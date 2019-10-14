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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 жов, 2019 05:37
ЛАД написав: Faceless написав:
В тех обстоятельствах и нажим не нужен был - в целом все ключевые политсилы были пророссийскими, и плясали под российскую дудку без принуждения. Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией, уже тогда под их контролем были пресечены даже потенциальные возможности рассмотрения рашки как агрессора и вообще анализа рисков с её стороны. Информ-, медиапространство было под их контролем. Активно проводилась экономическая политика углубления зависимости от РФ. И все безо всякого нажима. Таковы были взгляды и во власти, и даже среди большей части населения - и те, и другие продолжали себя воспринимать как республику в союзе, и смотрели в рот Москве, как будто она осталась столицей. Семьдесят с лишним лет "политики партии" просто так не проходят.
Простите, Вы не женщина, поэтому вопрос о Вашем возрасте задать позволительно.
Что-то мне кажется, что Вы достаточно молоды и оцениваете 90-е не по собственной памяти, а исходя из позднейшей пропаганды.
1. "Углублять" зависимость тогда необходимости не было.
Экономики были после Союза настолько сильно связаны, что обоюдная
зависимость была очень сильна. И РФ зависела от нас тоже очень сильно.
2. "Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией" - на эту тему ничего сказать не могу. Впрочем, думаю, как и Вы.
Но, скорее, речь не шла о контроле. Просто ещё буквально вчера все эти люди работали вместе, а такие привычки за один день не исчезают.
Кроме того, в 90-е КГБ в лице его наследников (ФСБ, СБУ и пр. в др. бывших союзных республиках) были полностью деморализованы и дезориентированы и занимались, в основном, собственной наживой, а не своими законными функциями.
3. В 90-е РФ рассматривать как агрессора точно не приходилось и могло прийти в голову только безумцу.
Во-первых, Россия была крайне слаба как экономически, так и в военном отношении. Армия была полностью разложена.
Во-вторых, у России была куча внутриполитических проблем и им было просто не до разборок на внешнем фронте.
В-третьих, тогда ещё в России Украину действительно рассматривали как братьев.
Вы, возможно, не слышали известное высказывание Ельцина: "Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?".
4. Не знаю, кто тогда "смотрел в рот Москве".
Россия была такая же нищая, как и мы. И смотрели на них как на родственников и хороших соседей.
Конечно, не все, но подавляющее большинство.
Предпочитаю, чтобы суждения о собеседнике формировалось на основании того, что он пишет, а не стереотипов, в том числе возрасте, потому оставим мой возраст вне обсуждения.
90-е я помню по собственной памяти.
1. Углублять зависимость на фоне распадающихся и уже рухнувших производственных связей с точки зрения РФ имело смысл. Да и достаточно даже продолжения политики увеличения роли газа, как энергоносителя - импортного, само собой.
2. Речь как раз шла о контроле, просто вы приводите предпосылки к этому. КГБ-ки, хоть и бывшие, не дураки, да и заниматься собственной наживой параллельно основным функциям ничего не мешало. Тем не менее, анализ внешних угроз и рисков концентрировался на всякой профанации, типа угроз со стороны западной Европы и США, при полном игнорировании таковых со стороны РФ - и это не просто случайная слепота, это выстроенная целенаправленно политика под влиянием пророссийской агентуры. И да, привычки за один день не исчезают, в первую очередь "привычки" полного контроля и подчиненности Москве.
3. РФ была ослаблена - гражданской чеченской войной, после - кризисом, при этом стратегически она всегда представляла угрозу. Нет и не было ни малейших оснований считать, что россия, исторически всегда проводившая агрессивную внешнюю политику, и до союза, и как правонаследник СССР, вдруг от неё откажется. А с уходом Ельцина и проходом Путина в самом конце 90-х тем более.
4. "Смотрели а рот Москве", конечно, не буквально, и речь совсем не о том, кто был нищий. Вся политическая верхушка и силовики всю карьеру прослужили при жёсткой вертикали, подчинённой Москве. И этот "москвоцентризм" оставался ещё долго и после независимости. Про обилие пророссийских политиков и полнейшее доминирование РФ в медиапространстве я уже писал.
А близорукий взгляд "как на родственников и хороших соседей" в частности и явился причиной той слепоты к созреванию и укреплению агрессора, жертвой которой и стала страна.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 06:01
ЛАД написав: Faceless написав:
....
И ревальвацию до каденции Зе вы в упор не видите. И валютную либерализацию в то же время. И рост ВВП и доходов после дна кризиса в 2015.
Знаете, таки не вижу.
Ревальвация с января есть.
