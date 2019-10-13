Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Ну так куда делись те, кто тут же голосовал за Зе и СН? Результаты опросов тут же, на первой странице. И, главное, сколько было претензий, что это у По тут дутый рейтинг - но вот его сторонники, или скорее те, кто был против Зе, остались, а сторонники Зе все как один исчезли. А ведь и года не прошло, чего ж так рано сдались.
Рейтинг у Порошенко на этом форуме и вправду дутый, тем более он мало что стоит т. к. выборка непонятно из кого,ников никто так и не привёл. За Зеленского голосовал во 2 туре президентских чтобы Порошенко не прошёл и ничуть не жалею. В 1м туре и парламентских голосовал за Гриценко и его партию
Ну подозрения в дутости рейтинга По ничем не обоснованы, если подозревать ботов, то почему только за По, будто за Зе их не могло быть. А дутость сейчас показывает именно рейтинг Зе и СН, так как их не видно вообще
"Нет смысла затевать досрочные местные выборы, если мы на них не победим" - Арахамия. Лидер парламентского большинства в ВР Украине подтвердил то что собственно все уже поняли. Рейтинг "СН" находится в состоянии свободного падения.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
innamax2008 написав:При порохе Украина была оккупированна рыжим тараканом - ахметкой, а курс, да до 28 при порохе вырос
а треба що був окупований ІВК?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
innamax2008 написав:Ну, не знаю, пока в стране ничего хуже не стало, даже есть положительные моменты. Рейтинги Украины выросли, ну и доллар по 25 тоже в математике удобнее, чем по 28 или 29. Президент США с нашим Президентом встретился. Предыдущий Трампа у туалета ждал и не дождался
Напомните, какие именно рейтинги вырасли? Встреча Зе с Трампом не то, чтобы особо выдающаяся состоялась, с видом нашкодившего котёнка. Что достигнуто было на встрече? Может, военная помощь увеличится? А, нет, вообще обнулили. Антироссийская коалиция только слабеет. Курс доллара ещё при Порохе начал снижаться, с конца августа 2018. "Бешеный принтер" в Раде уже достаточно обсуждали. Принятие законов без рассмотрения и правок - это тот позитив, который вы увидели?
При порохе Украина была оккупированна рыжим тараканом - ахметкой, а курс, да до 28 при порохе вырос
Ахметов куда-то делся разве? Значит, то, что курс начал снижение ещё при Порошенко, год уже как, вы не оспариваете. И что большая часть валютной либерализации при нем проведена, и при этом не произошло скачка курса. Кстати, вы так и не ответили, какие рейтинги Украины вырасли? Кредитные? Небось, за период с 2018, т.е большая часть оценки относится к каденции Порошенко? Ну и пока остаётся только надеяться, что курс не повторит новые рекорды. Ещё с Приватом не ясно, что выйдет - даже если он останется у государства, но придётся отвалить кучу денег Коломойскому, это позитива не добавит.
Faceless написав:Ну подозрения в дутости рейтинга По ничем не обоснованы, если подозревать ботов, то почему только за По, будто за Зе их не могло быть. А дутость сейчас показывает именно рейтинг Зе и СН, так как их не видно вообще
Ничего пока рейтинги по Зеленском у не показывают, по крайней мере до 8% ещё очень далеко. А подозрения в голосовалкена этом форуме объясняются элементарным отказом публиковать ники проголосовавших с невразумительными рассказами о том, что это невозможно сделать и явными предпочтениями здешней команды модераторов По перед Зе
А с чего бы вообще для вас делать исключение и публиковать даеные анонимного опроса? Почему вы от соцконтор не требуете того же? Противники Зе на этом форуме никуда не делись, но назовите, кто кроме Долярчика, из сторонников публично им остался? Может потому, что большая часть голосов за него тут оставили учетки-однодневки? Или всем враз стыдно стало?
Хз в чому заслуга Порошенка в народу дуже куца пам’ять
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
shapo написав:А подозрения в голосовалкена этом форуме объясняются элементарным отказом публиковать ники проголосовавших с невразумительными рассказами о том, что это невозможно сделать и явными предпочтениями здешней команды модераторов По перед Зе
О тайне голосования слышали ? Но это не отменяет того факта, что в голосовалке были многие за ЗЕ!. А сейчас, всё больше пишут, "я не голосовал за ЗЕ!" При этом, сторонники Порошенко никуда и не делись на этом форуме
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой