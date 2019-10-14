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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4285428642874288> Додано: Вів 15 жов, 2019 00:23 Faceless написав: ЛАД написав: Всё верно Вы описали.

Кроме последнего предложения.

Всё, о чём Вы написали, было, но всё это делали мы сами , без чьего бы то ни было нажима.

Когда я писал о межгосударственных союзах, имел ввиду те, кот. создавались без участия РФ. И таких было несколько. Всё верно Вы описали.Кроме последнего предложения.Всё, о чём Вы написали, было, но всё это делали, без чьего бы то ни было нажима.Когда я писал о межгосударственных союзах, имел ввиду те, кот. создавались без участия РФ. И таких было несколько.

В тех обстоятельствах и нажим не нужен был - в целом все ключевые политсилы были пророссийскими, и плясали под российскую дудку без принуждения. Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией, уже тогда под их контролем были пресечены даже потенциальные возможности рассмотрения рашки как агрессора и вообще анализа рисков с её стороны. Информ-, медиапространство было под их контролем. Активно проводилась экономическая политика углубления зависимости от РФ. И все безо всякого нажима. Таковы были взгляды и во власти, и даже среди большей части населения - и те, и другие продолжали себя воспринимать как республику в союзе, и смотрели в рот Москве, как будто она осталась столицей. Семьдесят с лишним лет "политики партии" просто так не проходят. В тех обстоятельствах и нажим не нужен был - в целом все ключевые политсилы были пророссийскими, и плясали под российскую дудку без принуждения. Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией, уже тогда под их контролем были пресечены даже потенциальные возможности рассмотрения рашки как агрессора и вообще анализа рисков с её стороны. Информ-, медиапространство было под их контролем. Активно проводилась экономическая политика углубления зависимости от РФ. И все безо всякого нажима. Таковы были взгляды и во власти, и даже среди большей части населения - и те, и другие продолжали себя воспринимать как республику в союзе, и смотрели в рот Москве, как будто она осталась столицей. Семьдесят с лишним лет "политики партии" просто так не проходят.

Простите, Вы не женщина, поэтому вопрос о Вашем возрасте задать позволительно.

Что-то мне кажется, что Вы достаточно молоды и оцениваете 90-е не по собственной памяти, а исходя из позднейшей пропаганды.

1. "Углублять" зависимость тогда необходимости не было.

Экономики были после Союза настолько сильно связаны, что обоюдная зависимость была очень сильна. И РФ зависела от нас тоже очень сильно.

2. "Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией" - на эту тему ничего сказать не могу. Впрочем, думаю, как и Вы.

Но, скорее, речь не шла о контроле. Просто ещё буквально вчера все эти люди работали вместе, а такие привычки за один день не исчезают.

Кроме того, в 90-е КГБ в лице его наследников (ФСБ, СБУ и пр. в др. бывших союзных республиках) были полностью деморализованы и дезориентированы и занимались, в основном, собственной наживой, а не своими законными функциями.

3. В 90-е РФ рассматривать как агрессора точно не приходилось и могло прийти в голову только безумцу.

Во-первых, Россия была крайне слаба как экономически, так и в военном отношении. Армия была полностью разложена.

Во-вторых, у России была куча внутриполитических проблем и им было просто не до разборок на внешнем фронте.

В-третьих, тогда ещё в России Украину действительно рассматривали как братьев.

Вы, возможно, не слышали известное высказывание Ельцина: "Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?".

4. Не знаю, кто тогда "смотрел в рот Москве".

Россия была такая же нищая, как и мы. И смотрели на них как на родственников и хороших соседей.

Конечно, не все, но подавляющее большинство. Простите, Вы не женщина, поэтому вопрос о Вашем возрасте задать позволительно.Что-то мне кажется, что Вы достаточно молоды и оцениваете 90-е не по собственной памяти, а исходя из позднейшей пропаганды.1. "Углублять" зависимость тогда необходимости не было.Экономики были после Союза настолько сильно связаны, чтозависимость была очень сильна. И РФ зависела от нас тоже очень сильно.2. "Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией" - на эту тему ничего сказать не могу. Впрочем, думаю, как и Вы.Но, скорее, речь не шла о контроле. Просто ещё буквально вчера все эти люди работали вместе, а такие привычки за один день не исчезают.Кроме того, в 90-е КГБ в лице его наследников (ФСБ, СБУ и пр. в др. бывших союзных республиках) были полностью деморализованы и дезориентированы и занимались, в основном, собственной наживой, а не своими законными функциями.3. В 90-е РФ рассматривать как агрессора точно не приходилось и могло прийти в голову только безумцу.Во-первых, Россия была крайне слаба как экономически, так и в военном отношении. Армия была полностью разложена.Во-вторых, у России была куча внутриполитических проблем и им было просто не до разборок на внешнем фронте.В-третьих, тогда ещё в России Украину действительно рассматривали как братьев.Вы, возможно, не слышали известное высказывание Ельцина: "Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?".4. Не знаю, кто тогда "смотрел в рот Москве".Россия была такая же нищая, как и мы. И смотрели на них как на родственников и хороших соседей.Конечно, не все, но подавляющее большинство. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14433 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 00:24 zРадио написав: Я не использовал бы слово "поддержка" в контексте государственного уровня. Скорее это заигрывание. Я не использовал бы слово "поддержка" в контексте государственного уровня. Скорее это заигрывание.

