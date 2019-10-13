Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: 40 млн долларов за 0,15 км. Для сравнения, так называемый Крымский мост обошелся в 4 млрд долларов за 19 км. Соответственно: - стоимость Шулявского путепровода за 1 метр длины = 40 млн / 150 метров = 267 тыс долларов. - стоимость т.н. Крымского моста за 1 метр длины = 4000 млн / 19000 метров = 211 тыс долларов.
Так ты там определись, Шулявский путепровод строится или нет ? А то здесь на форуме часто пишут, что путепровод не строится. А как аргументирут...
Очередной яркий пример демагогии. Обобщение о *а то здесь на форуме часто пишут ... не строится* ставится в укор конкретному лицу, говорящему о строительстве.
zРадио написав:О как - ходить на концерты Сокири Перуна, получается, можно даже Премьеру, а зацитировать пронацистский текст их песни, чтобы осадить здешних троллей, нельзя?
Так Премьер - красавчик, или в лужу сел? Я уже потерялся
Ніколи не чув такої групи раніше; зараз завдяки рекламі влади послухав кілька кліпів на ютубі Нормальні патріотичні композиції
Гончаруку респект
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
вот ко мне снизошло еще одно провидение , я хочу надеюсь что я ошибусь Зеленский всячески за МИР . Проведем аналогию Пакт Молотова-Риббентропа знаете ? так вот После подписания Мира в любой форме с РФ ( республиками) , нападение РФ на Украину неизбежно . ( да я то же написал и в теме валюты - там потрут хоть здесь останется ) . И я хочу ошибаться, но прецедент был. В общем и в частном мое дело предупредить и в данном случае лучше перебздеть чем недобздеть.
Растолкую по полочках подписания любых мирных соглашений с не признанними республиками ( представителями временно окупированых территорий ) их представителями или покровителями означают лишь практическое продолжение ужесточения военного противостояния между сторонами конфликта и чем более умиротворенными и всеобъемлющими и все обещающими такие соглашения будут тем более вероятно ужесточение военного противостояния . Чем больше дадут обещаний и чем более успокаивающими и фундаментальными эти обещания будут тем более сильным будет дальнейшее противостояние и тем более вероятно их НЕ выполние . Пообещают подарить "Журавля" значит в скором времени украдут и "воробьев" . И это подтверждается каждый раз при подписании любых Минсков и перемирий и т.д. Даже банально вспоминаем обещанный зеленый коридор в Иловайске. Любое соглашение будет использовано для усыпления бдительности Минские соглашения, Иловайск тому примеры , как и множество других маленьких Так понятней ?
Востаннє редагувалось yama в Пон 14 жов, 2019 22:58, всього редагувалось 2 разів.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Starikan написав: Угу. Во всем этом есть и ваш вклад, и Фриза, и зРадио, и ЛАДа, и ваших любимцев Дубинского, Бигуса и Шария. Вам и вам подобным не хихикать и возмущаться надо, а покаяться перед народом
Перед кем, перед такими порохофилами как вы ибо альтернативой Зеленского у был второй срок Порошенко. А у вас с совестью за прошедшие 5 лет все в порядке, праведник?
У меня - да. И меня вполне бы устроил 2 срок Порошенко. Или по крайней мере какого-нибудь опытного в политике человека. А не этих "новых лиц". Еще вопросы будут?
Faceless написав:А с чего бы вообще для вас делать исключение и публиковать даеные анонимного опроса? Почему вы от соцконтор не требуете того же? Противники Зе на этом форуме никуда не делись, но назовите, кто кроме Долярчика, из сторонников публично им остался? Может потому, что большая часть голосов за него тут оставили учетки-однодневки? Или всем враз стыдно стало?
zРадио написав:О как - ходить на концерты Сокири Перуна, получается, можно даже Премьеру, а зацитировать пронацистский текст их песни, чтобы осадить здешних троллей, нельзя?
Так Премьер - красавчик, или в лужу сел? Я уже потерялся
Прем"єр ходив привітати ветеранів АТО. А що вони там слухають, Рамштайн чи Сокиру... Але був би поросячий визг, якби Прем"єр ще робив зауваження щодо плейлиста в клубі: ЦЕНЗУРААААААААААААААА!!!
П.С. Виходить, ольжинці розпіарили Сокиру Перуна і підняли патріотичні настрої в неньці. Повне фіаско фабрики ватних тролів.
Да не волнуйся ты так - по 5 раз редактировать короткий комментарий Премьер не мог не знать - у него целый аппарат есть! Он в первую очередь высшее должностное лицо государства, а потом уже Леша - сын, друг, кум...
Что касается текстов этой группы, я уже писал выше. Рудольф Гесс и тюрьма Шпандау - это так патриотично Сразу понятно, какой страны ребята патриоты...