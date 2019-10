Додано: Пон 14 жов, 2019 22:20

zРадио написав: О как - ходить на концерты Сокири Перуна, получается, можно даже Премьеру, а зацитировать пронацистский текст их песни, чтобы осадить здешних троллей, нельзя?



Так Премьер - красавчик, или в лужу сел? Я уже потерялся

Прем"єр ходив привітати ветеранів АТО.

А що вони там слухають, Рамштайн чи Сокиру...

Але був би поросячий визг, якби Прем"єр ще робив зауваження щодо плейлиста в клубі: ЦЕНЗУРААААААААААААААА!!!



П.С.

Виходить, ольжинці розпіарили Сокиру Перуна і підняли патріотичні настрої в неньці. Повне фіаско фабрики ватних тролів.

