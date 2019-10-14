ЛАД написав:Faceless написав:В тех обстоятельствах и нажим не нужен был - в целом все ключевые политсилы были пророссийскими, и плясали под российскую дудку без принуждения. Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией, уже тогда под их контролем были пресечены даже потенциальные возможности рассмотрения рашки как агрессора и вообще анализа рисков с её стороны. Информ-, медиапространство было под их контролем. Активно проводилась экономическая политика углубления зависимости от РФ. И все безо всякого нажима. Таковы были взгляды и во власти, и даже среди большей части населения - и те, и другие продолжали себя воспринимать как республику в союзе, и смотрели в рот Москве, как будто она осталась столицей. Семьдесят с лишним лет "политики партии" просто так не проходят.
Простите, Вы не женщина, поэтому вопрос о Вашем возрасте задать позволительно.
Что-то мне кажется, что Вы достаточно молоды и оцениваете 90-е не по собственной памяти, а исходя из позднейшей пропаганды.
1. "Углублять" зависимость тогда необходимости не было.
Экономики были после Союза настолько сильно связаны, что обоюдная зависимость была очень сильна. И РФ зависела от нас тоже очень сильно.
2. "Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией" - на эту тему ничего сказать не могу. Впрочем, думаю, как и Вы.
Но, скорее, речь не шла о контроле. Просто ещё буквально вчера все эти люди работали вместе, а такие привычки за один день не исчезают.
Кроме того, в 90-е КГБ в лице его наследников (ФСБ, СБУ и пр. в др. бывших союзных республиках) были полностью деморализованы и дезориентированы и занимались, в основном, собственной наживой, а не своими законными функциями.
3. В 90-е РФ рассматривать как агрессора точно не приходилось и могло прийти в голову только безумцу.
Во-первых, Россия была крайне слаба как экономически, так и в военном отношении. Армия была полностью разложена.
Во-вторых, у России была куча внутриполитических проблем и им было просто не до разборок на внешнем фронте.
В-третьих, тогда ещё в России Украину действительно рассматривали как братьев.
Вы, возможно, не слышали известное высказывание Ельцина: "Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?".
4. Не знаю, кто тогда "смотрел в рот Москве".
Россия была такая же нищая, как и мы. И смотрели на них как на родственников и хороших соседей.
Конечно, не все, но подавляющее большинство.
Предпочитаю, чтобы суждения о собеседнике формировалось на основании того, что он пишет, а не стереотипов, в том числе возрасте, потому оставим мой возраст вне обсуждения.
90-е я помню по собственной памяти.
1. Углублять зависимость на фоне распадающихся и уже рухнувших производственных связей с точки зрения РФ имело смысл. Да и достаточно даже продолжения политики увеличения роли газа, как энергоносителя - импортного, само собой.
2. Речь как раз шла о контроле, просто вы приводите предпосылки к этому. КГБ-ки, хоть и бывшие, не дураки, да и заниматься собственной наживой параллельно основным функциям ничего не мешало. Тем не менее, анализ внешних угроз и рисков концентрировался на всякой профанации, типа угроз со стороны западной Европы и США, при полном игнорировании таковых со стороны РФ - и это не просто случайная слепота, это выстроенная целенаправленно политика под влиянием пророссийской агентуры. И да, привычки за один день не исчезают, в первую очередь "привычки" полного контроля и подчиненности Москве.
3. РФ была ослаблена - гражданской чеченской войной, после - кризисом, при этом стратегически она всегда представляла угрозу. Нет и не было ни малейших оснований считать, что россия, исторически всегда проводившая агрессивную внешнюю политику, и до союза, и как правонаследник СССР, вдруг от неё откажется. А с уходом Ельцина и проходом Путина в самом конце 90-х тем более.
4. "Смотрели а рот Москве", конечно, не буквально, и речь совсем не о том, кто был нищий. Вся политическая верхушка и силовики всю карьеру прослужили при жёсткой вертикали, подчинённой Москве. И этот "москвоцентризм" оставался ещё долго и после независимости. Про обилие пророссийских политиков и полнейшее доминирование РФ в медиапространстве я уже писал.
А близорукий взгляд "как на родственников и хороших соседей" в частности и явился причиной той слепоты к созреванию и укреплению агрессора, жертвой которой и стала страна.