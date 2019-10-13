Давно у нас таких не было
Нац.корпус и Нац.дружины - это разные организации.
Нац.дружины - это и есть нац.жены Авакова.
К нам пожаловал аваковский бот. Арсен Борисович, увольте его за проф.непригодность
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 14 жов, 2019 18:13
Давно у нас таких не было
Нац.корпус и Нац.дружины - это разные организации.
Нац.дружины - это и есть нац.жены Авакова.
К нам пожаловал аваковский бот. Арсен Борисович, увольте его за проф.непригодность
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 14 жов, 2019 18:14
Зачем быть эхом фейслеса?
Он уже об этом написал.
От того, что у Зеленского сейчас будет нулевой рейтинг на этом форуме мне ни холодно,ни жарко,т.к., во-первых, я голосовал не за него , а против Порошенко,а во-вторых, этот форум никого не представляет судя по результатам прошедших выборов.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 14 жов, 2019 18:18
Я не эхо Faceless, я сам неоднократно тему с голосовалкой и реальной поддержкой Зеленского поднимал.
Но оказывается, вы за него вроде и голосовали, а теперь, пишите, что за него не голосовали. А против Порошенко.
Но в бюллетне для голосования нет графы "против Порошенко".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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