Ну так посмотрите динамику курса за 2018. Был скачок в конце августа и потом медленная-медленная ревальвация, можете посмотреть, например, итоги голосовали со средним курсом на ветке Улана - стр 1117, 1233.
Скачок был под керченский инцидент, и тот достаточно быстро выдохся. В целом, с конца августа тренд ниспадающий.
ЛАД написав:
К приходу Зе имеем больше полугода ревальвации, стабилизированную и очищенную БС...
Стабилизировалась БС благодаря тому, что стабилизировался курс. Если бы он так не скакнул в 2014/15, БС стабилизировалась бы раньше и выжило бы значительно больше банков.
Стабилизировалась она и благодаря тому, что риски в целом были снижены после радикальной её чистки (хотя, в отдельных случаях, вероятно, банки были ликвидированы необоснованно). Тем не менее, оставшиеся в живых были уже куда сильнее и устойчивее, в целом жизнеспособность БС возросла, в том числе и благодаря планомерному увеличению капитализации, продолжение которой уже при Зе отменили.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 06:05
ЛАД написав: Клиент_ написав:
на следующих выборах это скажете ручкой в бюллетене. но вот незадача, он на один президентский срок пошел.
Незадача в другом.
Те, кто голосовал за Зе настроены на "ручку в бюллетене", а те 8% - на майдан и вооруженное противостояние.
Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость?
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Додано: Вів 15 жов, 2019 07:24
Faceless написав: ЛАД написав: Клиент_ написав:
на следующих выборах это скажете ручкой в бюллетене. но вот незадача, он на один президентский срок пошел.
Незадача в другом.
Те, кто голосовал за Зе настроены на "ручку в бюллетене", а те 8% - на майдан и вооруженное противостояние.
Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость?
це називається провокаторство
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 08:13
Faceless написав: ЛАД написав: Клиент_ написав:
на следующих выборах это скажете ручкой в бюллетене. но вот незадача, он на один президентский срок пошел.
Незадача в другом.
Те, кто голосовал за Зе настроены на "ручку в бюллетене", а те 8% - на майдан и вооруженное противостояние.
Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость?
а він полюбляє навішувати ярлики. а от іншим робить зауваження наліво і направо.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:36
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
В тех обстоятельствах и нажим не нужен был - в целом все ключевые политсилы были пророссийскими, и плясали под российскую дудку без принуждения. Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией, уже тогда под их контролем были пресечены даже потенциальные возможности рассмотрения рашки как агрессора и вообще анализа рисков с её стороны. Информ-, медиапространство было под их контролем. Активно проводилась экономическая политика углубления зависимости от РФ. И все безо всякого нажима. Таковы были взгляды и во власти, и даже среди большей части населения - и те, и другие продолжали себя воспринимать как республику в союзе, и смотрели в рот Москве, как будто она осталась столицей. Семьдесят с лишним лет "политики партии" просто так не проходят.
Простите, Вы не женщина, поэтому вопрос о Вашем возрасте задать позволительно.
Что-то мне кажется, что Вы достаточно молоды и оцениваете 90-е не по собственной памяти, а исходя из позднейшей пропаганды.
1. "Углублять" зависимость тогда необходимости не было.
Экономики были после Союза настолько сильно связаны, что обоюдная
зависимость была очень сильна. И РФ зависела от нас тоже очень сильно.
2. "Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией" - на эту тему ничего сказать не могу. Впрочем, думаю, как и Вы.
Но, скорее, речь не шла о контроле. Просто ещё буквально вчера все эти люди работали вместе, а такие привычки за один день не исчезают.
Кроме того, в 90-е КГБ в лице его наследников (ФСБ, СБУ и пр. в др. бывших союзных республиках) были полностью деморализованы и дезориентированы и занимались, в основном, собственной наживой, а не своими законными функциями.
3. В 90-е РФ рассматривать как агрессора точно не приходилось и могло прийти в голову только безумцу.
Во-первых, Россия была крайне слаба как экономически, так и в военном отношении. Армия была полностью разложена.
Во-вторых, у России была куча внутриполитических проблем и им было просто не до разборок на внешнем фронте.
В-третьих, тогда ещё в России Украину действительно рассматривали как братьев.
Вы, возможно, не слышали известное высказывание Ельцина: "Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?".
4. Не знаю, кто тогда "смотрел в рот Москве".
Россия была такая же нищая, как и мы. И смотрели на них как на родственников и хороших соседей.
Конечно, не все, но подавляющее большинство.
Предпочитаю, чтобы суждения о собеседнике формировалось на основании того, что он пишет, а не стереотипов, в том числе возрасте, потому оставим мой возраст вне обсуждения.
90-е я помню по собственной памяти.
