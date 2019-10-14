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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4285428642874288 Додано: Вів 15 жов, 2019 05:37 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Faceless написав: В тех обстоятельствах и нажим не нужен был - в целом все ключевые политсилы были пророссийскими, и плясали под российскую дудку без принуждения. Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией, уже тогда под их контролем были пресечены даже потенциальные возможности рассмотрения рашки как агрессора и вообще анализа рисков с её стороны. Информ-, медиапространство было под их контролем. Активно проводилась экономическая политика углубления зависимости от РФ. И все безо всякого нажима. Таковы были взгляды и во власти, и даже среди большей части населения - и те, и другие продолжали себя воспринимать как республику в союзе, и смотрели в рот Москве, как будто она осталась столицей. Семьдесят с лишним лет "политики партии" просто так не проходят. В тех обстоятельствах и нажим не нужен был - в целом все ключевые политсилы были пророссийскими, и плясали под российскую дудку без принуждения. Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией, уже тогда под их контролем были пресечены даже потенциальные возможности рассмотрения рашки как агрессора и вообще анализа рисков с её стороны. Информ-, медиапространство было под их контролем. Активно проводилась экономическая политика углубления зависимости от РФ. И все безо всякого нажима. Таковы были взгляды и во власти, и даже среди большей части населения - и те, и другие продолжали себя воспринимать как республику в союзе, и смотрели в рот Москве, как будто она осталась столицей. Семьдесят с лишним лет "политики партии" просто так не проходят.

Простите, Вы не женщина, поэтому вопрос о Вашем возрасте задать позволительно.

Что-то мне кажется, что Вы достаточно молоды и оцениваете 90-е не по собственной памяти, а исходя из позднейшей пропаганды.

1. "Углублять" зависимость тогда необходимости не было.

Экономики были после Союза настолько сильно связаны, что обоюдная зависимость была очень сильна. И РФ зависела от нас тоже очень сильно.

2. "Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией" - на эту тему ничего сказать не могу. Впрочем, думаю, как и Вы.

Но, скорее, речь не шла о контроле. Просто ещё буквально вчера все эти люди работали вместе, а такие привычки за один день не исчезают.

Кроме того, в 90-е КГБ в лице его наследников (ФСБ, СБУ и пр. в др. бывших союзных республиках) были полностью деморализованы и дезориентированы и занимались, в основном, собственной наживой, а не своими законными функциями.

3. В 90-е РФ рассматривать как агрессора точно не приходилось и могло прийти в голову только безумцу.

Во-первых, Россия была крайне слаба как экономически, так и в военном отношении. Армия была полностью разложена.

Во-вторых, у России была куча внутриполитических проблем и им было просто не до разборок на внешнем фронте.

В-третьих, тогда ещё в России Украину действительно рассматривали как братьев.

Вы, возможно, не слышали известное высказывание Ельцина: "Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?".

4. Не знаю, кто тогда "смотрел в рот Москве".

Россия была такая же нищая, как и мы. И смотрели на них как на родственников и хороших соседей.

Конечно, не все, но подавляющее большинство. Простите, Вы не женщина, поэтому вопрос о Вашем возрасте задать позволительно.Что-то мне кажется, что Вы достаточно молоды и оцениваете 90-е не по собственной памяти, а исходя из позднейшей пропаганды.1. "Углублять" зависимость тогда необходимости не было.Экономики были после Союза настолько сильно связаны, чтозависимость была очень сильна. И РФ зависела от нас тоже очень сильно.2. "Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией" - на эту тему ничего сказать не могу. Впрочем, думаю, как и Вы.Но, скорее, речь не шла о контроле. Просто ещё буквально вчера все эти люди работали вместе, а такие привычки за один день не исчезают.Кроме того, в 90-е КГБ в лице его наследников (ФСБ, СБУ и пр. в др. бывших союзных республиках) были полностью деморализованы и дезориентированы и занимались, в основном, собственной наживой, а не своими законными функциями.3. В 90-е РФ рассматривать как агрессора точно не приходилось и могло прийти в голову только безумцу.Во-первых, Россия была крайне слаба как экономически, так и в военном отношении. Армия была полностью разложена.Во-вторых, у России была куча внутриполитических проблем и им было просто не до разборок на внешнем фронте.В-третьих, тогда ещё в России Украину действительно рассматривали как братьев.Вы, возможно, не слышали известное высказывание Ельцина: "Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?".4. Не знаю, кто тогда "смотрел в рот Москве".Россия была такая же нищая, как и мы. И смотрели на них как на родственников и хороших соседей.Конечно, не все, но подавляющее большинство.

