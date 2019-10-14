Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze Гугл пошукова система дає тільки ссилки на російські на проросійські українські ЗМІ Нічого толкового ПС Вчи українську а то так і помреш кацапом
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
zРадио написав:Сама группа поет "помічник Адольфа Гітлера, ти пройшов свій шлях до кінця".
Почали детально вивчати тексти групи? Чи інформація з російських ЗМІ ?
Поскольку ты пишешь не из Украины, напомню, что бОльшая часть российских СМИ у нас заблокирована.
Да и незачем их было читать, заморачиваясь VPN-ами. Свои манипулятивные штучки оставь для необразованных - украинцы в большинстве своем САМИ не воспринимают пропаганду нацизма! Для этого не нужны помои российских СМИ! Я прочитал текст песни, героизирующей Рудольфа Гесса, в комментариях на ФБ странице самого же Гончарука...
Ukrainian написав:А що не так з сучасною Україною ?
Толерування і підтримка неонацистської ідеології на державному рівні. Що на жаль майже не змінилось зі зміною владної верхівки. Прийнятий при владі Порошенко закон нібито однаково забороняє пропаганду більшовицького та нацистського режимів, але діє лише вибірково та однобічно. Можете уявити концерт у Києві із вихваляннями в текстах Сталіна та Берії? Можете знайти твори Леніна і Сталіна на книжкових розкладках? А "Майн Кампфу" усюди повно. Це при тому, що нацистська ідеологія визнана злочинною і заборонена у всьому світі. А комуністична - лише у кількох державах-лімітрофах.
zРадио написав: Я прочитал текст песни, героизирующей Рудольфа Гесса, в комментариях на ФБ странице самого же Гончарука...
Гончарук оказался "лидером" по утрате рейтинга доверия среди украинцев: с 17% поддержки в сентябре до 10% в октябре. Гончарук также единственный из лидеров ЗЕ-команды, у которого баланс "позитив - негатив" в октябре ушел в минус: 10 против 14%. Потерянные Зеленским проценты рейтинга поровну поделили Бойко и Тимошенко.
Кількість жерт неонацизму в Україні можете озвучити?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Tegularius написав:Толерування і підтримка неонацистської ідеології на державному рівні. Що на жаль майже не змінилось зі зміною владної верхівки.
Я не использовал бы слово "поддержка" в контексте государственного уровня. Скорее это заигрывание.
Поскольку именно нео-нацисты являются самой пассионарной частью общества, их легко использовать в качестве инструмента борьбы с политическими противниками.
Всегда можно обвинить оппонентов в недостаточном, или неправильным патриотизме, демонстрируя ультрас как единственно-правильных любителей Украины, симпатизирующих нужным политическим силам.
Пропаганда нацизма в данной конструкции является побочным эффектом. Причем не кривя душой считаю, что даже нежелательным побочным эффектом (ЕС и Израиль крайне нетолерантны в таких деликатных вопросах, а союзниками нам не приходится разбрасываться). Однако, политические дивиденды перевешивают - это дешевый инструмент с гарантированным результатом. Помимо прочего, неонацисты в большинстве своем еще и русофобы, что дополняет политическую выгоду идеологической
Кількість жерт неонацизму в Україні можете озвучити?
Можно хотя бы вспомнить батальон "Торнадо". А также Стерненко, предполагаемых убийц Бузины, Маркива, сидящего в Италии за убийство журналистов.
В Германии жертвы нацизма появились не в первый день прихода оных к власти, а спустя несколько лет. Поначалу тех же евреев запугивали и понижали в правах, массовые их убийства начались только в середине 1941 г.