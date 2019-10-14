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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 жов, 2019 04:52
Согласно докладу (генсека ООН - ред.), Российская Федерация поощряет перемещения собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма", - заявил глава Украинского представительства при ООН.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Вів 15 жов, 2019 04:54
Все министры, без исключения, говорили, что применение "формулы Штайнмайера", которая предусматривает, что состоятся выборы и может заработать специальный статус (отдельных районов на Донбассе - прим. "Вестей"), не должно проходить вопреки украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ. Выборы не могут проходить, когда территория оккупирована. Нельзя проводить выборы, когда на территории иностранные воинские формирования. Они не могут проходить без восстановления украинской стороной контроля на границе", - рассказал министр.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Вів 15 жов, 2019 05:37
Re: Політичні дискусії
Предпочитаю, чтобы суждения о собеседнике формировалось на основании того, что он пишет, а не стереотипов, в том числе возрасте, потому оставим мой возраст вне обсуждения.
90-е я помню по собственной памяти.
1. Углублять зависимость на фоне распадающихся и уже рухнувших производственных связей с точки зрения РФ имело смысл. Да и достаточно даже продолжения политики увеличения роли газа, как энергоносителя - импортного, само собой.
2. Речь как раз шла о контроле, просто вы приводите предпосылки к этому. КГБ-ки, хоть и бывшие, не дураки, да и заниматься собственной наживой параллельно основным функциям ничего не мешало. Тем не менее, анализ внешних угроз и рисков концентрировался на всякой профанации, типа угроз со стороны западной Европы и США, при полном игнорировании таковых со стороны РФ - и это не просто случайная слепота, это выстроенная целенаправленно политика под влиянием пророссийской агентуры. И да, привычки за один день не исчезают, в первую очередь "привычки" полного контроля и подчиненности Москве.
3. РФ была ослаблена - гражданской чеченской войной, после - кризисом, при этом стратегически она всегда представляла угрозу. Нет и не было ни малейших оснований считать, что россия, исторически всегда проводившая агрессивную внешнюю политику, и до союза, и как правонаследник СССР, вдруг от неё откажется. А с уходом Ельцина и проходом Путина в самом конце 90-х тем более.
4. "Смотрели а рот Москве", конечно, не буквально, и речь совсем не о том, кто был нищий. Вся политическая верхушка и силовики всю карьеру прослужили при жёсткой вертикали, подчинённой Москве. И этот "москвоцентризм" оставался ещё долго и после независимости. Про обилие пророссийских политиков и полнейшее доминирование РФ в медиапространстве я уже писал.
А близорукий взгляд "как на родственников и хороших соседей" в частности и явился причиной той слепоты к созреванию и укреплению агрессора, жертвой которой и стала страна.
Додано: Вів 15 жов, 2019 06:01
Re: Політичні дискусії
Ну так посмотрите динамику курса за 2018. Был скачок в конце августа и потом медленная-медленная ревальвация, можете посмотреть, например, итоги голосовали со средним курсом на ветке Улана - стр 1117, 1233.
Скачок был под керченский инцидент, и тот достаточно быстро выдохся. В целом, с конца августа тренд ниспадающий.
Стабилизировалась она и благодаря тому, что риски в целом были снижены после радикальной её чистки (хотя, в отдельных случаях, вероятно, банки были ликвидированы необоснованно). Тем не менее, оставшиеся в живых были уже куда сильнее и устойчивее, в целом жизнеспособность БС возросла, в том числе и благодаря планомерному увеличению капитализации, продолжение которой уже при Зе отменили.
Додано: Вів 15 жов, 2019 06:05
Re: Політичні дискусії
Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость?
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