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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 427542764277427842794280> Додано: Пон 14 жов, 2019 17:05 shapo написав: pesikot написав: shapo написав: И что здесь он такого сказал о Новороссии от Донбасса до Одессы и расчленении Украины?

Или на безрыбьи... И что здесь он такого сказал о Новороссии от Донбасса до Одессы и расчленении Украины?Или на безрыбьи...

Он сказал, что их войска будут стоять позади женщин и детей, распространенная тактика нацистов и террористов. Так и было. Он сказал, что их войска будут стоять позади женщин и детей, распространенная тактика нацистов и террористов. Так и было.

Очередной бред.

ВС России многократно выше украинских даже без за действия авиации, им прятаться за кем-то незачем.

Это просто оправдание оккупации Крыма и аннексии части Донбасса Очередной бред.ВС России многократно выше украинских даже без за действия авиации, им прятаться за кем-то незачем.Это просто оправдание оккупации Крыма и аннексии части Донбасса

Тим не менш, в серпні 2014 російські збройні сили йшли на територію України без своїх прапорів, без розпізнавальних знаків. Уро-ди. Ганьба для російських військових. Тим не менш, в серпні 2014 російські збройні сили йшли на територію України без своїх прапорів, без розпізнавальних знаків. Уро-ди. Ганьба для російських військових. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20546 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1147 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 17:06 pesikot написав: shapo написав: И что здесь он такого сказал о Новороссии от Донбасса до Одессы и расчленении Украины?

Или на безрыбьи... И что здесь он такого сказал о Новороссии от Донбасса до Одессы и расчленении Украины?Или на безрыбьи...

Он сказал, что их войска будут стоять позади женщин и детей, распространенная тактика нацистов и террористов. Так и было. Он сказал, что их войска будут стоять позади женщин и детей, распространенная тактика нацистов и террористов. Так и было.



Шапо, зРадіо цього "не чули" і "не бачили". Шапо, зРадіо цього "не чули" і "не бачили". Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20546 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1147 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 17:10 Re: Політичні дискусії shapo написав: Faceless написав: Ну так куда делись те, кто тут же голосовал за Зе и СН? Результаты опросов тут же, на первой странице. И, главное, сколько было претензий, что это у По тут дутый рейтинг - но вот его сторонники, или скорее те, кто был против Зе, остались, а сторонники Зе все как один исчезли. А ведь и года не прошло, чего ж так рано сдались. Ну так куда делись те, кто тут же голосовал за Зе и СН? Результаты опросов тут же, на первой странице. И, главное, сколько было претензий, что это у По тут дутый рейтинг - но вот его сторонники, или скорее те, кто был против Зе, остались, а сторонники Зе все как один исчезли. А ведь и года не прошло, чего ж так рано сдались.

Рейтинг у Порошенко на этом форуме и вправду дутый, тем более он мало что стоит т. к. выборка непонятно из кого,ников никто так и не привёл.

За Зеленского голосовал во 2 туре президентских чтобы Порошенко не прошёл и ничуть не жалею.

В 1м туре и парламентских голосовал за Гриценко и его партию Рейтинг у Порошенко на этом форуме и вправду дутый, тем более он мало что стоит т. к. выборка непонятно из кого,ников никто так и не привёл.За Зеленского голосовал во 2 туре президентских чтобы Порошенко не прошёл и ничуть не жалею.В 1м туре и парламентских голосовал за Гриценко и его партию Ну подозрения в дутости рейтинга По ничем не обоснованы, если подозревать ботов, то почему только за По, будто за Зе их не могло быть.

А дутость сейчас показывает именно рейтинг Зе и СН, так как их не видно вообще Ну подозрения в дутости рейтинга По ничем не обоснованы, если подозревать ботов, то почему только за По, будто за Зе их не могло быть.А дутость сейчас показывает именно рейтинг Зе и СН, так как их не видно вообще Faceless

Модератор Повідомлень: 25740 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1127 раз. Подякували: 6042 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 17:12 19yuriy91 написав: ну так и речь же не о тебе - каждый, кто был против по, голосовал, видимо, по-разному.