Предпочитаю, чтобы суждения о собеседнике формировалось на основании того, что он пишет, а не стереотипов, в том числе возрасте, потому оставим мой возраст вне обсуждения.

90-е я помню по собственной памяти.

1. Углублять зависимость на фоне распадающихся и уже рухнувших производственных связей с точки зрения РФ имело смысл. Да и достаточно даже продолжения политики увеличения роли газа, как энергоносителя - импортного, само собой.

2. Речь как раз шла о контроле, просто вы приводите предпосылки к этому. КГБ-ки, хоть и бывшие, не дураки, да и заниматься собственной наживой параллельно основным функциям ничего не мешало. Тем не менее, анализ внешних угроз и рисков концентрировался на всякой профанации, типа угроз со стороны западной Европы и США, при полном игнорировании таковых со стороны РФ - и это не просто случайная слепота, это выстроенная целенаправленно политика под влиянием пророссийской агентуры. И да, привычки за один день не исчезают, в первую очередь "привычки" полного контроля и подчиненности Москве.

3. РФ была ослаблена - гражданской чеченской войной, после - кризисом, при этом стратегически она всегда представляла угрозу. Нет и не было ни малейших оснований считать, что россия, исторически всегда проводившая агрессивную внешнюю политику, и до союза, и как правонаследник СССР, вдруг от неё откажется. А с уходом Ельцина и проходом Путина в самом конце 90-х тем более.

4. "Смотрели а рот Москве", конечно, не буквально, и речь совсем не о том, кто был нищий. Вся политическая верхушка и силовики всю карьеру прослужили при жёсткой вертикали, подчинённой Москве. И этот "москвоцентризм" оставался ещё долго и после независимости. Про обилие пророссийских политиков и полнейшее доминирование РФ в медиапространстве я уже писал.

А близорукий взгляд "как на родственников и хороших соседей" в частности и явился причиной той слепоты к созреванию и укреплению агрессора, жертвой которой и стала страна. Предпочитаю, чтобы суждения о собеседнике формировалось на основании того, что он пишет, а не стереотипов, в том числе возрасте, потому оставим мой возраст вне обсуждения.90-е я помню по собственной памяти.1. Углублять зависимость на фоне распадающихся и уже рухнувших производственных связей с точки зрения РФ имело смысл. Да и достаточно даже продолжения политики увеличения роли газа, как энергоносителя - импортного, само собой.2. Речь как раз шла о контроле, просто вы приводите предпосылки к этому. КГБ-ки, хоть и бывшие, не дураки, да и заниматься собственной наживой параллельно основным функциям ничего не мешало. Тем не менее, анализ внешних угроз и рисков концентрировался на всякой профанации, типа угроз со стороны западной Европы и США, при полном игнорировании таковых со стороны РФ - и это не просто случайная слепота, это выстроенная целенаправленно политика под влиянием пророссийской агентуры. И да, привычки за один день не исчезают, в первую очередь "привычки" полного контроля и подчиненности Москве.3. РФ была ослаблена - гражданской чеченской войной, после - кризисом, при этом стратегически она всегда представляла угрозу. Нет и не было ни малейших оснований считать, что россия, исторически всегда проводившая агрессивную внешнюю политику, и до союза, и как правонаследник СССР, вдруг от неё откажется. А с уходом Ельцина и проходом Путина в самом конце 90-х тем более.4. "Смотрели а рот Москве", конечно, не буквально, и речь совсем не о том, кто был нищий. Вся политическая верхушка и силовики всю карьеру прослужили при жёсткой вертикали, подчинённой Москве. И этот "москвоцентризм" оставался ещё долго и после независимости. Про обилие пророссийских политиков и полнейшее доминирование РФ в медиапространстве я уже писал.А близорукий взгляд "как на родственников и хороших соседей" в частности и явился причиной той слепоты к созреванию и укреплению агрессора, жертвой которой и стала страна. Faceless

Модератор Повідомлень: 25753 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1127 раз. Подякували: 6045 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 06:01 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Faceless написав: ....

