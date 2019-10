Додано: Пон 14 жов, 2019 21:05

mephala написав: flyman написав: таке питання, от глянув, що то за "Сокира Перуна" (яка співала в клубі, в якому засвітивя Гончарук) символ у якої подібний до БМВ, тільки не 3 промені а 4, де там стилістчна схвастика, чи як там ольгінці написали? таке питання, от глянув, що то за "Сокира Перуна" (яка співала в клубі, в якому засвітивя Гончарук) символ у якої подібний до БМВ, тільки не 3 промені а 4, де там стилістчна схвастика, чи як там ольгінці написали?

багато слов’янських символів мають за основу свастику. тупенькі дуже часто плутають. ну або спеціально роздувають антифашистські настрої там де їх зовсім немає. до речі фашистське зігування також схоже на слов’янське привітання. відмінність лише в постанові долоні. багато слов’янських символів мають за основу свастику. тупенькі дуже часто плутають. ну або спеціально роздувають антифашистські настрої там де їх зовсім немає. до речі фашистське зігування також схоже на слов’янське привітання. відмінність лише в постанові долоні.



Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/