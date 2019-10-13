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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:55

  shapo написав:И что здесь он такого сказал о Новороссии от Донбасса до Одессы и расчленении Украины?
Или на безрыбьи...

Он сказал, что их войска будут стоять позади женщин и детей, распространенная тактика нацистов и террористов. Так и было.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:56

  Faceless написав:Ну так куда делись те, кто тут же голосовал за Зе и СН? Результаты опросов тут же, на первой странице. И, главное, сколько было претензий, что это у По тут дутый рейтинг - но вот его сторонники, или скорее те, кто был против Зе, остались, а сторонники Зе все как один исчезли. А ведь и года не прошло, чего ж так рано сдались.

Рейтинг у Порошенко на этом форуме и вправду дутый, тем более он мало что стоит т. к. выборка непонятно из кого,ников никто так и не привёл.
За Зеленского голосовал во 2 туре президентских чтобы Порошенко не прошёл и ничуть не жалею.
В 1м туре и парламентских голосовал за Гриценко и его партию
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:57

  innamax2008 написав:Если бы да кабы во рту выросли грибы. Рейтинговые агенства повысили рейтинги Украины. А педалик увидев движение возле укрбуда решил мост на Шулявке дострить

zRadio, это то что я говорил. У вас мост не строился, не строился. Но нашли конспирологическую версию, почему мост продолжили строить :) Хотя работы по мосту велись
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:58

  shapo написав:
  Faceless написав:Ну так куда делись те, кто тут же голосовал за Зе и СН? Результаты опросов тут же, на первой странице. И, главное, сколько было претензий, что это у По тут дутый рейтинг - но вот его сторонники, или скорее те, кто был против Зе, остались, а сторонники Зе все как один исчезли. А ведь и года не прошло, чего ж так рано сдались.

Рейтинг у Порошенко на этом форуме и вправду дутый, тем более он мало что стоит т. к. выборка непонятно из кого,ников никто так и не привёл.
За Зеленского голосовал во 2 туре президентских чтобы Порошенко не прошёл и ничуть не жалею.
В 1м туре и парламентских голосовал за Гриценко и его партию

Так, 0.5 голоса можно засчитать :)
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 14 жов, 2019 17:01, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:59

  pesikot написав:
  shapo написав:И что здесь он такого сказал о Новороссии от Донбасса до Одессы и расчленении Украины?
Или на безрыбьи...

Он сказал, что их войска будут стоять позади женщин и детей, распространенная тактика нацистов и террористов. Так и было.

Очередной бред.
ВС России многократно выше украинских даже без за действия авиации, им прятаться за кем-то незачем.
Это просто оправдание оккупации Крыма и аннексии части Донбасса
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:00

  pesikot написав:Рейтинг у Порошенко на этом форуме и вправду дутый, тем более он мало что стоит т. к. выборка непонятно из кого,ников никто так и не привёл.
За Зеленского голосовал во 2 туре президентских чтобы Порошенко не прошёл и ничуть не жалею.
В 1м туре и парламентских голосовал за Гриценко и его партию

Так, половину можно засчитать :)[/quote]
Я не жадный, считай целое
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:01

  pesikot написав:Не съезжай с темы. И не приписывай мне того, что я не говорил.
Ты начал о коррупции Порошенко. Фактов нет.
Про "нужно дать время" и вовсе смешно читать.


Так ты и слился - я тебе привел в пример, к чему приводит логика "нет подозрений - не было и преступления".

Давай отвечай - не убивали Шеремета? На Карибах что-ли загорает? Ведь ни одного подозреваемого, ни одного осужденного по делу!

  pesikot написав:Только оказалось, что по Роттердам+ цена угля самая низкая. А ты продолжаешь всё по методичке шпарить.


Самая низкая по сравнению с чем - с еще более коррупционной схемой т.н. энергорынка, где все та же государственная Укрэнерго выкупает всю ту же э/э ДТЭК, только по еще более высокому тарифу? :mrgreen: Плати и радуйся, мазохист )))
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:02

  zРадио написав:
  pesikot написав:Где Порошенко проходит подозреваемым по делам о коррупции ? Где судебные решения ?
Их нет, значит ты врал по поводу коррупции Порошенко


Ты опять со своим аргументом уровня подъездных бабушек? :mrgreen:

Назови мне списки подозреваемых и/или осужденных по делам расстрела Небесной Сотни, убийств 2-го мая и подрыва Шеремета! Если руководствоваться твоей логикой, то этих преступлений не было...

Нет, родное сердце - отсутствие подозрения не значит отсутствия факта преступления! В нашем случае - коррупци.

Во-первых, нужно дать следствию время (5 лет даже расследование невозможно было начать).

Во-вторых, перед уходом с поста президента Порошенко успел изъять из законодательства основной инструмент по борьбе с коррупционерами - статью о незаконном обогащении, позволявшую обвинять коррупционеров за использование служебного положения в личных целях. На данный момент чиновника-вора можно посадить ТОЛЬКО за прямое получение взятки/отката. НЕТ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ осудить за создание условий для получения неправомочной выгоды, что имело место, например, с пресловутой формулой Роттердам+.

Так что нечего тут наводить тень на плетень, прикрываясь несовершенством законов и процессуальных норм! Если есть факт намеренного причинения ущерба государству, или обществу, не может не быть коррупционера!

так у Зе є і Уряд і Рада... що не може ? знов Порошенко в штани йому наклав?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:04

  shapo написав:Я не жадный, считай целое

"Считайте" :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:04

Хто підписув мінські угоди в яких є ці пункти про капітуляцію ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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