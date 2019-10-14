Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Всё верно Вы описали. Кроме последнего предложения. Всё, о чём Вы написали, было, но всё это делали мы сами, без чьего бы то ни было нажима. Когда я писал о межгосударственных союзах, имел ввиду те, кот. создавались без участия РФ. И таких было несколько.
В тех обстоятельствах и нажим не нужен был - в целом все ключевые политсилы были пророссийскими, и плясали под российскую дудку без принуждения. Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией, уже тогда под их контролем были пресечены даже потенциальные возможности рассмотрения рашки как агрессора и вообще анализа рисков с её стороны. Информ-, медиапространство было под их контролем. Активно проводилась экономическая политика углубления зависимости от РФ. И все безо всякого нажима. Таковы были взгляды и во власти, и даже среди большей части населения - и те, и другие продолжали себя воспринимать как республику в союзе, и смотрели в рот Москве, как будто она осталась столицей. Семьдесят с лишним лет "политики партии" просто так не проходят.
Простите, Вы не женщина, поэтому вопрос о Вашем возрасте задать позволительно. Что-то мне кажется, что Вы достаточно молоды и оцениваете 90-е не по собственной памяти, а исходя из позднейшей пропаганды. 1. "Углублять" зависимость тогда необходимости не было. Экономики были после Союза настолько сильно связаны, что обоюдная зависимость была очень сильна. И РФ зависела от нас тоже очень сильно. 2. "Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией" - на эту тему ничего сказать не могу. Впрочем, думаю, как и Вы. Но, скорее, речь не шла о контроле. Просто ещё буквально вчера все эти люди работали вместе, а такие привычки за один день не исчезают. Кроме того, в 90-е КГБ в лице его наследников (ФСБ, СБУ и пр. в др. бывших союзных республиках) были полностью деморализованы и дезориентированы и занимались, в основном, собственной наживой, а не своими законными функциями. 3. В 90-е РФ рассматривать как агрессора точно не приходилось и могло прийти в голову только безумцу. Во-первых, Россия была крайне слаба как экономически, так и в военном отношении. Армия была полностью разложена. Во-вторых, у России была куча внутриполитических проблем и им было просто не до разборок на внешнем фронте. В-третьих, тогда ещё в России Украину действительно рассматривали как братьев. Вы, возможно, не слышали известное высказывание Ельцина: "Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?". 4. Не знаю, кто тогда "смотрел в рот Москве". Россия была такая же нищая, как и мы. И смотрели на них как на родственников и хороших соседей. Конечно, не все, но подавляющее большинство.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Кількість жерт неонацизму в Україні можете озвучити?
Можно хотя бы вспомнить батальон "Торнадо". А также Стерненко, предполагаемых убийц Бузины, Маркива, сидящего в Италии за убийство журналистов.
В Германии жертвы нацизма появились не в первый день прихода оных к власти, а спустя несколько лет. Поначалу тех же евреев запугивали и понижали в правах, массовые их убийства начались только в середине 1941 г.
Ось що пишуть російські ЗМІ про бузину
Олесь Бузина: За что убили последнего героя Малороссии
Олесь Бузина выступал категорически против государственного переворота, считал его первоисточником всех бед Украины, в особенности братоубийственной гражданской войны. Он обличал организаторов этой бойни и призывал к её немедленному завершению. https://tsargrad.tv/articles/oles-buzin ... sii_194825
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
pesikot написав:....... Здешняя голосовалка показывали большой процент поддержки ЗЕ!. Ещё тогда из лагеря "против Порошенко" часто звучало, мол, порохоботы накручивают за Порошенко, так как %% поддержки у него гораздо ниже. При этом %% поддержки ЗЕ! признавался как реальная цифра.
