pesikot написав:Какой пример идиота в виде shapo
Его ЧСВ обширно А просто хам
Я удивляюсь, почему его не забанили навсегда за непрерывные претензии к модераторам.
Обычно на всех известных мне форумах модератор - лицо неприкосновенное и вне критики.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:47
Я удивляюсь, почему его не забанили навсегда за непрерывные претензии к модераторам.
Обычно на всех известных мне форумах модератор - лицо неприкосновенное и вне критики.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:47
Ютуб не пропускает видео с нацистскими текстами, поэтому остаются для просмотра то, что проходит цензуру Ютуба.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:57
Как там было у Оруэлла: "Мир это война" или "Война - это мир"?
Писал он предупреждение, а для многих оказался учебник.
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:58
Я вважаю що поняття «нацистських текстів» дуже субьективне; навряд чи в сучасній Україні можна знайти реальні приклади нацизму часів Гітлера
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Пон 14 жов, 2019 23:05
В принципе все субъективно, конечно, одни считают Рудольфа Гесса нацистом, как Нюренбергский трибунал, другие считают героем как эта группа. Но конечно Рудольф Гесс не самый отвратительный нацистский персонаж, типа оппозиции был.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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