1. Углублять зависимость на фоне распадающихся и уже рухнувших производственных связей с точки зрения РФ имело смысл. Да и достаточно даже продолжения политики увеличения роли газа, как энергоносителя - импортного, само собой.
2. Речь как раз шла о контроле, просто вы приводите предпосылки к этому. КГБ-ки, хоть и бывшие, не дураки, да и заниматься собственной наживой параллельно основным функциям ничего не мешало. Тем не менее, анализ внешних угроз и рисков концентрировался на всякой профанации, типа угроз со стороны западной Европы и США, при полном игнорировании таковых со стороны РФ - и это не просто случайная слепота, это выстроенная целенаправленно политика под влиянием пророссийской агентуры. И да, привычки за один день не исчезают, в первую очередь "привычки" полного контроля и подчиненности Москве.
3. РФ была ослаблена - гражданской чеченской войной, после - кризисом, при этом стратегически она всегда представляла угрозу. Нет и не было ни малейших оснований считать, что россия, исторически всегда проводившая агрессивную внешнюю политику, и до союза, и как правонаследник СССР, вдруг от неё откажется. А с уходом Ельцина и проходом Путина в самом конце 90-х тем более.
4. "Смотрели а рот Москве", конечно, не буквально, и речь совсем не о том, кто был нищий. Вся политическая верхушка и силовики всю карьеру прослужили при жёсткой вертикали, подчинённой Москве. И этот "москвоцентризм" оставался ещё долго и после независимости. Про обилие пророссийских политиков и полнейшее доминирование РФ в медиапространстве я уже писал.
А близорукий взгляд "как на родственников и хороших соседей" в частности и явился причиной той слепоты к созреванию и укреплению агрессора, жертвой которой и стала страна.
1. Как ни прискорбно, но вопросы затронутые не просто имеют Право к жизни!
2. РФ и Украина - физически(технологической базой) - не разрывны.(и процветание РФ - зависит только от процветания Украины, на сегодня сделано ВСЁ, что бы вынести всю технологическую базу с Украины, где это сделать невозможно - её уничтожить.)(именно этот фактор складывается к особо пристальному вниманию"союзников" к ликвидации высокотехнологических производственных процессов в Украине)
3. Попытки в 90е "развивать" торгово-экономические отношения разбились о тот же камень, что и в 91м - в 98м при чём довольно жестко.
4. Банальная причина: торговля шла в "фуфлях".(Отсюда в Москве прекрасно понимали, что Украина - была той безвозмездной "подушкой", что сохранила РФ до 2000х)
5. "О спецслужбах": Питерские выжили "Днепропетровских" из Москвы - но это не означает прекращение борьбы за влияние. (тем более, что "ягоды с одного поля"). Просто идёт борьба за полную ликвидацию.
6. Угроза, с Востока была, есть и будет всегда!!! - Другое дело, что в ней заинтересованы из-вне: На базе конфликта между РФ и Украиной - использовать их рынки.(Деньги не пахнут.) И в то же время технологически откинуть их в 18 век.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Вів 15 жов, 2019 09:43, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:40
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
....
И ревальвацию до каденции Зе вы в упор не видите. И валютную либерализацию в то же время. И рост ВВП и доходов после дна кризиса в 2015.
Знаете, таки не вижу.
Ревальвация с января есть.
Ну так посмотрите динамику курса за 2018. Был скачок в конце августа и потом медленная-медленная ревальвация, можете посмотреть, например, итоги голосовали со средним курсом на ветке Улана - стр 1117, 1233.
Скачок был под керченский инцидент, и тот достаточно быстро выдохся. В целом, с конца августа тренд ниспадающий.
ЛАД написав:
К приходу Зе имеем больше полугода ревальвации, стабилизированную и очищенную БС...
Стабилизировалась БС благодаря тому, что стабилизировался курс. Если бы он так не скакнул в 2014/15, БС стабилизировалась бы раньше и выжило бы значительно больше банков.
Стабилизировалась она и благодаря тому, что риски в целом были снижены после радикальной её чистки (хотя, в отдельных случаях, вероятно, банки были ликвидированы необоснованно). Тем не менее, оставшиеся в живых были уже куда сильнее и устойчивее, в целом жизнеспособность БС возросла, в том числе и благодаря планомерному увеличению капитализации, продолжение которой уже при Зе отменили.
Казалось бы Усё правильно, НО!!!
- ФИЗИЧЕСКОЕ СВОРАЧИВАНИЕ РЫНКА.
- ФИЗИЧЕСКАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ.
- ФИЗИЧЕСКАЯ ЛИКВИДАЦИЯ "ДЛИННЫХ ДЕНЕГ".
- Окончательное Превращение Украины в "банановое государство".
- А дальше ЧТО?
- Именно по этой причине .........???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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