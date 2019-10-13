RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 42764277427842794280>
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:19

  Faceless написав:
shapo написав:
  Faceless написав:Ну так куда делись те, кто тут же голосовал за Зе и СН? Результаты опросов тут же, на первой странице. И, главное, сколько было претензий, что это у По тут дутый рейтинг - но вот его сторонники, или скорее те, кто был против Зе, остались, а сторонники Зе все как один исчезли. А ведь и года не прошло, чего ж так рано сдались.

Рейтинг у Порошенко на этом форуме и вправду дутый, тем более он мало что стоит т. к. выборка непонятно из кого,ников никто так и не привёл.
За Зеленского голосовал во 2 туре президентских чтобы Порошенко не прошёл и ничуть не жалею.
В 1м туре и парламентских голосовал за Гриценко и его партию
Ну подозрения в дутости рейтинга По ничем не обоснованы, если подозревать ботов, то почему только за По, будто за Зе их не могло быть.
А дутость сейчас показывает именно рейтинг Зе и СН, так как их не видно вообще


https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

"Нет смысла затевать досрочные местные выборы, если мы на них не победим" - Арахамия. Лидер парламентского большинства в ВР Украине подтвердил то что собственно все уже поняли. Рейтинг "СН" находится в состоянии свободного падения.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16456
З нами з: 09.03.14
Подякував: 968 раз.
Подякували: 994 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:21

  innamax2008 написав:При порохе Украина была оккупированна рыжим тараканом - ахметкой, а курс, да до 28 при порохе вырос

а треба що був окупований ІВК?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16456
З нами з: 09.03.14
Подякував: 968 раз.
Подякували: 994 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:22

  pesikot написав:
  innamax2008 написав:Если бы да кабы во рту выросли грибы. Рейтинговые агенства повысили рейтинги Украины. А педалик увидев движение возле укрбуда решил мост на Шулявке дострить

zRadio, это то что я говорил. У вас мост не строился, не строился. Но нашли конспирологическую версию, почему мост продолжили строить :) Хотя работы по мосту велись

Так ёпт, как и метро на Виноградарь. Может за пять лет одну станцию построят. Если кого-то посадить может и построят.
innamax2008
Аватар користувача
 
Повідомлень: 347
З нами з: 11.04.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:22

Re: Політичні дискусії

innamax2008 написав:
  Faceless написав:
innamax2008 написав:Ну, не знаю, пока в стране ничего хуже не стало, даже есть положительные моменты. Рейтинги Украины выросли, ну и доллар по 25 тоже в математике удобнее, чем по 28 или 29. Президент США с нашим Президентом встретился. Предыдущий Трампа у туалета ждал и не дождался

Напомните, какие именно рейтинги вырасли?
Встреча Зе с Трампом не то, чтобы особо выдающаяся состоялась, с видом нашкодившего котёнка. Что достигнуто было на встрече? Может, военная помощь увеличится? А, нет, вообще обнулили. Антироссийская коалиция только слабеет.
Курс доллара ещё при Порохе начал снижаться, с конца августа 2018.
"Бешеный принтер" в Раде уже достаточно обсуждали. Принятие законов без рассмотрения и правок - это тот позитив, который вы увидели?

При порохе Украина была оккупированна рыжим тараканом - ахметкой, а курс, да до 28 при порохе вырос

Ахметов куда-то делся разве?
Значит, то, что курс начал снижение ещё при Порошенко, год уже как, вы не оспариваете. И что большая часть валютной либерализации при нем проведена, и при этом не произошло скачка курса.
Кстати, вы так и не ответили, какие рейтинги Украины вырасли? Кредитные? Небось, за период с 2018, т.е большая часть оценки относится к каденции Порошенко?
Ну и пока остаётся только надеяться, что курс не повторит новые рекорды. Ещё с Приватом не ясно, что выйдет - даже если он останется у государства, но придётся отвалить кучу денег Коломойскому, это позитива не добавит.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25740
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6042 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:24

  innamax2008 написав:
  pesikot написав:
  flyman написав:вже все є у Зе, чого навіть у По і ВФЯ та інших паріредників не було.
що заважає чи хто?

Рояль мешает

Ни чего не мешает, не могу понять, что вам не нравится? Курс доллара не устраивает? Или погода в Украине?

А погоду это тоже ЗЕ! сделал ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3162
З нами з: 31.08.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:26

  shapo написав:
  Frant написав:Тим не менш, в серпні 2014 російські збройні сили йшли на територію України без своїх прапорів, без розпізнавальних знаків. Уро-ди. Ганьба для російських військових.

Ганьба это сдача Крыма без единого выстрела и проведение парада в Киеве когда в котле убивают твоих бойцов

Но РФ не при чём ? верно я понимаю ? ведь в РФ мощные ВС
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3162
З нами з: 31.08.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:27

Re: Політичні дискусії

shapo написав:
  Faceless написав:Ну подозрения в дутости рейтинга По ничем не обоснованы, если подозревать ботов, то почему только за По, будто за Зе их не могло быть.
А дутость сейчас показывает именно рейтинг Зе и СН, так как их не видно вообще

Ничего пока рейтинги по Зеленском у не показывают, по крайней мере до 8% ещё очень далеко.
А подозрения в голосовалкена этом форуме объясняются элементарным отказом публиковать ники проголосовавших с невразумительными рассказами о том, что это невозможно сделать и явными предпочтениями здешней команды модераторов По перед Зе

А с чего бы вообще для вас делать исключение и публиковать даеные анонимного опроса? Почему вы от соцконтор не требуете того же?
Противники Зе на этом форуме никуда не делись, но назовите, кто кроме Долярчика, из сторонников публично им остался? Может потому, что большая часть голосов за него тут оставили учетки-однодневки? Или всем враз стыдно стало?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25740
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 6042 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:27

Хз в чому заслуга Порошенка в народу дуже куца пам’ять
Зображення
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8287
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:30

  shapo написав:А подозрения в голосовалкена этом форуме объясняются элементарным отказом публиковать ники проголосовавших с невразумительными рассказами о том, что это невозможно сделать и явными предпочтениями здешней команды модераторов По перед Зе

О тайне голосования слышали ?
Но это не отменяет того факта, что в голосовалке были многие за ЗЕ!. А сейчас, всё больше пишут, "я не голосовал за ЗЕ!"
При этом, сторонники Порошенко никуда и не делись на этом форуме
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3162
З нами з: 31.08.09
Подякував: 242 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:30

  Frant написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:И что здесь он такого сказал о Новороссии от Донбасса до Одессы и расчленении Украины?
Или на безрыбьи...

Он сказал, что их войска будут стоять позади женщин и детей, распространенная тактика нацистов и террористов. Так и было.


Шапо, зРадіо цього "не чули" і "не бачили".


Провокатор, ты за свои то слова ответить не можешь - несешь какую-то чушь по поводу былых пропутинских призывов. А за других тем более не говори!!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3830
З нами з: 02.05.18
Подякував: 809 раз.
Подякували: 1902 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 42764277427842794280>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, pesikot і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77404)
14.10.2019 18:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.