И ревальвацию до каденции Зе вы в упор не видите. И валютную либерализацию в то же время. И рост ВВП и доходов после дна кризиса в 2015. ....И ревальвацию до каденции Зе вы в упор не видите. И валютную либерализацию в то же время. И рост ВВП и доходов после дна кризиса в 2015.

Знаете, таки не вижу.

Ревальвация с января есть.

Знаете, таки не вижу.Ревальвация с января есть.

Ну так посмотрите динамику курса за 2018. Был скачок в конце августа и потом медленная-медленная ревальвация, можете посмотреть, например, итоги голосовали со средним курсом на ветке Улана - стр 1117, 1233.

Скачок был под керченский инцидент, и тот достаточно быстро выдохся. В целом, с конца августа тренд ниспадающий.

ЛАД написав:

К приходу Зе имеем больше полугода ревальвации, стабилизированную и очищенную БС...

Стабилизировалась БС благодаря тому, что стабилизировался курс. Если бы он так не скакнул в 2014/15, БС стабилизировалась бы раньше и выжило бы значительно больше банков. Стабилизировалась БС благодаря тому, что стабилизировался курс. Если бы он так не скакнул в 2014/15, БС стабилизировалась бы раньше и выжило бы значительно больше банков.

Стабилизировалась она и благодаря тому, что риски в целом были снижены после радикальной её чистки (хотя, в отдельных случаях, вероятно, банки были ликвидированы необоснованно). Тем не менее, оставшиеся в живых были уже куда сильнее и устойчивее, в целом жизнеспособность БС возросла, в том числе и благодаря планомерному увеличению капитализации, продолжение которой уже при Зе отменили. Ну так посмотрите динамику курса за 2018. Был скачок в конце августа и потом медленная-медленная ревальвация, можете посмотреть, например, итоги голосовали со средним курсом на ветке Улана - стр 1117, 1233.Скачок был под керченский инцидент, и тот достаточно быстро выдохся. В целом, с конца августа тренд ниспадающий.Стабилизировалась она и благодаря тому, что риски в целом были снижены после радикальной её чистки (хотя, в отдельных случаях, вероятно, банки были ликвидированы необоснованно). Тем не менее, оставшиеся в живых были уже куда сильнее и устойчивее, в целом жизнеспособность БС возросла, в том числе и благодаря планомерному увеличению капитализации, продолжение которой уже при Зе отменили. Faceless

Модератор Повідомлень: 25753 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1127 раз. Подякували: 6045 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 06:05 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Клиент_ написав: на следующих выборах это скажете ручкой в бюллетене. но вот незадача, он на один президентский срок пошел. на следующих выборах это скажете ручкой в бюллетене. но вот незадача, он на один президентский срок пошел.

Незадача в другом.

Те, кто голосовал за Зе настроены на "ручку в бюллетене", а те 8% - на майдан и вооруженное противостояние. Незадача в другом.Те, кто голосовал за Зе настроены на "ручку в бюллетене", а те 8% - на майдан и вооруженное противостояние.

Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость? Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость? Faceless

Модератор Повідомлень: 25753 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1127 раз. Подякували: 6045 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 07:24 Faceless написав: ЛАД написав: Клиент_ написав: на следующих выборах это скажете ручкой в бюллетене. но вот незадача, он на один президентский срок пошел. на следующих выборах это скажете ручкой в бюллетене. но вот незадача, он на один президентский срок пошел.

Незадача в другом.

Те, кто голосовал за Зе настроены на "ручку в бюллетене", а те 8% - на майдан и вооруженное противостояние. Незадача в другом.Те, кто голосовал за Зе настроены на "ручку в бюллетене", а те 8% - на майдан и вооруженное противостояние.

Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость? Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость?

це називається провокаторство це називається провокаторство Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16469 З нами з: 09.03.14 Подякував: 968 раз. Подякували: 996 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 08:13 Faceless написав: ЛАД написав: Клиент_ написав: на следующих выборах это скажете ручкой в бюллетене. но вот незадача, он на один президентский срок пошел. на следующих выборах это скажете ручкой в бюллетене. но вот незадача, он на один президентский срок пошел.

Незадача в другом.

