 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 596 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 42744275427642774278 ... 4280> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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