Насчет государственной поддержки - есть отчет Bellingcat



https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/08/09/ukrainian-patriotic-education/ Насчет государственной поддержки - есть отчет Bellingcat Tegularius Повідомлень: 971 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 00:41 Tegularius написав: Ukrainian написав: Tegularius написав: Толерування і підтримка Толерування і підтримка

Кількість жерт неонацизму в Україні можете озвучити? Кількість жерт неонацизму в Україні можете озвучити?

Можно хотя бы вспомнить батальон "Торнадо". А также Стерненко, предполагаемых убийц Бузины, Маркива, сидящего в Италии за убийство журналистов.



В Германии жертвы нацизма появились не в первый день прихода оных к власти, а спустя несколько лет. Поначалу тех же евреев запугивали и понижали в правах, массовые их убийства начались только в середине 1941 г. Можно хотя бы вспомнить батальон "Торнадо". А также Стерненко, предполагаемых убийц Бузины, Маркива, сидящего в Италии за убийство журналистов.В Германии жертвы нацизма появились не в первый день прихода оных к власти, а спустя несколько лет. Поначалу тех же евреев запугивали и понижали в правах, массовые их убийства начались только в середине 1941 г.

Ось що пишуть російські ЗМІ про бузину



Олесь Бузина: За что убили последнего героя Малороссии



Олесь Бузина выступал категорически против государственного переворота, считал его первоисточником всех бед Украины, в особенности братоубийственной гражданской войны. Он обличал организаторов этой бойни и призывал к её немедленному завершению.

https://tsargrad.tv/articles/oles-buzin ... sii_194825 Ось що пишуть російські ЗМІ про бузинуОлесь Бузина: За что убили последнего героя МалороссииОлесь Бузина выступал категорически против государственного переворота, считал его первоисточником всех бед Украины, в особенности братоубийственной гражданской войны. Он обличал организаторов этой бойни и призывал к её немедленному завершению. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8296 З нами з: 18.06.08 Подякував: 13 раз. Подякували: 596 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 00:42 pesikot написав: .......

Здешняя голосовалка показывали большой процент поддержки ЗЕ!.

Ещё тогда из лагеря "против Порошенко" часто звучало, мол, порохоботы накручивают за Порошенко, так как %% поддержки у него гораздо ниже.

При этом %% поддержки ЗЕ! признавался как реальная цифра.



Прошло совсем немного. И что ? только Баксик продолжает топить за ЗЕ!. Остальные, оправдываются - "за других голосовали" .......Здешняя голосовалка показывали большой процент поддержки ЗЕ!.Ещё тогда из лагеря "против Порошенко" часто звучало, мол, порохоботы накручивают за Порошенко, так как %% поддержки у него гораздо ниже.При этом %% поддержки ЗЕ! признавался как реальная цифра.Прошло совсем немного. И что ? только Баксик продолжает топить за ЗЕ!. Остальные, оправдываются - "за других голосовали"

1. Я не считал, что за По " накручивают" и в голосовалке не участвовал. Считал, что выборка в 200-300 голосов это ни о чём. А на форуме в результате многолетней селекции избыток порохоботов. Правда, думал, что здесь больше трезвомыслящих и рассуждающих людей.

2. Топить за Зе я никогда не топил, более того, если помните, собирался голосовать за По.

Но под влиянием его избирательной компании и агитации порохоботов (в т.ч. и здесь) проголосовал за Зе на обоих выборах.

Оправдываться не собираюсь.

Не знаю, что получится у этих, но, к сожалению, ничего лучшего нам не предложили.

