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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 14 жов, 2019 17:05
shapo написав: pesikot написав: shapo написав:
И что здесь он такого сказал о Новороссии от Донбасса до Одессы и расчленении Украины?
Или на безрыбьи...
Он сказал, что их войска будут стоять позади женщин и детей, распространенная тактика нацистов и террористов. Так и было.
Очередной бред.
ВС России многократно выше украинских даже без за действия авиации, им прятаться за кем-то незачем.
Это просто оправдание оккупации Крыма и аннексии части Донбасса
Тим не менш, в серпні 2014 російські збройні сили йшли на територію України без своїх прапорів, без розпізнавальних знаків. Уро-ди. Ганьба для російських військових.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 17:06
pesikot написав: shapo написав:
И что здесь он такого сказал о Новороссии от Донбасса до Одессы и расчленении Украины?
Или на безрыбьи...
Он сказал, что их войска будут стоять позади женщин и детей, распространенная тактика нацистов и террористов. Так и было.
Шапо, зРадіо цього "не чули" і "не бачили".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 14 жов, 2019 17:10
shapo написав: Faceless написав:
Ну так куда делись те, кто тут же голосовал за Зе и СН? Результаты опросов тут же, на первой странице. И, главное, сколько было претензий, что это у По тут дутый рейтинг - но вот его сторонники, или скорее те, кто был против Зе, остались, а сторонники Зе все как один исчезли. А ведь и года не прошло, чего ж так рано сдались.
Рейтинг у Порошенко на этом форуме и вправду дутый, тем более он мало что стоит т. к. выборка непонятно из кого,ников никто так и не привёл.
За Зеленского голосовал во 2 туре президентских чтобы Порошенко не прошёл и ничуть не жалею.
В 1м туре и парламентских голосовал за Гриценко и его партию
Ну подозрения в дутости рейтинга По ничем не обоснованы, если подозревать ботов, то почему только за По, будто за Зе их не могло быть.
А дутость сейчас показывает именно рейтинг Зе и СН, так как их не видно вообще
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Додано: Пон 14 жов, 2019 17:12
19yuriy91 написав:
ну так и речь же не о тебе - каждый, кто был против по, голосовал, видимо, по-разному.
пс. кстати, а выбери нарид пороха - усё было бы заипись? даже по сравнению с клоуном? щас митингуют против зрады, так и при порохе такое было. и тдтп
так шо поглядим, хотя тенденции.....
я розумію, По в штани наклав Зе, але скільки може це продовжуватися?
вже все є у Зе, чого навіть у По і ВФЯ та інших паріредників не було.
що заважає чи хто?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 17:13
zРадио написав:
Так ты и слился - я тебе привел в пример, к чему приводит логика "нет подозрений - не было и преступления".
Давай отвечай - не убивали Шеремета? На Карибах что-ли загорает? Ведь ни одного подозреваемого, ни одного осужденного по делу!
Ты опять софизмы используешь.
Это ты утверждал, что Порошенко - коррупционер. Я утверждаю, что ему не предъявлено подозрение.
Шеремет здесь при чём ? да, преступление было. Но если б ты написал что Шеремета убил Порошенко, было бы то же самое, как с коррупцией Порошенко. То есть, бездоказательно.
Не выпрыгивай из штанов, пытаясь доказать, что Порошенко - коррупционер. А то твоя легенда о топ-менеджере вся рассыпается.
zРадио написав: pesikot написав:
Только оказалось, что по Роттердам+ цена угля самая низкая. А ты продолжаешь всё по методичке шпарить.
Самая низкая по сравнению с чем - с еще более коррупционной схемой т.н. энергорынка, где все та же государственная Укрэнерго выкупает всю ту же э/э ДТЭК, только по еще более высокому тарифу?
Плати и радуйся, мазохист )))
Так ты определись уже ? То у тебя по Роттердам+ грабили и его надо отменить, но оказалось, что цена была самая низкая.
Теперь энергорынок не такой.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 14 жов, 2019 17:14
Faceless написав: innamax2008 написав: Faceless написав:
Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.
Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко
Ну, не знаю, пока в стране ничего хуже не стало, даже есть положительные моменты. Рейтинги Украины выросли, ну и доллар по 25 тоже в математике удобнее, чем по 28 или 29. Президент США с нашим Президентом встретился. Предыдущий Трампа у туалета ждал и не дождался
Напомните, какие именно рейтинги вырасли?
Встреча Зе с Трампом не то, чтобы особо выдающаяся состоялась, с видом нашкодившего котёнка. Что достигнуто было на встрече? Может, военная помощь увеличится? А, нет, вообще обнулили. Антироссийская коалиция только слабеет.
Курс доллара ещё при Порохе начал снижаться, с конца августа 2018.
"Бешеный принтер" в Раде уже достаточно обсуждали. Принятие законов без рассмотрения и правок - это тот позитив, который вы увидели?
При порохе Украина была оккупированна рыжим тараканом - ахметкой, а курс, да до 28 при порохе вырос
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Додано: Пон 14 жов, 2019 17:15
flyman написав:
вже все є у Зе, чого навіть у По і ВФЯ та інших паріредників не було.
що заважає чи хто?
Рояль мешает
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Пон 14 жов, 2019 17:16
Faceless написав:
Ну подозрения в дутости рейтинга По ничем не обоснованы, если подозревать ботов, то почему только за По, будто за Зе их не могло быть.
А дутость сейчас показывает именно рейтинг Зе и СН, так как их не видно вообще
Ничего пока рейтинги по Зеленском у не показывают, по крайней мере до 8% ещё очень далеко.
А подозрения в голосовалкена этом форуме объясняются элементарным отказом публиковать ники проголосовавших с невразумительными рассказами о том, что это невозможно сделать и явными предпочтениями здешней команды модераторов По перед Зе
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Додано: Пон 14 жов, 2019 17:18
pesikot написав: flyman написав:
вже все є у Зе, чого навіть у По і ВФЯ та інших паріредників не було.
що заважає чи хто?
Рояль мешает
Ни чего не мешает, не могу понять, что вам не нравится? Курс доллара не устраивает? Или погода в Украине?
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Додано: Пон 14 жов, 2019 17:19
Frant написав:
Тим не менш, в серпні 2014 російські збройні сили йшли на територію України без своїх прапорів, без розпізнавальних знаків. Уро-ди. Ганьба для російських військових.
Ганьба это сдача Крыма без единого выстрела и проведение парада в Киеве когда в котле убивают твоих бойцов
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