пс. кстати, а выбери нарид пороха - усё было бы заипись? даже по сравнению с клоуном? щас митингуют против зрады, так и при порохе такое было. и тдтп

так шо поглядим, хотя тенденции..... ну так и речь же не о тебе - каждый, кто был против по, голосовал, видимо, по-разному.пс. кстати, а выбери нарид пороха - усё было бы заипись? даже по сравнению с клоуном? щас митингуют против зрады, так и при порохе такое было. и тдтптак шо поглядим, хотя тенденции.....

я розумію, По в штани наклав Зе, але скільки може це продовжуватися?



вже все є у Зе, чого навіть у По і ВФЯ та інших паріредників не було.

що заважає чи хто? я розумію, По в штани наклав Зе, але скільки може це продовжуватися?вже все є у Зе, чого навіть у По і ВФЯ та інших паріредників не було.що заважає чи хто? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 16456 З нами з: 09.03.14 Подякував: 968 раз. Подякували: 994 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 17:13 zРадио написав: Так ты и слился - я тебе привел в пример, к чему приводит логика "нет подозрений - не было и преступления".



Давай отвечай - не убивали Шеремета? На Карибах что-ли загорает? Ведь ни одного подозреваемого, ни одного осужденного по делу!

Так ты и слился - я тебе привел в пример, к чему приводит логика "нет подозрений - не было и преступления".Давай отвечай - не убивали Шеремета? На Карибах что-ли загорает? Ведь ни одного подозреваемого, ни одного осужденного по делу!

Ты опять софизмы используешь.

Это ты утверждал, что Порошенко - коррупционер. Я утверждаю, что ему не предъявлено подозрение.

Шеремет здесь при чём ? да, преступление было. Но если б ты написал что Шеремета убил Порошенко, было бы то же самое, как с коррупцией Порошенко. То есть, бездоказательно.

Не выпрыгивай из штанов, пытаясь доказать, что Порошенко - коррупционер. А то твоя легенда о топ-менеджере вся рассыпается.



zРадио написав: pesikot написав: Только оказалось, что по Роттердам+ цена угля самая низкая. А ты продолжаешь всё по методичке шпарить. Только оказалось, что по Роттердам+ цена угля самая низкая. А ты продолжаешь всё по методичке шпарить.



Самая низкая по сравнению с чем - с еще более коррупционной схемой т.н. энергорынка, где все та же государственная Укрэнерго выкупает всю ту же э/э ДТЭК, только по еще более высокому тарифу? Плати и радуйся, мазохист ))) Самая низкая по сравнению с чем - с еще более коррупционной схемой т.н. энергорынка, где все та же государственная Укрэнерго выкупает всю ту же э/э ДТЭК, только по еще более высокому тарифу?Плати и радуйся, мазохист )))

Так ты определись уже ? То у тебя по Роттердам+ грабили и его надо отменить, но оказалось, что цена была самая низкая.

Теперь энергорынок не такой. Ты опять софизмы используешь.Это ты утверждал, что Порошенко - коррупционер. Я утверждаю, что ему не предъявлено подозрение.Шеремет здесь при чём ? да, преступление было. Но если б ты написал что Шеремета убил Порошенко, было бы то же самое, как с коррупцией Порошенко. То есть, бездоказательно.Не выпрыгивай из штанов, пытаясь доказать, что Порошенко - коррупционер. А то твоя легенда о топ-менеджере вся рассыпается.Так ты определись уже ? То у тебя по Роттердам+ грабили и его надо отменить, но оказалось, что цена была самая низкая.Теперь энергорынок не такой. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3162 З нами з: 31.08.09 Подякував: 242 раз. Подякували: 777 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 17:14 Faceless написав: innamax2008 написав: Faceless написав: Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.

Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко

Ну, не знаю, пока в стране ничего хуже не стало, даже есть положительные моменты. Рейтинги Украины выросли, ну и доллар по 25 тоже в математике удобнее, чем по 28 или 29. Президент США с нашим Президентом встретился. Предыдущий Трампа у туалета ждал и не дождался Ну, не знаю, пока в стране ничего хуже не стало, даже есть положительные моменты. Рейтинги Украины выросли, ну и доллар по 25 тоже в математике удобнее, чем по 28 или 29. Президент США с нашим Президентом встретился. Предыдущий Трампа у туалета ждал и не дождался

Напомните, какие именно рейтинги вырасли?

