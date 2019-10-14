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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 14 жов, 2019 22:47
pesikot написав: shapo написав: pesikot написав:
Ваше внимание к никам вызывает подозрение.
Возраст, место жительства - это всё абстрактно. 24 года, живу в Смеле.
Но ники - в ФСБ есть желание узнать ники ?
Да кому вы нужны, юное создание из районного центра.
Какой пример идиота в виде shapo
Его ЧСВ обширно
А просто хам
Я удивляюсь, почему его не забанили навсегда за непрерывные претензии к модераторам.
Обычно на всех известных мне форумах модератор - лицо неприкосновенное и вне критики.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Додано: Пон 14 жов, 2019 22:47
Ukrainian написав: zРадио написав:
О как - ходить на концерты Сокири Перуна, получается, можно даже Премьеру, а зацитировать пронацистский текст их песни, чтобы осадить здешних троллей, нельзя?
Так Премьер - красавчик, или в лужу сел? Я уже потерялся
Ніколи не чув такої групи раніше; зараз завдяки рекламі влади послухав кілька кліпів на ютубі
Нормальні патріотичні композиції
Гончаруку респект
Ютуб не пропускает видео с нацистскими текстами, поэтому остаются для просмотра то, что проходит цензуру Ютуба.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 22:57
yama написав:
Зеленский всячески за МИР .
После подписания Мира в любой форме с РФ ( республиками) , нападение РФ на Украину неизбежно . ( да я то же написал и в теме валюты - там потрут хоть здесь останется ) .
Как там было у Оруэлла: "Мир это война" или "Война - это мир"?
Писал он предупреждение, а для многих оказался учебник.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 22:58
freeze написав: Ukrainian написав: zРадио написав:
О как - ходить на концерты Сокири Перуна, получается, можно даже Премьеру, а зацитировать пронацистский текст их песни, чтобы осадить здешних троллей, нельзя?
Так Премьер - красавчик, или в лужу сел? Я уже потерялся
Ніколи не чув такої групи раніше; зараз завдяки рекламі влади послухав кілька кліпів на ютубі
Нормальні патріотичні композиції
Гончаруку респект
Ютуб не пропускает видео с нацистскими текстами, поэтому остаются для просмотра то, что проходит цензуру Ютуба.
Я вважаю що поняття «нацистських текстів» дуже субьективне; навряд чи в сучасній Україні можна знайти реальні приклади нацизму часів Гітлера
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 14 жов, 2019 23:05
Ukrainian написав:
Я вважаю що поняття «нацистських текстів» дуже субьективне; навряд чи в сучасній Україні можна знайти реальні приклади нацизму часів Гітлера
В принципе все субъективно, конечно, одни считают Рудольфа Гесса нацистом, как Нюренбергский трибунал, другие считают героем как эта группа. Но конечно Рудольф Гесс не самый отвратительный нацистский персонаж, типа оппозиции был.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 23:07
ольгінці вже перечитали і вивчили на пам"ять тексти Сокири Перуна.
забавно
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 23:09
freeze написав:
В принципе все субъективно, конечно, одни считают Рудольфа Гесса нацистом, как Нюренбергский трибунал, другие считают героем как эта группа. Но конечно Рудольф Гесс не самый отвратительный нацистский персонаж, типа оппозиции был.
Не думаю, что эти ребята в курсе таких деталей.
Они бы с радостью и Гитлеру дифирамбы спели, но это даже для теперешней Украины был бы совсем зашквар.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 23:16
Tegularius написав: freeze написав:
В принципе все субъективно, конечно, одни считают Рудольфа Гесса нацистом, как Нюренбергский трибунал, другие считают героем как эта группа. Но конечно Рудольф Гесс не самый отвратительный нацистский персонаж, типа оппозиции был.
Не думаю, что эти ребята в курсе таких деталей.
Они бы с радостью и Гитлеру дифирамбы спели, но это даже для теперешней Украины был бы совсем зашквар.
А що не так з сучасною Україною ? Знайомі з сім’ями які мають родичів що постраждали від рук так званих «українських неонацистів» як їх любить називати російська пропоганда?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Пон 14 жов, 2019 23:16
freeze написав: Ukrainian написав:
Я вважаю що поняття «нацистських текстів» дуже субьективне; навряд чи в сучасній Україні можна знайти реальні приклади нацизму часів Гітлера
В принципе все субъективно, конечно, одни считают Рудольфа Гесса нацистом, как Нюренбергский трибунал, другие считают героем как эта группа. Но конечно Рудольф Гесс не самый отвратительный нацистский персонаж, типа оппозиции был
.
Сама группа поет "помічник Адольфа Гітлера, ти пройшов свій шлях до кінця". Так что ни в какой оппозиции к нацистам для этих "митців" он не был
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zРадио
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Додано: Пон 14 жов, 2019 23:27
zРадио написав:
Сама группа поет "помічник Адольфа Гітлера, ти пройшов свій шлях до кінця".
Почали детально вивчати тексти групи? Чи інформація з російських ЗМІ ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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