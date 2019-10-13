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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 14 жов, 2019 19:56
Клиент_ написав:
в 2014м в Кременчуге на марш вышиванок пришло более 10 тыс.человек, в 2015 тоже было много людей и фото изнутри шествия получились такие же. Только масштабы Кременчуга и Киева немного разные.
Участников маршей вышиванок у нас умеют считать. А как насчет "парада" безработных - если я правильно помню, в том же Кременчуге крупный сталелитейный завод по производству колесных пар за неимением заказов в 2015-м был полностью ликвидирован, а Крюковский вагоностроительный еле дышит до сих пор, в то время, как Порошенко предпочел поддержать заказами то ли пенсильванских, то ли казахских сотрудников General Electric...
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:02
Faceless написав:
Ага, незаметно так всех забаненых к сторонникам Зе причислили, и на этом строите претензий. Очень объективно, да.
Вы хоть симпатиков Зе, таких пострадавших, назвали бы - а то о них вообще ничего не известно. Ну Долярчика за дело наказывают.
Зачем так дёшево передергивать?
Я написал о симпатиках и антипатиках Порошенко, а не симпатиков Зеленского
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:03
zРадио написав: Клиент_ написав:
в 2014м в Кременчуге на марш вышиванок пришло более 10 тыс.человек, в 2015 тоже было много людей и фото изнутри шествия получились такие же. Только масштабы Кременчуга и Киева немного разные.
Участников маршей вышиванок у нас умеют считать. А как насчет "парада" безработных - если я правильно помню, в том же Кременчуге крупный сталелитейный завод по производству колесных пар за неимением заказов в 2015-м был полностью ликвидирован, а Крюковский вагоностроительный еле дышит до сих пор, в то время, как Порошенко предпочел поддержать то ли пенсильванских, то ли казахских сотрудников завода GE...
Событий с заводом колесных пар не застал, т.к. жил в в чудесном городе чуть больше года вынужденным переселенческим проездом. влюбился в этот город.
Помню, что завод дорожных машин тогда сильно "упал", т.к. рынок был в РФ, ну и Крюковский вагонзавод переживал не лучшие времена. Рабочие массово уезжали на заработки на запад и восток.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:07
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:20
Студентам та пенсіонерам дали трішки заробити
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:24
Політичні дискусії
Faceless написав:
Кстати, действительно забавно - никого, кроме Долярчика, кто активно был за Зе и остался, не припомню. Хотя даже по сдешним опросам их было порядка половины.
Ну, Алекс2006, понятно, всегда съедет, что он был за Гриценко
Аналогично этого принципа я голосовал за Зеленского на выборах Президента Украины.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:35
zРадио написав: Faceless написав:
zРадио написав:[quote="4771082:pesikot"]24 года, живу в Смеле.
Ой е - и как тебе дорога Умань-Черкассы? Имел несчастье ехать год назад
Налицо и "реформа" децентрализации, и отсутствие коррупции
Или тебе, кроме т.н. гидности ничего не нужно, что ты готов повторить прошлую пятилетку??
Ну киевскую трассу к Черкассам ремонтировать, когда последний раз ехал, и мост через Днепр в отличном состоянии
По этой дороге последний раз ехал прошлым летом в Кременчуг - ужас и до Золотоноши, и после...[/quote]
Я ехал позже - отремонтировали достаточно большой участок до Золотоноши, а уж мост и дамбу наверное впервые на моей памяти капитально сделали
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:35
zРадио написав:
Я не помню точно, сколько всего респондентов набралось на голосовалке, но вроде на порядок больше, чем здешних комментаторов.
Результаты всех "голосовалок" сохранили в первом посте, на Політичні дискусії
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:46
flyman написав:
таке питання, от глянув, що то за "Сокира Перуна" (яка співала в клубі, в якому засвітивя Гончарук) символ у якої подібний до БМВ, тільки не 3 промені а 4, де там стилістчна схвастика, чи як там ольгінці написали?
багато слов’янських символів мають за основу свастику. тупенькі дуже часто плутають. ну або спеціально роздувають антифашистські настрої там де їх зовсім немає. до речі фашистське зігування також схоже на слов’янське привітання. відмінність лише в постанові долоні.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 21:02
mephala написав: flyman написав:
таке питання, от глянув, що то за "Сокира Перуна" (яка співала в клубі, в якому засвітивя Гончарук) символ у якої подібний до БМВ, тільки не 3 промені а 4, де там стилістчна схвастика, чи як там ольгінці написали?
багато слов’янських символів мають за основу свастику. тупенькі дуже часто плутають. ну або спеціально роздувають антифашистські настрої там де їх зовсім немає. до речі фашистське зігування також схоже на слов’янське привітання. відмінність лише в постанові долоні.
Дело не в славянских символах, дело в нацистских текстах песен этой группы и ее фанах совершенно определенного толка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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