Встреча Зе с Трампом не то, чтобы особо выдающаяся состоялась, с видом нашкодившего котёнка. Что достигнуто было на встрече? Может, военная помощь увеличится? А, нет, вообще обнулили. Антироссийская коалиция только слабеет.

Курс доллара ещё при Порохе начал снижаться, с конца августа 2018.

"Бешеный принтер" в Раде уже достаточно обсуждали. Принятие законов без рассмотрения и правок - это тот позитив, который вы увидели? Напомните, какие именно рейтинги вырасли?Встреча Зе с Трампом не то, чтобы особо выдающаяся состоялась, с видом нашкодившего котёнка. Что достигнуто было на встрече? Может, военная помощь увеличится? А, нет, вообще обнулили. Антироссийская коалиция только слабеет.Курс доллара ещё при Порохе начал снижаться, с конца августа 2018."Бешеный принтер" в Раде уже достаточно обсуждали. Принятие законов без рассмотрения и правок - это тот позитив, который вы увидели?

При порохе Украина была оккупированна рыжим тараканом - ахметкой, а курс, да до 28 при порохе вырос При порохе Украина была оккупированна рыжим тараканом - ахметкой, а курс, да до 28 при порохе вырос innamax2008

Повідомлень: 347 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 17:15 flyman написав: вже все є у Зе, чого навіть у По і ВФЯ та інших паріредників не було.

що заважає чи хто? вже все є у Зе, чого навіть у По і ВФЯ та інших паріредників не було.що заважає чи хто?

Рояль мешает Рояль мешает "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3162 З нами з: 31.08.09 Подякував: 242 раз. Подякували: 777 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 17:16 Faceless написав: Ну подозрения в дутости рейтинга По ничем не обоснованы, если подозревать ботов, то почему только за По, будто за Зе их не могло быть.

А дутость сейчас показывает именно рейтинг Зе и СН, так как их не видно вообще Ну подозрения в дутости рейтинга По ничем не обоснованы, если подозревать ботов, то почему только за По, будто за Зе их не могло быть.А дутость сейчас показывает именно рейтинг Зе и СН, так как их не видно вообще

Ничего пока рейтинги по Зеленском у не показывают, по крайней мере до 8% ещё очень далеко.

А подозрения в голосовалкена этом форуме объясняются элементарным отказом публиковать ники проголосовавших с невразумительными рассказами о том, что это невозможно сделать и явными предпочтениями здешней команды модераторов По перед Зе Ничего пока рейтинги по Зеленском у не показывают, по крайней мере до 8% ещё очень далеко.А подозрения в голосовалкена этом форуме объясняются элементарным отказом публиковать ники проголосовавших с невразумительными рассказами о том, что это невозможно сделать и явными предпочтениями здешней команды модераторов По перед Зе Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2145 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 17:18 pesikot написав: flyman написав: вже все є у Зе, чого навіть у По і ВФЯ та інших паріредників не було.

що заважає чи хто? вже все є у Зе, чого навіть у По і ВФЯ та інших паріредників не було.що заважає чи хто?

Рояль мешает Рояль мешает

Ни чего не мешает, не могу понять, что вам не нравится? Курс доллара не устраивает? Или погода в Украине? Ни чего не мешает, не могу понять, что вам не нравится? Курс доллара не устраивает? Или погода в Украине? innamax2008

Повідомлень: 347 З нами з: 11.04.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 17:19 Frant написав: Тим не менш, в серпні 2014 російські збройні сили йшли на територію України без своїх прапорів, без розпізнавальних знаків. Уро-ди. Ганьба для російських військових. Тим не менш, в серпні 2014 російські збройні сили йшли на територію України без своїх прапорів, без розпізнавальних знаків. Уро-ди. Ганьба для російських військових.

Ганьба это сдача Крыма без единого выстрела и проведение парада в Киеве когда в котле убивают твоих бойцов Ганьба это сдача Крыма без единого выстрела и проведение парада в Киеве когда в котле убивают твоих бойцов Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2145 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 427542764277427842794280> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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