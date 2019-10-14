Додано: Пон 14 жов, 2019 23:34

freeze

Гугл пошукова система дає тільки ссилки на російські на проросійські українські ЗМІ

Нічого толкового

ПС Вчи українську а то так і помреш кацапом

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД