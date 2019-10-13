Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:таке питання, от глянув, що то за "Сокира Перуна" (яка співала в клубі, в якому засвітивя Гончарук) символ у якої подібний до БМВ, тільки не 3 промені а 4, де там стилістчна схвастика, чи як там ольгінці написали?
багато слов’янських символів мають за основу свастику. тупенькі дуже часто плутають. ну або спеціально роздувають антифашистські настрої там де їх зовсім немає. до речі фашистське зігування також схоже на слов’янське привітання. відмінність лише в постанові долоні.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:таке питання, от глянув, що то за "Сокира Перуна" (яка співала в клубі, в якому засвітивя Гончарук) символ у якої подібний до БМВ, тільки не 3 промені а 4, де там стилістчна схвастика, чи як там ольгінці написали?
багато слов’янських символів мають за основу свастику. тупенькі дуже часто плутають. ну або спеціально роздувають антифашистські настрої там де їх зовсім немає. до речі фашистське зігування також схоже на слов’янське привітання. відмінність лише в постанові долоні.
Дело не в славянских символах, дело в нацистских текстах песен этой группы и ее фанах совершенно определенного толка.
Вы что не знали, что Рудольф Гесс - дохристианский славянский идол, а "старовинна в'язниця Шпандау" - трипольское капище
zРадио написав: 40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно: - стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов. - стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.
Так ты там определись, Шулявский путепровод строится или нет ? А то здесь на форуме часто пишут, что путепровод не строится. А как аргументирут...
Очередной яркий пример демагогии. Обобщение о *а то здесь на форуме часто пишут ... не строится* ставится в укор конкретному лицу, говорящему о строительстве.