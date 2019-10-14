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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4285428642874288
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 01:32

  ЛАД написав:Рост ВВП несколько фиктивный - реальный рост в урожаях зерна.

Тот рост был обычным отскоком от глубокого дна 14-15 года.
Помню, в один из недавних годов мировым лидером по росту ВВП оказалась Ливия. При том, что гражданская война там даже не прекращалась, вероятно просто снизилась её интенсивность.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 01:35

  Клиент_ написав:Началось падение рейтинга Зеленского - опрос КМИС.

https://strana.ua/news/227651-rejtinh-z ... -kmis.html

Не удивительно. Если и дальше будет так оглядываться на прошлое.

Кстати, результаты показательные.
Падение рейтинга Зе понятно, но за его счёт на одинаковую величину - 4% - выросли рейтинги Бойко и Юли, а По как был в ..., так там и остался.
Интересно, порохоботы рады росту Бойко?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 01:43

  Клиент_ написав:
  Frant написав:
  pesikot написав:......
Опять за ЗЕ! не голосовали.
Да что же такое
Сегодня, просто вечер открытий


Клоуну пора збирати речі, і на Ростов!

Сьогодні на демонстрації одним з лозунгів було "Зелю - геть!!" :mrgreen:

на следующих выборах это скажете ручкой в бюллетене. но вот незадача, он на один президентский срок пошел.

Незадача в другом.
Те, кто голосовал за Зе настроены на "ручку в бюллетене", а те 8% - на майдан и вооруженное противостояние.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 01:46

  freeze написав:Faceless
.........
Если бы выборы Президента состоялись в октябре 2019 г., то вы бы проголосовали за:
.......

Из перечисленных Вами пока что проголосовал бы за Зе.
А что ж Вы Порошенко не включили в список?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 01:51

  Starikan написав:
  pesikot написав: Какой пример идиота в виде shapo :)
Его ЧСВ обширно :) А просто хам

Я удивляюсь, почему его не забанили навсегда за непрерывные претензии к модераторам.
Обычно на всех известных мне форумах модератор - лицо неприкосновенное и вне критики.

В этом вся ваша "объективность".
Порохобот порохоботу глаз не выколет и его хамства никогда не заметит.
Что касается претензий к модераторам, то это ведь не вас тут банят за то, что порохоботам сплошь и рядом сходит с рук.
Да и ссылка на другие форумы просто смешна.
В отличие от вас на других бываю мало, но на тех, что видел, модераторы так откровенно не подыгрывают одной из сторон.
PS Вечного бана которого вы так жаждете, европеец порошенковский, не боюсь, т. к. один раз уже сам уходил отсюда
Востаннє редагувалось shapo в Вів 15 жов, 2019 01:54, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 01:54

  Starikan написав:
  zРадио написав: Но я и не молчал по поводу коррупции Порошенко! Мне не за что извиняться. Извинись сам за то, что молчал!

А чего мне извиняться? Мне при Порохе было нормально, а коррупция - это где-то далеко, да и она, как мафия - бессмертна.

Сегодня для Вас что-то ухудшилось?
Сомневаюсь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 02:01

  yanyura написав:
  Ukrainian написав:Я вважаю що поняття «нацистських текстів» дуже субьективне; навряд чи в сучасній Україні можна знайти реальні приклади нацизму часів Гітлера

Ошибаетесь.
Зображення

Ох, ни хрена себе!
Это за что ж его так заклеймили?
Как-то ничего похожего у него не видел.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 02:25

  zРадио написав:Я не использовал бы слово "поддержка" в контексте государственного уровня. Скорее это заигрывание.

Можно это называть заигрыванием, можно неофициальной поддержкой, но в любом случае это опасные игры.
Германские нацисты тоже не сразу стали влиятельной силой.

По поводу сегодняшних демонстраций.
Я с Ukrainian в натянутых отношениях, но сегодняшний его пост viewtopic.php?p=4771053#p4771053 очень хорош.
А наши демонстранты занимаются обычной демагогией. При этом угрожая применить силу.
Конечно, не все и не на митинге (пока что).
Помня 2 майдана, власть пугается.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 02:37

  Starikan написав:...........
Я удивляюсь, почему его не забанили навсегда за непрерывные претензии к модераторам.
Обычно на всех известных мне форумах модератор - лицо неприкосновенное и вне критики.

Starikan, интересно, Вы тоже считаете, что за пост viewtopic.php?p=4766308#p4766308 банить не надо и удалять тоже?
Антисемитизма и "разжигания вражды по национальным признакам" там не видите?
Или поддерживаете?

Есть правила форума, а есть политическая ангажированность модерации. Или Ваши политические взгляды мешают это увидеть?
Предложите и меня забанить, я чаще высказывал претензии к модерации.
Если Вашу просьбу выполнят, скажу спасибо и модераторам, и Вам. Перестану тратить время на это ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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