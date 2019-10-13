Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
И получить дутые цифры рейтинга Зеленского не копайте ту яму, в которую сами не хотите попасть. К тому же форум, это сейчас такой ник, потом создали другой ник и всё - другой человек.
Зачем быть эхом фейслеса? Он уже об этом написал. От того, что у Зеленского сейчас будет нулевой рейтинг на этом форуме мне ни холодно,ни жарко,т.к., во-первых, я голосовал не за него , а против Порошенко,а во-вторых, этот форум никого не представляет судя по результатам прошедших выборов.
shapo написав:Зачем быть эхом фейслеса? Он уже об этом написал. От того, что у Зеленского сейчас будет нулевой рейтинг на этом форуме мне ни холодно,ни жарко,т.к., во-первых, я голосовал не за него , а против Порошенко,а во-вторых, этот форум никого не представляет судя по результатам прошедших выборов.
Я не эхо Faceless, я сам неоднократно тему с голосовалкой и реальной поддержкой Зеленского поднимал. Но оказывается, вы за него вроде и голосовали, а теперь, пишите, что за него не голосовали. А против Порошенко. Но в бюллетне для голосования нет графы "против Порошенко".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Faceless написав:А с чего бы вообще для вас делать исключение и публиковать даеные анонимного опроса? Почему вы от соцконтор не требуете того же? Противники Зе на этом форуме никуда не делись, но назовите, кто кроме Долярчика, из сторонников публично им остался? Может потому, что большая часть голосов за него тут оставили учетки-однодневки? Или всем враз стыдно стало?
Значит и все прочие анонимные опросы, включая выборы, для вас дутые, все понятно. Лично вам не подали список голосовавших, экая беда. Но по факту все сводится к тому, что вы отстаиваете тезис - боты только у По, вот и все. Незаангажированность во всей красе, жалкое оправдание собственной предвзятости
Faceless написав:Значит и все прочие анонимные опросы, включая выборы, для вас дутые, все понятно. Лично вам не подали список голосовавших, экая беда.
В опросах репрезентативная выборка,т.е. возраст,место жительства, пол и т.д. там учтены, а что на этом форуме,даже ники не приведены.
Faceless написав:Но по факту все сводится к тому, что вы отстаиваете тезис - боты только у По, вот и все. Незаангажированность во всей красе, жалкое оправдание собственной предвзятости
Как припечатал. Вот только аргументы ваши слабенькие. Здесь ,как минимум, вы и ваши коллеги-модераторы явные симпатики Порошенко. Это видно даже не собирая посты где вы это высказали прямо или косвенно . Можно элементарно посчитать количество забаненных за одно и то же из симпатиков и антипатиков Порошенко. Так что вам до объективности и непредвзятости как до неба рачки.
Schmit написав:А где Зе? Почему там только Порох? Вся внешняя политика пущена Зекомандой на самотек. Полнейшая некомпетентность новой власти во всем.
И что стоит эта ПА НАТО вместе с вышедшим в тираж шоколадным? Они в очередной раз выразят озабоченность агрессией России? Или отправят войска защищать Украину, а ее завтра примут в НАТО после такого выступления "великого" дипломата и по совместительству кондитера с сахарным диабетом?
Давно у нас таких не было Нац.корпус и Нац.дружины - это разные организации. Нац.дружины - это и есть нац.жены Авакова. К нам пожаловал аваковский бот. Арсен Борисович, увольте его за проф.непригодность
про "разные" расскажите это своим доверчивым собратьям.