Ни одна из 3 других парламентских партий не вдохновляет и не была бы лучше. Зе хотя бы пытается что-то делать. 1. Я не считал, что за По " накручивают" и в голосовалке не участвовал. Считал, что выборка в 200-300 голосов это ни о чём. А на форуме в результате многолетней селекции избыток порохоботов. Правда, думал, что здесь больше трезвомыслящих и рассуждающих людей.2. Топить за Зе я никогда не топил, более того, если помните, собирался голосовать за По.Но под влиянием его избирательной компании и агитации порохоботов (в т.ч. и здесь) проголосовал за Зе на обоих выборах.Оправдываться не собираюсь.Не знаю, что получится у этих, но, к сожалению, ничего лучшего нам не предложили.Ни одна из 3 других парламентских партий не вдохновляет и не была бы лучше. Зе хотя бы пытается что-то делать. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14433 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 00:48 Tegularius написав: zРадио написав: Я не использовал бы слово "поддержка" в контексте государственного уровня. Скорее это заигрывание. Я не использовал бы слово "поддержка" в контексте государственного уровня. Скорее это заигрывание.

Насчет государственной поддержки - есть отчет Bellingcat



https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/08/09/ukrainian-patriotic-education/ Насчет государственной поддержки - есть отчет Bellingcat



Я знаю этот отчет, сам его месяц назад здесь цитировал, за что был обгажен всеми без исключения порохоботами ветки )))



Возможно, мы говорим с вами об одном и том же по сути, но и с использованием разной лексики. В государственную поддержку я вкладываю и нормативную базу, и штат в ведомственных структурах, и бюджеты поболее миллиона гривен.



Вот формирование исключительно позитивного образа Организации украинских националистов - это да, государственная поддержка. Был создан Институт нацпамяти, выделена спецгруппа СБУ по работе с архивами, печатаются книги, финансируется кино...



Декоммунизация - тоже государственная политика. Есть закон, есть контроль за его имплементацией, ответственность за нарушения и т.д.



А вот с неонацизмом играет не государство, а конкретные личности в высшей власти, ИМХО. Повторюсь, возведение сией мерзости в ранг государственной политики встретило бы лавину негодования ото всех внешних сторон. С учетом того, что мы 6-й год на финансовом подсосе, не рискнули бы даже искренние симпатики нацизма Парубий, Омелян и Вятрович... Я знаю этот отчет, сам его месяц назад здесь цитировал, за что был обгажен всеми без исключения порохоботами ветки )))Возможно, мы говорим с вами об одном и том же по сути, но и с использованием разной лексики. В государственную поддержку я вкладываю и нормативную базу, и штат в ведомственных структурах, и бюджеты поболее миллиона гривен.Вот формирование исключительно позитивного образа Организации украинских националистов - это да, государственная поддержка. Был создан Институт нацпамяти, выделена спецгруппа СБУ по работе с архивами, печатаются книги, финансируется кино...Декоммунизация - тоже государственная политика. Есть закон, есть контроль за его имплементацией, ответственность за нарушения и т.д.А вот с неонацизмом играет не государство, а конкретные личности в высшей власти, ИМХО. Повторюсь, возведение сией мерзости в ранг государственной политики встретило бы лавину негодования ото всех внешних сторон. С учетом того, что мы 6-й год на финансовом подсосе, не рискнули бы даже искренние симпатики нацизма Парубий, Омелян и Вятрович... zРадио

Повідомлень: 3841 З нами з: 02.05.18 Подякував: 809 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 00:48 Faceless написав: .... И, главное, сколько было претензий, что это у По тут дутый рейтинг - но вот его сторонники, или скорее те, кто был против Зе, остались, а сторонники Зе все как один исчезли. А ведь и года не прошло, чего ж так рано сдались. .... И, главное, сколько было претензий, что это у По тут дутый рейтинг - но вот его сторонники, или скорее те, кто был против Зе, остались, а сторонники Зе все как один исчезли. А ведь и года не прошло, чего ж так рано сдались.

Те, кто голосовал за Зе никуда не исчезли.

Многие из них и сегодня пишут здесь.

Другой вопрос, что недовольны его действиями.

Но, думаю, freeze сгоряча написал, что сегодня проголосовал бы за По. Те, кто голосовал за Зе никуда не исчезли.Многие из них и сегодня пишут здесь.Другой вопрос, что недовольны его действиями.Но, думаю,сгоряча написал, что сегодня проголосовал бы за По. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14433 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 00:55 Faceless написав: ......

Может, военная помощь увеличится? А, нет, вообще обнулили. ......Может, военная помощь увеличится? А, нет, вообще обнулили.

Тут Вы ошибаетесь. Никто ничего не обнулил. Не хочу искать сейчас цифры, но она таки увеличилась.

Правда, не в результате встречи.

Антироссийская коалиция только слабеет.

