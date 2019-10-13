Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ой е - и как тебе дорога Умань-Черкассы? Имел несчастье ехать год назад Налицо и "реформа" децентрализации, и отсутствие коррупции Или тебе, кроме т.н. гидности ничего не нужно, что ты готов повторить прошлую пятилетку??
shapo написав: Как припечатал. Вот только аргументы ваши слабенькие. Здесь ,как минимум, вы и ваши коллеги-модераторы явные симпатики Порошенко. Это видно даже не собирая посты где вы это высказали прямо или косвенно . Можно элементарно посчитать количество забаненных за одно и то же из симпатиков и антипатиков Порошенко. Так что вам до объективности и непредвзятости как до неба рачки.
Ага, незаметно так всех забаненых к сторонникам Зе причислили, и на этом строите претензий. Очень объективно, да. Вы хоть симпатиков Зе, таких пострадавших, назвали бы - а то о них вообще ничего не известно. Ну Долярчика за дело наказывают.
Ой е - и как тебе дорога Умань-Черкассы? Имел несчастье ехать год назад Налицо и "реформа" децентрализации, и отсутствие коррупции Или тебе, кроме т.н. гидности ничего не нужно, что ты готов повторить прошлую пятилетку??
Ну киевскую трассу к Черкассам ремонтировать, когда последний раз ехал, и мост через Днепр в отличном состоянии
Не удивительно. Если и дальше будет так оглядываться на прошлое.
Лидером по уровню негативного восприятия среди всех политиков остается Петр Порошенко. К нему негативно относится 65% (в сентябре - 64%).
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ой е - и как тебе дорога Умань-Черкассы? Имел несчастье ехать год назад Налицо и "реформа" децентрализации, и отсутствие коррупции Или тебе, кроме т.н. гидности ничего не нужно, что ты готов повторить прошлую пятилетку??
Ну киевскую трассу к Черкассам ремонтировать, когда последний раз ехал, и мост через Днепр в отличном состоянии
По этой дороге последний раз ехал прошлым летом в Кременчуг - ужас и до Золотоноши, и после...