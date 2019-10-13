Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
innamax2008 написав:При порохе Украина была оккупированна рыжим тараканом - ахметкой, а курс, да до 28 при порохе вырос
а треба що був окупований ІВК?
При ахметовской оккупации страна стала самой нищей в Европе. А по данным Кабмина только в этом году из страны уехало 1,5 млн. человек!!! Гиблая земля. 28 лет коту под хвост. Это какой то позор. По Киеву ездят 40 летние трамваи!!!
Ахметов появился, в вашем варианте Вселенной, только в 2014. И курс просто так вырос - в вашем измерении других факторов не было, только злобный Порошенко. И ревальвацию до каденции Зе вы в упор не видите. И валютную либерализацию в то же время. И рост ВВП и доходов после дна кризиса в 2015. Очень удобная избирательная позиция. К приходу Зе имеем больше полугода ревальвации, стабилизированную и очищенную БС, но это только Зе у нас молодец. Зато планы повышения капитализации БС отменили. И это уже не к Порошенко претензии
Faceless написав:Ахметов появился, в вашем варианте Вселенной, только в 2014. И курс просто так вырос - в вашем измерении других факторов не было, только злобный Порошенко. И ревальвацию до каденции Зе вы в упор не видите. И валютную либерализацию в то же время. И рост ВВП и доходов после дна кризиса в 2015. Очень удобная избирательная позиция. К приходу Зе имеем больше полугода ревальвации, стабилизированную и очищенную БС, но это только Зе у нас молодец. Зато планы повышения капитализации БС отменили. И это уже не к Порошенко претензии
Думаю, що найкраще для Зе було би як в анегдоті про чучку на першому космічному кораблі із Білкою та Стрілкою: "Чучка погодуй собак і нічого не чіпай"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Голосовалка и баттлы на ветке - это 2 большие разницы, как говорят в Одессе. Клацнуть разок по фамилии/названию из списка, мог любой, имеющий регистрацию. А вот авторов комментариев здесь 4 десятка максимум. Я не помню точно, сколько всего респондентов набралось на голосовалке, но вроде на порядок больше, чем здешних комментаторов. А по сравнению с количеством авторов, способных постулировать нарративы, так и вовсе на 2 порядка больше...
коли Турчинов підписав капітуляцію по Криму - наказ про виведення військ з півострова?
...коли Порошенко віддав наказ не штурмувати порожній Луганськ і відійти від нього? ...коли Порошенко випустив колону бойової техніки Гіркіна зі Слов'янська?
...коли під АП матері та дружини бійців з Іловайського котла благали Порошенка відправити підкріплення в Іловайськ, щоб врятувати наших хлопців, але у Порошенка був "парад"?
...коли Порошенко відправив до Мінська представляти Україну кума Путіна Віктора Медведчука?
...коли Порошенко відмовлявся відправляти підкріплення, щоб розкрити Дебальцевський котел і врятувати наших хлопців?
...коли Порошенко в Давосі назвав "мінські угоди" - мій мирний план?
Де були ці борці з капітуляцією?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Faceless написав:А с чего бы вообще для вас делать исключение и публиковать даеные анонимного опроса? Почему вы от соцконтор не требуете того же? Противники Зе на этом форуме никуда не делись, но назовите, кто кроме Долярчика, из сторонников публично им остался? Может потому, что большая часть голосов за него тут оставили учетки-однодневки? Или всем враз стыдно стало?
flyman написав:Думаю, що найкраще для Зе було би як в анегдоті про чучку на першому космічному кораблі із Білкою та Стрілкою: "Чучка погодуй собак і нічого не чіпай"
Так вигнали ж і Білку, і Стрілку
вроді лише Данилюка, як стрілочника, а хто другий? Абрамавічус?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
кумедно. порохоботы, как только Билецкий и Ко начали "загонять" свиноборомпром и срывать выступления кандидата Порошенко, начали дружно называть Нацкорпус и Нацдружины "нацжонами" в присущей им детсадовской манере искажений и придумываний глупых слов. Нацкорпус, особенно после выходов в эфир их лидеров на канале Шария, стал символом зрадной зрады. Когда стало ясно, что Аваков на выборах проявил себя, как государственник, звание "нацжен" еще более укрепилось и они стали лютыми врагами порохоботов. но сегодня, Порошенко случайно остался за границей, а порохоботы стройными рядами пришли на марш, на котором Нацкорпус задает тон вместе с другими националистами. Их ключевую роль подчеркивает такое незаангажиррванное "СМИ", как УП. А С14 уехал на юг, поближе к Крыму.
Faceless написав:А с чего бы вообще для вас делать исключение и публиковать даеные анонимного опроса? Почему вы от соцконтор не требуете того же? Противники Зе на этом форуме никуда не делись, но назовите, кто кроме Долярчика, из сторонников публично им остался? Может потому, что большая часть голосов за него тут оставили учетки-однодневки? Или всем враз стыдно стало?