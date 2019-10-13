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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4280428142824283 Додано: Пон 14 жов, 2019 19:55 Faceless написав: shapo написав:

Как припечатал.

Вот только аргументы ваши слабенькие.

Здесь ,как минимум, вы и ваши коллеги-модераторы явные симпатики Порошенко.

Это видно даже не собирая посты где вы это высказали прямо или косвенно .

Можно элементарно посчитать количество забаненных за одно и то же из симпатиков и антипатиков Порошенко.

Так что вам до объективности и непредвзятости как до неба рачки.

Ага, незаметно так всех забаненых к сторонникам Зе причислили, и на этом строите претензий. Очень объективно, да.

Вы хоть симпатиков Зе, таких пострадавших, назвали бы - а то о них вообще ничего не известно. Ну Долярчика за дело наказывают. Ага, незаметно так всех забаненых к сторонникам Зе причислили, и на этом строите претензий. Очень объективно, да.Вы хоть симпатиков Зе, таких пострадавших, назвали бы - а то о них вообще ничего не известно. Ну Долярчика за дело наказывают.

Долярчика на этой ветке не бывает, а речь идёт именно о ней.

Сколько в бане были Я, zРадио, Ukrainian, ЛАД в сравнении с только что безнаказанно нахамившем мне песикотом, шмидтом, франтом, будивельником или либо? Долярчика на этой ветке не бывает, а речь идёт именно о ней.Сколько в бане были Я, zРадио, Ukrainian, ЛАД в сравнении с только что безнаказанно нахамившем мне песикотом, шмидтом, франтом, будивельником или либо? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2149 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 19:56 Клиент_ написав: в 2014м в Кременчуге на марш вышиванок пришло более 10 тыс.человек, в 2015 тоже было много людей и фото изнутри шествия получились такие же. Только масштабы Кременчуга и Киева немного разные. в 2014м в Кременчуге на марш вышиванок пришло более 10 тыс.человек, в 2015 тоже было много людей и фото изнутри шествия получились такие же. Только масштабы Кременчуга и Киева немного разные.



Участников маршей вышиванок у нас умеют считать. А как насчет "парада" безработных - если я правильно помню, в том же Кременчуге крупный сталелитейный завод по производству колесных пар за неимением заказов в 2015-м был полностью ликвидирован, а Крюковский вагоностроительный еле дышит до сих пор, в то время, как Порошенко предпочел поддержать заказами то ли пенсильванских, то ли казахских сотрудников General Electric... Участников маршей вышиванок у нас умеют считать. А как насчет "парада" безработных - если я правильно помню, в том же Кременчуге крупный сталелитейный завод по производству колесных пар за неимением заказов в 2015-м был полностью ликвидирован, а Крюковский вагоностроительный еле дышит до сих пор, в то время, как Порошенко предпочел поддержать заказами то ли пенсильванских, то ли казахских сотрудников General Electric... zРадио

Повідомлень: 3835 З нами з: 02.05.18 Подякував: 809 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4280428142824283 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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