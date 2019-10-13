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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 427842794280428142824283>
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:14

  pesikot написав:
  shapo написав:Бла-бла,жалкое оправдание дутого рейтинга Порошенко.
Для меня исключений делать не нужно, а вот посмотреть как другие проводят опросы можете поучиться
http://forum.domik.ua/rejting-nedoveriy ... 34387.html




И получить дутые цифры рейтинга Зеленского :)
не копайте ту яму, в которую сами не хотите попасть.
К тому же форум, это сейчас такой ник, потом создали другой ник и всё - другой человек.


Зачем быть эхом фейслеса?
Он уже об этом написал.
От того, что у Зеленского сейчас будет нулевой рейтинг на этом форуме мне ни холодно,ни жарко,т.к., во-первых, я голосовал не за него , а против Порошенко,а во-вторых, этот форум никого не представляет судя по результатам прошедших выборов.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:18

  shapo написав:Зачем быть эхом фейслеса?
Он уже об этом написал.
От того, что у Зеленского сейчас будет нулевой рейтинг на этом форуме мне ни холодно,ни жарко,т.к., во-первых, я голосовал не за него , а против Порошенко,а во-вторых, этот форум никого не представляет судя по результатам прошедших выборов.

Я не эхо Faceless, я сам неоднократно тему с голосовалкой и реальной поддержкой Зеленского поднимал.
Но оказывается, вы за него вроде и голосовали, а теперь, пишите, что за него не голосовали. А против Порошенко.
Но в бюллетне для голосования нет графы "против Порошенко".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:20

  pesikot написав:Зображення


Вообще-то это один в один о другом явлении, покрытом гонором о душевном порыве и достоинстве, а как уберешь декорации - остается та самая куриная жoпa, не способная отдать приказ защищаться :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:41

Re: Політичні дискусії

shapo написав:
  Faceless написав:А с чего бы вообще для вас делать исключение и публиковать даеные анонимного опроса? Почему вы от соцконтор не требуете того же?
Противники Зе на этом форуме никуда не делись, но назовите, кто кроме Долярчика, из сторонников публично им остался? Может потому, что большая часть голосов за него тут оставили учетки-однодневки? Или всем враз стыдно стало?


Бла-бла,жалкое оправдание дутого рейтинга Порошенко.
Для меня исключений делать не нужно, а вот посмотреть как другие проводят опросы можете поучиться
http://forum.domik.ua/rejting-nedoveriy ... 34387.html


Значит и все прочие анонимные опросы, включая выборы, для вас дутые, все понятно. Лично вам не подали список голосовавших, экая беда.
Но по факту все сводится к тому, что вы отстаиваете тезис - боты только у По, вот и все. Незаангажированность во всей красе, жалкое оправдание собственной предвзятости
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:44

Re: Політичні дискусії


А где Зе? Почему там только Порох? Вся внешняя политика пущена Зекомандой на самотек. Полнейшая некомпетентность новой власти во всем.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:51

  Faceless написав:Значит и все прочие анонимные опросы, включая выборы, для вас дутые, все понятно. Лично вам не подали список голосовавших, экая беда.


В опросах репрезентативная выборка,т.е. возраст,место жительства, пол и т.д. там учтены, а что на этом форуме,даже ники не приведены.

  Faceless написав:Но по факту все сводится к тому, что вы отстаиваете тезис - боты только у По, вот и все. Незаангажированность во всей красе, жалкое оправдание собственной предвзятости


Как припечатал.
Вот только аргументы ваши слабенькие.
Здесь ,как минимум, вы и ваши коллеги-модераторы явные симпатики Порошенко.
Это видно даже не собирая посты где вы это высказали прямо или косвенно .
Можно элементарно посчитать количество забаненных за одно и то же из симпатиков и антипатиков Порошенко.
Так что вам до объективности и непредвзятости как до неба рачки.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:55

  Schmit написав:А где Зе? Почему там только Порох? Вся внешняя политика пущена Зекомандой на самотек. Полнейшая некомпетентность новой власти во всем.


И что стоит эта ПА НАТО вместе с вышедшим в тираж шоколадным?
Они в очередной раз выразят озабоченность агрессией России?
Или отправят войска защищать Украину, а ее завтра примут в НАТО после такого выступления "великого" дипломата и по совместительству кондитера с сахарным диабетом?
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:56

  shapo написав:
  Faceless написав:Значит и все прочие анонимные опросы, включая выборы, для вас дутые, все понятно. Лично вам не подали список голосовавших, экая беда.


В опросах репрезентативная выборка,т.е. возраст,место жительства, пол и т.д. там учтены, а что на этом форуме,даже ники не приведены.

Ваша озабоченность к никам вызывает подозрение.
Возраст, место жительства - это всё абстрактно. 24 года, живу в Смеле.
Но ники - в ФСБ есть желание узнать ники ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 18:58

  pesikot написав:Ваше внимание к никам вызывает подозрение.
Возраст, место жительства - это всё абстрактно. 24 года, живу в Смеле.
Но ники - в ФСБ есть желание узнать ники ?


Да кому вы нужны, юное создание из районного центра.
Речь идет о реально проголосовавщих на этом форуме.
На приведенном мной форуме домика это не вызывает ассоциаций с ФСБ и ГРУ.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:01

  pesikot написав:
  Клиент_ написав:кумедно.

Давно у нас таких не было :)
Нац.корпус и Нац.дружины - это разные организации.
Нац.дружины - это и есть нац.жены Авакова.
К нам пожаловал аваковский бот. Арсен Борисович, увольте его за проф.непригодность :)

про "разные" расскажите это своим доверчивым собратьям.
Клиент_
 
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