Додано: Пон 14 жов, 2019 17:36

innamax2008 написав: flyman написав: innamax2008 написав: При порохе Украина была оккупированна рыжим тараканом - ахметкой, а курс, да до 28 при порохе вырос При порохе Украина была оккупированна рыжим тараканом - ахметкой, а курс, да до 28 при порохе вырос

а треба що був окупований ІВК? а треба що був окупований ІВК?

При ахметовской оккупации страна стала самой нищей в Европе. А по данным Кабмина только в этом году из страны уехало 1,5 млн. человек!!! Гиблая земля. 28 лет коту под хвост. Это какой то позор. По Киеву ездят 40 летние трамваи!!! При ахметовской оккупации страна стала самой нищей в Европе. А по данным Кабмина только в этом году из страны уехало 1,5 млн. человек!!! Гиблая земля. 28 лет коту под хвост. Это какой то позор. По Киеву ездят 40 летние трамваи!!!

Ахметов появился, в вашем варианте Вселенной, только в 2014. И курс просто так вырос - в вашем измерении других факторов не было, только злобный Порошенко. И ревальвацию до каденции Зе вы в упор не видите. И валютную либерализацию в то же время. И рост ВВП и доходов после дна кризиса в 2015.Очень удобная избирательная позиция. К приходу Зе имеем больше полугода ревальвации, стабилизированную и очищенную БС, но это только Зе у нас молодец.Зато планы повышения капитализации БС отменили. И это уже не к Порошенко претензии