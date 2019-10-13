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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4282428342844285 Додано: Пон 14 жов, 2019 22:47 pesikot написав: shapo написав: pesikot написав: Ваше внимание к никам вызывает подозрение.

Возраст, место жительства - это всё абстрактно. 24 года, живу в Смеле.

Но ники - в ФСБ есть желание узнать ники ? Ваше внимание к никам вызывает подозрение.Возраст, место жительства - это всё абстрактно. 24 года, живу в Смеле.Но ники - в ФСБ есть желание узнать ники ? Да кому вы нужны, юное создание из районного центра. Да кому вы нужны, юное создание из районного центра. Какой пример идиота в виде shapo

Его ЧСВ обширно А просто хам Какой пример идиота в виде shapoЕго ЧСВ обширноА просто хам

Я удивляюсь, почему его не забанили навсегда за непрерывные претензии к модераторам.

Обычно на всех известных мне форумах модератор - лицо неприкосновенное и вне критики. Я удивляюсь, почему его не забанили навсегда за непрерывные претензии к модераторам.Обычно на всех известных мне форумах модератор - лицо неприкосновенное и вне критики. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16300 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1544 раз. Подякували: 2521 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 22:47 Ukrainian написав: zРадио написав: О как - ходить на концерты Сокири Перуна, получается, можно даже Премьеру, а зацитировать пронацистский текст их песни, чтобы осадить здешних троллей, нельзя?



Так Премьер - красавчик, или в лужу сел? Я уже потерялся О как - ходить на концерты Сокири Перуна, получается, можно даже Премьеру, а зацитировать пронацистский текст их песни, чтобы осадить здешних троллей, нельзя?Так Премьер - красавчик, или в лужу сел? Я уже потерялся

Ніколи не чув такої групи раніше; зараз завдяки рекламі влади послухав кілька кліпів на ютубі

Нормальні патріотичні композиції



Гончаруку респект Ніколи не чув такої групи раніше; зараз завдяки рекламі влади послухав кілька кліпів на ютубіНормальні патріотичні композиціїГончаруку респект



Ютуб не пропускает видео с нацистскими текстами, поэтому остаются для просмотра то, что проходит цензуру Ютуба. Ютуб не пропускает видео с нацистскими текстами, поэтому остаются для просмотра то, что проходит цензуру Ютуба. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13128 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3709 раз. Подякували: 5423 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 22:57 yama написав: Зеленский всячески за МИР .



После подписания Мира в любой форме с РФ ( республиками) , нападение РФ на Украину неизбежно . ( да я то же написал и в теме валюты - там потрут хоть здесь останется ) .

Зеленский всячески за МИР .После подписания Мира в любой форме с РФ ( республиками) , нападение РФ на Украину неизбежно . ( да я то же написал и в теме валюты - там потрут хоть здесь останется ) .

Как там было у Оруэлла: "Мир это война" или "Война - это мир"?

Писал он предупреждение, а для многих оказался учебник. Как там было у Оруэлла: "Мир это война" или "Война - это мир"?Писал он предупреждение, а для многих оказался учебник. Tegularius Повідомлень: 962 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 22:58 freeze написав: Ukrainian написав: zРадио написав: О как - ходить на концерты Сокири Перуна, получается, можно даже Премьеру, а зацитировать пронацистский текст их песни, чтобы осадить здешних троллей, нельзя?



Так Премьер - красавчик, или в лужу сел? Я уже потерялся О как - ходить на концерты Сокири Перуна, получается, можно даже Премьеру, а зацитировать пронацистский текст их песни, чтобы осадить здешних троллей, нельзя?Так Премьер - красавчик, или в лужу сел? Я уже потерялся

Ніколи не чув такої групи раніше; зараз завдяки рекламі влади послухав кілька кліпів на ютубі

Нормальні патріотичні композиції



Гончаруку респект Ніколи не чув такої групи раніше; зараз завдяки рекламі влади послухав кілька кліпів на ютубіНормальні патріотичні композиціїГончаруку респект



Ютуб не пропускает видео с нацистскими текстами, поэтому остаются для просмотра то, что проходит цензуру Ютуба. Ютуб не пропускает видео с нацистскими текстами, поэтому остаются для просмотра то, что проходит цензуру Ютуба.

Я вважаю що поняття «нацистських текстів» дуже субьективне; навряд чи в сучасній Україні можна знайти реальні приклади нацизму часів Гітлера Я вважаю що поняття «нацистських текстів» дуже субьективне; навряд чи в сучасній Україні можна знайти реальні приклади нацизму часів Гітлера "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8291 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 596 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 23:05 Ukrainian написав: Я вважаю що поняття «нацистських текстів» дуже субьективне; навряд чи в сучасній Україні можна знайти реальні приклади нацизму часів Гітлера Я вважаю що поняття «нацистських текстів» дуже субьективне; навряд чи в сучасній Україні можна знайти реальні приклади нацизму часів Гітлера



В принципе все субъективно, конечно, одни считают Рудольфа Гесса нацистом, как Нюренбергский трибунал, другие считают героем как эта группа. Но конечно Рудольф Гесс не самый отвратительный нацистский персонаж, типа оппозиции был. В принципе все субъективно, конечно, одни считают Рудольфа Гесса нацистом, как Нюренбергский трибунал, другие считают героем как эта группа. Но конечно Рудольф Гесс не самый отвратительный нацистский персонаж, типа оппозиции был. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13128 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3709 раз. Подякували: 5423 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 4282428342844285 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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