Faceless написав:ЛАД написав:Всё верно Вы описали.
Кроме последнего предложения.
Всё, о чём Вы написали, было, но всё это делали мы сами, без чьего бы то ни было нажима.
Когда я писал о межгосударственных союзах, имел ввиду те, кот. создавались без участия РФ. И таких было несколько.
В тех обстоятельствах и нажим не нужен был - в целом все ключевые политсилы были пророссийскими, и плясали под российскую дудку без принуждения. Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией, уже тогда под их контролем были пресечены даже потенциальные возможности рассмотрения рашки как агрессора и вообще анализа рисков с её стороны. Информ-, медиапространство было под их контролем. Активно проводилась экономическая политика углубления зависимости от РФ. И все безо всякого нажима. Таковы были взгляды и во власти, и даже среди большей части населения - и те, и другие продолжали себя воспринимать как республику в союзе, и смотрели в рот Москве, как будто она осталась столицей. Семьдесят с лишним лет "политики партии" просто так не проходят.
Простите, Вы не женщина, поэтому вопрос о Вашем возрасте задать позволительно.
Что-то мне кажется, что Вы достаточно молоды и оцениваете 90-е не по собственной памяти, а исходя из позднейшей пропаганды.
1. "Углублять" зависимость тогда необходимости не было.
Экономики были после Союза настолько сильно связаны, что обоюдная зависимость была очень сильна. И РФ зависела от нас тоже очень сильно.
2. "Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией" - на эту тему ничего сказать не могу. Впрочем, думаю, как и Вы.
Но, скорее, речь не шла о контроле. Просто ещё буквально вчера все эти люди работали вместе, а такие привычки за один день не исчезают.
Кроме того, в 90-е КГБ в лице его наследников (ФСБ, СБУ и пр. в др. бывших союзных республиках) были полностью деморализованы и дезориентированы и занимались, в основном, собственной наживой, а не своими законными функциями.
3. В 90-е РФ рассматривать как агрессора точно не приходилось и могло прийти в голову только безумцу.
Во-первых, Россия была крайне слаба как экономически, так и в военном отношении. Армия была полностью разложена.
Во-вторых, у России была куча внутриполитических проблем и им было просто не до разборок на внешнем фронте.
В-третьих, тогда ещё в России Украину действительно рассматривали как братьев.
Вы, возможно, не слышали известное высказывание Ельцина: "Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?".
4. Не знаю, кто тогда "смотрел в рот Москве".
Россия была такая же нищая, как и мы. И смотрели на них как на родственников и хороших соседей.
Конечно, не все, но подавляющее большинство.