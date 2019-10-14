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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4284428542864287
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 00:23

  Faceless написав:
ЛАД написав:Всё верно Вы описали.
Кроме последнего предложения. :)
Всё, о чём Вы написали, было, но всё это делали мы сами, без чьего бы то ни было нажима.
Когда я писал о межгосударственных союзах, имел ввиду те, кот. создавались без участия РФ. И таких было несколько.

В тех обстоятельствах и нажим не нужен был - в целом все ключевые политсилы были пророссийскими, и плясали под российскую дудку без принуждения. Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией, уже тогда под их контролем были пресечены даже потенциальные возможности рассмотрения рашки как агрессора и вообще анализа рисков с её стороны. Информ-, медиапространство было под их контролем. Активно проводилась экономическая политика углубления зависимости от РФ. И все безо всякого нажима. Таковы были взгляды и во власти, и даже среди большей части населения - и те, и другие продолжали себя воспринимать как республику в союзе, и смотрели в рот Москве, как будто она осталась столицей. Семьдесят с лишним лет "политики партии" просто так не проходят.

Простите, Вы не женщина, поэтому вопрос о Вашем возрасте задать позволительно. :)
Что-то мне кажется, что Вы достаточно молоды и оцениваете 90-е не по собственной памяти, а исходя из позднейшей пропаганды.
1. "Углублять" зависимость тогда необходимости не было.
Экономики были после Союза настолько сильно связаны, что обоюдная зависимость была очень сильна. И РФ зависела от нас тоже очень сильно.
2. "Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией" - на эту тему ничего сказать не могу. Впрочем, думаю, как и Вы.
Но, скорее, речь не шла о контроле. Просто ещё буквально вчера все эти люди работали вместе, а такие привычки за один день не исчезают.
Кроме того, в 90-е КГБ в лице его наследников (ФСБ, СБУ и пр. в др. бывших союзных республиках) были полностью деморализованы и дезориентированы и занимались, в основном, собственной наживой, а не своими законными функциями.
3. В 90-е РФ рассматривать как агрессора точно не приходилось и могло прийти в голову только безумцу.
Во-первых, Россия была крайне слаба как экономически, так и в военном отношении. Армия была полностью разложена.
Во-вторых, у России была куча внутриполитических проблем и им было просто не до разборок на внешнем фронте.
В-третьих, тогда ещё в России Украину действительно рассматривали как братьев.
Вы, возможно, не слышали известное высказывание Ельцина: "Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?".
4. Не знаю, кто тогда "смотрел в рот Москве".
Россия была такая же нищая, как и мы. И смотрели на них как на родственников и хороших соседей.
Конечно, не все, но подавляющее большинство.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 00:24

  zРадио написав:Я не использовал бы слово "поддержка" в контексте государственного уровня. Скорее это заигрывание.

Насчет государственной поддержки - есть отчет Bellingcat

https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/08/09/ukrainian-patriotic-education/
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