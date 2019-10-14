Додано: Вів 15 жов, 2019 01:51

Starikan написав: pesikot написав: Какой пример идиота в виде shapo

Его ЧСВ обширно А просто хам Какой пример идиота в виде shapoЕго ЧСВ обширноА просто хам

Я удивляюсь, почему его не забанили навсегда за непрерывные претензии к модераторам.

Обычно на всех известных мне форумах модератор - лицо неприкосновенное и вне критики. Я удивляюсь, почему его не забанили навсегда за непрерывные претензии к модераторам.Обычно на всех известных мне форумах модератор - лицо неприкосновенное и вне критики.

В этом вся ваша "объективность".Порохобот порохоботу глаз не выколет и его хамства никогда не заметит.Что касается претензий к модераторам, то это ведь не вас тут банят за то, что порохоботам сплошь и рядом сходит с рук.Да и ссылка на другие форумы просто смешна.В отличие от вас на других бываю мало, но на тех, что видел, модераторы так откровенно не подыгрывают одной из сторон.PS Вечного бана которого вы так жаждете, европеец порошенковский, не боюсь, т. к. один раз уже сам уходил отсюда