Додано: Пон 14 жов, 2019 22:26

вот ко мне снизошло еще одно провидение , я хочу надеюсь что я ошибусь

Зеленский всячески за МИР .

Проведем аналогию Пакт Молотова-Риббентропа знаете ? так вот

После подписания Мира в любой форме с РФ ( республиками) , нападение РФ на Украину неизбежно . ( да я то же написал и в теме валюты - там потрут хоть здесь останется ) .

И я хочу ошибаться, но прецедент был.

В общем и в частном мое дело предупредить и в данном случае лучше перебздеть чем недобздеть.



Растолкую по полочках

подписания любых мирных соглашений с не признанними республиками ( представителями временно окупированых территорий ) их представителями или покровителями означают лишь практическое продолжение ужесточения военного противостояния между сторонами конфликта и чем более умиротворенными и всеобъемлющими и все обещающими такие соглашения будут тем более вероятно ужесточение военного противостояния . Чем больше дадут обещаний и чем более успокаивающими и фундаментальными эти обещания будут тем более сильным будет дальнейшее противостояние и тем более вероятно их НЕ выполние . Пообещают подарить "Журавля" значит в скором времени украдут и "воробьев" . И это подтверждается каждый раз при подписании любых Минсков и перемирий и т.д. Даже банально вспоминаем обещанный зеленый коридор в Иловайске.

Любое соглашение будет использовано для усыпления бдительности Минские соглашения, Иловайск тому примеры , как и множество других маленьких

Так понятней ?

Востаннє редагувалось yama в Пон 14 жов, 2019 22:58, всього редагувалось 2 разів.

идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа