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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4280428142824283
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:55

  Faceless написав:
shapo написав:
Как припечатал.
Вот только аргументы ваши слабенькие.
Здесь ,как минимум, вы и ваши коллеги-модераторы явные симпатики Порошенко.
Это видно даже не собирая посты где вы это высказали прямо или косвенно .
Можно элементарно посчитать количество забаненных за одно и то же из симпатиков и антипатиков Порошенко.
Так что вам до объективности и непредвзятости как до неба рачки.

Ага, незаметно так всех забаненых к сторонникам Зе причислили, и на этом строите претензий. Очень объективно, да.
Вы хоть симпатиков Зе, таких пострадавших, назвали бы - а то о них вообще ничего не известно. Ну Долярчика за дело наказывают.

Долярчика на этой ветке не бывает, а речь идёт именно о ней.
Сколько в бане были Я, zРадио, Ukrainian, ЛАД в сравнении с только что безнаказанно нахамившем мне песикотом, шмидтом, франтом, будивельником или либо?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 19:56

  Клиент_ написав:в 2014м в Кременчуге на марш вышиванок пришло более 10 тыс.человек, в 2015 тоже было много людей и фото изнутри шествия получились такие же. Только масштабы Кременчуга и Киева немного разные.


Участников маршей вышиванок у нас умеют считать. А как насчет "парада" безработных - если я правильно помню, в том же Кременчуге крупный сталелитейный завод по производству колесных пар за неимением заказов в 2015-м был полностью ликвидирован, а Крюковский вагоностроительный еле дышит до сих пор, в то время, как Порошенко предпочел поддержать заказами то ли пенсильванских, то ли казахских сотрудников General Electric...
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  #<1 ... 4280428142824283
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