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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4277427842794280
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:13

  Клиент_ написав:кумедно.

Давно у нас таких не было :)
Нац.корпус и Нац.дружины - это разные организации.
Нац.дружины - это и есть нац.жены Авакова.
К нам пожаловал аваковский бот. Арсен Борисович, увольте его за проф.непригодность :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:14

  pesikot написав:
  shapo написав:Бла-бла,жалкое оправдание дутого рейтинга Порошенко.
Для меня исключений делать не нужно, а вот посмотреть как другие проводят опросы можете поучиться
http://forum.domik.ua/rejting-nedoveriy ... 34387.html




И получить дутые цифры рейтинга Зеленского :)
не копайте ту яму, в которую сами не хотите попасть.
К тому же форум, это сейчас такой ник, потом создали другой ник и всё - другой человек.


Зачем быть эхом фейслеса?
Он уже об этом написал.
От того, что у Зеленского сейчас будет нулевой рейтинг на этом форуме мне ни холодно,ни жарко,т.к., во-первых, я голосовал не за него , а против Порошенко,а во-вторых, этот форум никого не представляет судя по результатам прошедших выборов.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:18

  shapo написав:Зачем быть эхом фейслеса?
Он уже об этом написал.
От того, что у Зеленского сейчас будет нулевой рейтинг на этом форуме мне ни холодно,ни жарко,т.к., во-первых, я голосовал не за него , а против Порошенко,а во-вторых, этот форум никого не представляет судя по результатам прошедших выборов.

Я не эхо Faceless, я сам неоднократно тему с голосовалкой и реальной поддержкой Зеленского поднимал.
Но оказывается, вы за него вроде и голосовали, а теперь, пишите, что за него не голосовали. А против Порошенко.
Но в бюллетне для голосования нет графы "против Порошенко".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 4277427842794280
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