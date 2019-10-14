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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4284428542864287>
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:27

:arrow:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:Нюанс соответствует ситуации в государстве.
В РФ всё решается, в основном, "наверху", у нас, в основном, "на улице (майдане)".
Свежий пример - разведение войск.

Ну а тот факт, что боевики продолжают обстрелы в зоне разведения - это же такой незначительный факт. Правда ведь ?

1. Этот факт никак не связан с предыдущим разговором и цитатами Хазина и Жирика.
2. Вы уверены в этом факте?
3. Вы уверены, что обстрелы не вели и какие-нибудь Билецкие?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:28

Re: Політичні дискусії

Ukrainian написав:
  zРадио написав:Сама группа поет "помічник Адольфа Гітлера, ти пройшов свій шлях до кінця".

Почали детально вивчати тексти групи? Чи інформація з російських ЗМІ ?


Да гугл включи, дорогой, а то вечно дурачком прикидываешься.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:34

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Гугл пошукова система дає тільки ссилки на російські на проросійські українські ЗМІ
Нічого толкового
ПС Вчи українську а то так і помреш кацапом
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:36

  Ukrainian написав:
  zРадио написав:Сама группа поет "помічник Адольфа Гітлера, ти пройшов свій шлях до кінця".

Почали детально вивчати тексти групи? Чи інформація з російських ЗМІ ?


Поскольку ты пишешь не из Украины, напомню, что бОльшая часть российских СМИ у нас заблокирована.

Да и незачем их было читать, заморачиваясь VPN-ами. Свои манипулятивные штучки оставь для необразованных - украинцы в большинстве своем САМИ не воспринимают пропаганду нацизма! Для этого не нужны помои российских СМИ! Я прочитал текст песни, героизирующей Рудольфа Гесса, в комментариях на ФБ странице самого же Гончарука...
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:37

Re: Політичні дискусії

  Ukrainian написав:Я вважаю що поняття «нацистських текстів» дуже субьективне; навряд чи в сучасній Україні можна знайти реальні приклади нацизму часів Гітлера

Ошибаетесь.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:41

  Ukrainian написав:А що не так з сучасною Україною ?

Толерування і підтримка неонацистської ідеології на державному рівні. Що на жаль майже не змінилось зі зміною владної верхівки.
Прийнятий при владі Порошенко закон нібито однаково забороняє пропаганду більшовицького та нацистського режимів, але діє лише вибірково та однобічно.
Можете уявити концерт у Києві із вихваляннями в текстах Сталіна та Берії?
Можете знайти твори Леніна і Сталіна на книжкових розкладках? А "Майн Кампфу" усюди повно.
Це при тому, що нацистська ідеологія визнана злочинною і заборонена у всьому світі. А комуністична - лише у кількох державах-лімітрофах.
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:46

  zРадио написав: Я прочитал текст песни, героизирующей Рудольфа Гесса, в комментариях на ФБ странице самого же Гончарука...

Гончарук оказался "лидером" по утрате рейтинга доверия среди украинцев: с 17% поддержки в сентябре до 10% в октябре.
Гончарук также единственный из лидеров ЗЕ-команды, у которого баланс "позитив - негатив" в октябре ушел в минус: 10 против 14%.
Потерянные Зеленским проценты рейтинга поровну поделили Бойко и Тимошенко.

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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:47

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Толерування і підтримка

Кількість жерт неонацизму в Україні можете озвучити?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 23:54

  Tegularius написав:Толерування і підтримка неонацистської ідеології на державному рівні. Що на жаль майже не змінилось зі зміною владної верхівки.


Я не использовал бы слово "поддержка" в контексте государственного уровня. Скорее это заигрывание.

Поскольку именно нео-нацисты являются самой пассионарной частью общества, их легко использовать в качестве инструмента борьбы с политическими противниками.

Всегда можно обвинить оппонентов в недостаточном, или неправильным патриотизме, демонстрируя ультрас как единственно-правильных любителей Украины, симпатизирующих нужным политическим силам.

Пропаганда нацизма в данной конструкции является побочным эффектом. Причем не кривя душой считаю, что даже нежелательным побочным эффектом (ЕС и Израиль крайне нетолерантны в таких деликатных вопросах, а союзниками нам не приходится разбрасываться). Однако, политические дивиденды перевешивают - это дешевый инструмент с гарантированным результатом. Помимо прочего, неонацисты в большинстве своем еще и русофобы, что дополняет политическую выгоду идеологической
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 00:20

  Ukrainian написав:
  Tegularius написав:Толерування і підтримка

Кількість жерт неонацизму в Україні можете озвучити?

Можно хотя бы вспомнить батальон "Торнадо". А также Стерненко, предполагаемых убийц Бузины, Маркива, сидящего в Италии за убийство журналистов.

В Германии жертвы нацизма появились не в первый день прихода оных к власти, а спустя несколько лет. Поначалу тех же евреев запугивали и понижали в правах, массовые их убийства начались только в середине 1941 г.
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