Слабеть она начала ещё при По. Тут Вы ошибаетесь. Никто ничего не обнулил. Не хочу искать сейчас цифры, но она таки увеличилась.Правда, не в результате встречи.Слабеть она начала ещё при По. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14433 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 01:01 Ukrainian написав: Ось що пишуть російські ЗМІ про бузину



Олесь Бузина: За что убили последнего героя Малороссии



Олесь Бузина выступал категорически против государственного переворота, считал его первоисточником всех бед Украины, в особенности братоубийственной гражданской войны. Он обличал организаторов этой бойни и призывал к её немедленному завершению.

https://tsargrad.tv/articles/oles-buzin ... sii_194825 Ось що пишуть російські ЗМІ про бузинуОлесь Бузина: За что убили последнего героя МалороссииОлесь Бузина выступал категорически против государственного переворота, считал его первоисточником всех бед Украины, в особенности братоубийственной гражданской войны. Он обличал организаторов этой бойни и призывал к её немедленному завершению.

Навіщо ви це процитували?

Так, він не підтримав події зими 2013-14 року. Це - привід і виправдання того, щоби його вбити без суду і слідства? Мільйони українців не підтримували той майдан, їх усіх також по-вашому варто вбити? Навіщо ви це процитували?Так, він не підтримав події зими 2013-14 року. Це - привід і виправдання того, щоби його вбити без суду і слідства? Мільйони українців не підтримували той майдан, їх усіх також по-вашому варто вбити? Tegularius Повідомлень: 971 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 01:05 zРадио написав: А вот с неонацизмом играет не государство, а конкретные личности в высшей власти, ИМХО. Повторюсь, возведение сией мерзости в ранг государственной политики встретило бы лавину негодования ото всех внешних сторон. С учетом того, что мы 6-й год на финансовом подсосе, не рискнули бы даже искренние симпатики нацизма Парубий, Омелян и Вятрович... А вот с неонацизмом играет не государство, а конкретные личности в высшей власти, ИМХО. Повторюсь, возведение сией мерзости в ранг государственной политики встретило бы лавину негодования ото всех внешних сторон. С учетом того, что мы 6-й год на финансовом подсосе, не рискнули бы даже искренние симпатики нацизма Парубий, Омелян и Вятрович...

Вы правы, разумеется, это делается негласно. Тот же Вьятрович на словах был против нацизма и даже вроде бы критиковал героизацию СС-Галичина.

И тем не менее, политика потакания неонацистам со стороны власти имела место быть. На словах запрещаем и критикуем, на деле закрываем глаза. Тем более неприятно, что новая власть, по крайней мере некоторые не последние её представители, переняли эстафету. Вы правы, разумеется, это делается негласно. Тот же Вьятрович на словах был против нацизма и даже вроде бы критиковал героизацию СС-Галичина.И тем не менее, политика потакания неонацистам со стороны власти имела место быть. На словах запрещаем и критикуем, на деле закрываем глаза. Тем более неприятно, что новая власть, по крайней мере некоторые не последние её представители, переняли эстафету. Tegularius Повідомлень: 971 З нами з: 11.02.14 Подякував: 154 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 01:19 Faceless написав: ....

И ревальвацию до каденции Зе вы в упор не видите. И валютную либерализацию в то же время. И рост ВВП и доходов после дна кризиса в 2015. ....И ревальвацию до каденции Зе вы в упор не видите. И валютную либерализацию в то же время. И рост ВВП и доходов после дна кризиса в 2015.

Знаете, таки не вижу.

Ревальвация с января есть.

Так она каждый год летом происходила. В этом году затянулась, так это не благодаря По (и не благодаря Зе). Кстати, считаю это отрицательным явлением. Рост ВВП несколько фиктивный - реальный рост в урожаях зерна.

Доходы выросли вместе с ценами. Вряд ли Вы будете утверждать, что уровень жизни сегодня выше, чем в 2013.

Вал. либерализация - да, согласен.



К приходу Зе имеем больше полугода ревальвации, стабилизированную и очищенную БС...

Стабилизировалась БС благодаря тому, что стабилизировался курс. Если бы он так не скакнул в 2014/15, БС стабилизировалась бы раньше и выжило бы значительно больше банков. Знаете, таки не вижу.Ревальвация с января есть.Так она каждый год летом происходила. В этом году затянулась, так это не благодаря По (и не благодаря Зе). Кстати, считаю это отрицательным явлением. Рост ВВП несколько фиктивный - реальный рост в урожаях зерна.Доходы выросли вместе с ценами. Вряд ли Вы будете утверждать, что уровень жизни сегодня выше, чем в 2013.Вал. либерализация - да, согласен.Стабилизировалась БС благодаря тому, что стабилизировался курс. Если бы он так не скакнул в 2014/15, БС стабилизировалась бы раньше и выжило бы значительно больше банков. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14433 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4285428642874288> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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