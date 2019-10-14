Тот рост был обычным отскоком от глубокого дна 14-15 года.
Помню, в один из недавних годов мировым лидером по росту ВВП оказалась Ливия. При том, что гражданская война там даже не прекращалась, вероятно просто снизилась её интенсивность.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 жов, 2019 01:32
Тот рост был обычным отскоком от глубокого дна 14-15 года.
Помню, в один из недавних годов мировым лидером по росту ВВП оказалась Ливия. При том, что гражданская война там даже не прекращалась, вероятно просто снизилась её интенсивность.
Додано: Вів 15 жов, 2019 01:35
Кстати, результаты показательные.
Падение рейтинга Зе понятно, но за его счёт на одинаковую величину - 4% - выросли рейтинги Бойко и Юли, а По как был в ..., так там и остался.
Интересно, порохоботы рады росту Бойко?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 15 жов, 2019 01:43
Незадача в другом.
Те, кто голосовал за Зе настроены на "ручку в бюллетене", а те 8% - на майдан и вооруженное противостояние.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 15 жов, 2019 01:46
Из перечисленных Вами пока что проголосовал бы за Зе.
А что ж Вы Порошенко не включили в список?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 15 жов, 2019 01:51
В этом вся ваша "объективность".
Порохобот порохоботу глаз не выколет и его хамства никогда не заметит.
Что касается претензий к модераторам, то это ведь не вас тут банят за то, что порохоботам сплошь и рядом сходит с рук.
Да и ссылка на другие форумы просто смешна.
В отличие от вас на других бываю мало, но на тех, что видел, модераторы так откровенно не подыгрывают одной из сторон.
PS Вечного бана которого вы так жаждете, европеец порошенковский, не боюсь, т. к. один раз уже сам уходил отсюда
Востаннє редагувалось shapo в Вів 15 жов, 2019 01:54, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 15 жов, 2019 01:54
Сегодня для Вас что-то ухудшилось?
Сомневаюсь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 15 жов, 2019 02:01
Ох, ни хрена себе!
Это за что ж его так заклеймили?
Как-то ничего похожего у него не видел.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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