Прошло совсем немного. И что ? только Баксик продолжает топить за ЗЕ!. Остальные, оправдываются - "за других голосовали"
1. Я не считал, что за По " накручивают" и в голосовалке не участвовал. Считал, что выборка в 200-300 голосов это ни о чём. А на форуме в результате многолетней селекции избыток порохоботов. Правда, думал, что здесь больше трезвомыслящих и рассуждающих людей. 2. Топить за Зе я никогда не топил, более того, если помните, собирался голосовать за По. Но под влиянием его избирательной компании и агитации порохоботов (в т.ч. и здесь) проголосовал за Зе на обоих выборах. Оправдываться не собираюсь. Не знаю, что получится у этих, но, к сожалению, ничего лучшего нам не предложили. Ни одна из 3 других парламентских партий не вдохновляет и не была бы лучше. Зе хотя бы пытается что-то делать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Я знаю этот отчет, сам его месяц назад здесь цитировал, за что был обгажен всеми без исключения порохоботами ветки )))
Возможно, мы говорим с вами об одном и том же по сути, но и с использованием разной лексики. В государственную поддержку я вкладываю и нормативную базу, и штат в ведомственных структурах, и бюджеты поболее миллиона гривен.
Вот формирование исключительно позитивного образа Организации украинских националистов - это да, государственная поддержка. Был создан Институт нацпамяти, выделена спецгруппа СБУ по работе с архивами, печатаются книги, финансируется кино...
Декоммунизация - тоже государственная политика. Есть закон, есть контроль за его имплементацией, ответственность за нарушения и т.д.
А вот с неонацизмом играет не государство, а конкретные личности в высшей власти, ИМХО. Повторюсь, возведение сией мерзости в ранг государственной политики встретило бы лавину негодования ото всех внешних сторон. С учетом того, что мы 6-й год на финансовом подсосе, не рискнули бы даже искренние симпатики нацизма Парубий, Омелян и Вятрович...
Faceless написав:.... И, главное, сколько было претензий, что это у По тут дутый рейтинг - но вот его сторонники, или скорее те, кто был против Зе, остались, а сторонники Зе все как один исчезли. А ведь и года не прошло, чего ж так рано сдались.
Те, кто голосовал за Зе никуда не исчезли. Многие из них и сегодня пишут здесь. Другой вопрос, что недовольны его действиями. Но, думаю, freeze сгоряча написал, что сегодня проголосовал бы за По.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Ukrainian написав:Ось що пишуть російські ЗМІ про бузину
Олесь Бузина: За что убили последнего героя Малороссии
Олесь Бузина выступал категорически против государственного переворота, считал его первоисточником всех бед Украины, в особенности братоубийственной гражданской войны. Он обличал организаторов этой бойни и призывал к её немедленному завершению. https://tsargrad.tv/articles/oles-buzin ... sii_194825
Навіщо ви це процитували? Так, він не підтримав події зими 2013-14 року. Це - привід і виправдання того, щоби його вбити без суду і слідства? Мільйони українців не підтримували той майдан, їх усіх також по-вашому варто вбити?
zРадио написав:А вот с неонацизмом играет не государство, а конкретные личности в высшей власти, ИМХО. Повторюсь, возведение сией мерзости в ранг государственной политики встретило бы лавину негодования ото всех внешних сторон. С учетом того, что мы 6-й год на финансовом подсосе, не рискнули бы даже искренние симпатики нацизма Парубий, Омелян и Вятрович...
Вы правы, разумеется, это делается негласно. Тот же Вьятрович на словах был против нацизма и даже вроде бы критиковал героизацию СС-Галичина. И тем не менее, политика потакания неонацистам со стороны власти имела место быть. На словах запрещаем и критикуем, на деле закрываем глаза. Тем более неприятно, что новая власть, по крайней мере некоторые не последние её представители, переняли эстафету.
Faceless написав:.... И ревальвацию до каденции Зе вы в упор не видите. И валютную либерализацию в то же время. И рост ВВП и доходов после дна кризиса в 2015.
Знаете, таки не вижу. Ревальвация с января есть. Так она каждый год летом происходила. В этом году затянулась, так это не благодаря По (и не благодаря Зе). Кстати, считаю это отрицательным явлением. Рост ВВП несколько фиктивный - реальный рост в урожаях зерна. Доходы выросли вместе с ценами. Вряд ли Вы будете утверждать, что уровень жизни сегодня выше, чем в 2013. Вал. либерализация - да, согласен.
К приходу Зе имеем больше полугода ревальвации, стабилизированную и очищенную БС...
Стабилизировалась БС благодаря тому, что стабилизировался курс. Если бы он так не скакнул в 2014/15, БС стабилизировалась бы раньше и выжило бы значительно больше банков.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.