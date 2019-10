Додано: Вів 15 жов, 2019 07:24

Faceless написав: ЛАД написав: Клиент_ написав: на следующих выборах это скажете ручкой в бюллетене. но вот незадача, он на один президентский срок пошел. на следующих выборах это скажете ручкой в бюллетене. но вот незадача, он на один президентский срок пошел.

Незадача в другом.

Те, кто голосовал за Зе настроены на "ручку в бюллетене", а те 8% - на майдан и вооруженное противостояние. Незадача в другом.Те, кто голосовал за Зе настроены на "ручку в бюллетене", а те 8% - на майдан и вооруженное противостояние.

Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость? Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость?

це називається провокаторство це називається провокаторство

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

