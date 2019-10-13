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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 42794280428142824283>
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:07

  shapo написав:
  pesikot написав:Ваше внимание к никам вызывает подозрение.
Возраст, место жительства - это всё абстрактно. 24 года, живу в Смеле.
Но ники - в ФСБ есть желание узнать ники ?


Да кому вы нужны, юное создание из районного центра.

Какой пример идиота в виде shapo :)
Его ЧСВ обширно :) А просто хам
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 14 жов, 2019 19:11, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:07

  pesikot написав:24 года, живу в Смеле.


Ой е - и как тебе дорога Умань-Черкассы? Имел несчастье ехать год назад :oops: Налицо и "реформа" децентрализации, и отсутствие коррупции :mrgreen: Или тебе, кроме т.н. гидности ничего не нужно, что ты готов повторить прошлую пятилетку??
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:08

  zРадио написав:
  pesikot написав:24 года, живу в Смеле.


Ой е - и как тебе дорога Умань-Черкассы? Имел несчастье ехать год назад :oops: Налицо и "реформа" децентрализации, и отсутствие коррупции :mrgreen: Или тебе, кроме т.н. гидности ничего не нужно??

Ещё один :)
Просто тупые :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:11

Началось падение рейтинга Зеленского - опрос КМИС.

https://strana.ua/news/227651-rejtinh-z ... -kmis.html

Не удивительно. Если и дальше будет так оглядываться на прошлое.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:11

Re: Політичні дискусії

shapo написав:
Как припечатал.
Вот только аргументы ваши слабенькие.
Здесь ,как минимум, вы и ваши коллеги-модераторы явные симпатики Порошенко.
Это видно даже не собирая посты где вы это высказали прямо или косвенно .
Можно элементарно посчитать количество забаненных за одно и то же из симпатиков и антипатиков Порошенко.
Так что вам до объективности и непредвзятости как до неба рачки.

Ага, незаметно так всех забаненых к сторонникам Зе причислили, и на этом строите претензий. Очень объективно, да.
Вы хоть симпатиков Зе, таких пострадавших, назвали бы - а то о них вообще ничего не известно. Ну Долярчика за дело наказывают.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:13

Re: Політичні дискусії

shapo написав:
  pesikot написав:Ваше внимание к никам вызывает подозрение.
Возраст, место жительства - это всё абстрактно. 24 года, живу в Смеле.
Но ники - в ФСБ есть желание узнать ники ?


Да кому вы нужны, юное создание из районного центра.
Речь идет о реально проголосовавщих на этом форуме.
На приведенном мной форуме домика это не вызывает ассоциаций с ФСБ и ГРУ.
Да никому не нужны те люди с домика, тем более в ракурсе отношения к застройщикам
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:13

  pesikot написав:Ещё один :)


Еще один, который что - не видит движения в ЕС семимильными шагами? :mrgreen: :mrgreen:

Востаннє редагувалось zРадио в Пон 14 жов, 2019 19:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:14

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
  pesikot написав:24 года, живу в Смеле.


Ой е - и как тебе дорога Умань-Черкассы? Имел несчастье ехать год назад :oops: Налицо и "реформа" децентрализации, и отсутствие коррупции :mrgreen: Или тебе, кроме т.н. гидности ничего не нужно, что ты готов повторить прошлую пятилетку??
Ну киевскую трассу к Черкассам ремонтировать, когда последний раз ехал, и мост через Днепр в отличном состоянии
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:15

  Клиент_ написав:Началось падение рейтинга Зеленского - опрос КМИС.

https://strana.ua/news/227651-rejtinh-z ... -kmis.html

Не удивительно. Если и дальше будет так оглядываться на прошлое.

Лидером по уровню негативного восприятия среди всех политиков остается Петр Порошенко. К нему негативно относится 65% (в сентябре - 64%).
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:18

  Faceless написав:
zРадио написав:
  pesikot написав:24 года, живу в Смеле.


Ой е - и как тебе дорога Умань-Черкассы? Имел несчастье ехать год назад :oops: Налицо и "реформа" децентрализации, и отсутствие коррупции :mrgreen: Или тебе, кроме т.н. гидности ничего не нужно, что ты готов повторить прошлую пятилетку??
Ну киевскую трассу к Черкассам ремонтировать, когда последний раз ехал, и мост через Днепр в отличном состоянии


По этой дороге последний раз ехал прошлым летом в Кременчуг - ужас и до Золотоноши, и после...
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