Те, кто голосовал за Зе настроены на "ручку в бюллетене", а те 8% - на майдан и вооруженное противостояние. Незадача в другом.Те, кто голосовал за Зе настроены на "ручку в бюллетене", а те 8% - на майдан и вооруженное противостояние.

Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость? Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость?

а він полюбляє навішувати ярлики. а от іншим робить зауваження наліво і направо. а він полюбляє навішувати ярлики. а от іншим робить зауваження наліво і направо. mephala Повідомлень: 5675 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 09:36 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: В тех обстоятельствах и нажим не нужен был - в целом все ключевые политсилы были пророссийскими, и плясали под российскую дудку без принуждения. Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией, уже тогда под их контролем были пресечены даже потенциальные возможности рассмотрения рашки как агрессора и вообще анализа рисков с её стороны. Информ-, медиапространство было под их контролем. Активно проводилась экономическая политика углубления зависимости от РФ. И все безо всякого нажима. Таковы были взгляды и во власти, и даже среди большей части населения - и те, и другие продолжали себя воспринимать как республику в союзе, и смотрели в рот Москве, как будто она осталась столицей. Семьдесят с лишним лет "политики партии" просто так не проходят. В тех обстоятельствах и нажим не нужен был - в целом все ключевые политсилы были пророссийскими, и плясали под российскую дудку без принуждения. Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией, уже тогда под их контролем были пресечены даже потенциальные возможности рассмотрения рашки как агрессора и вообще анализа рисков с её стороны. Информ-, медиапространство было под их контролем. Активно проводилась экономическая политика углубления зависимости от РФ. И все безо всякого нажима. Таковы были взгляды и во власти, и даже среди большей части населения - и те, и другие продолжали себя воспринимать как республику в союзе, и смотрели в рот Москве, как будто она осталась столицей. Семьдесят с лишним лет "политики партии" просто так не проходят.

Простите, Вы не женщина, поэтому вопрос о Вашем возрасте задать позволительно.

Что-то мне кажется, что Вы достаточно молоды и оцениваете 90-е не по собственной памяти, а исходя из позднейшей пропаганды.

1. "Углублять" зависимость тогда необходимости не было.

Экономики были после Союза настолько сильно связаны, что обоюдная зависимость была очень сильна. И РФ зависела от нас тоже очень сильно.

2. "Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией" - на эту тему ничего сказать не могу. Впрочем, думаю, как и Вы.

Но, скорее, речь не шла о контроле. Просто ещё буквально вчера все эти люди работали вместе, а такие привычки за один день не исчезают.

Кроме того, в 90-е КГБ в лице его наследников (ФСБ, СБУ и пр. в др. бывших союзных республиках) были полностью деморализованы и дезориентированы и занимались, в основном, собственной наживой, а не своими законными функциями.

3. В 90-е РФ рассматривать как агрессора точно не приходилось и могло прийти в голову только безумцу.

Во-первых, Россия была крайне слаба как экономически, так и в военном отношении. Армия была полностью разложена.

Во-вторых, у России была куча внутриполитических проблем и им было просто не до разборок на внешнем фронте.

В-третьих, тогда ещё в России Украину действительно рассматривали как братьев.

Вы, возможно, не слышали известное высказывание Ельцина: "Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?".

4. Не знаю, кто тогда "смотрел в рот Москве".

Россия была такая же нищая, как и мы. И смотрели на них как на родственников и хороших соседей.

Конечно, не все, но подавляющее большинство. Простите, Вы не женщина, поэтому вопрос о Вашем возрасте задать позволительно.Что-то мне кажется, что Вы достаточно молоды и оцениваете 90-е не по собственной памяти, а исходя из позднейшей пропаганды.1. "Углублять" зависимость тогда необходимости не было.Экономики были после Союза настолько сильно связаны, чтозависимость была очень сильна. И РФ зависела от нас тоже очень сильно.2. "Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией" - на эту тему ничего сказать не могу. Впрочем, думаю, как и Вы.Но, скорее, речь не шла о контроле. Просто ещё буквально вчера все эти люди работали вместе, а такие привычки за один день не исчезают.Кроме того, в 90-е КГБ в лице его наследников (ФСБ, СБУ и пр. в др. бывших союзных республиках) были полностью деморализованы и дезориентированы и занимались, в основном, собственной наживой, а не своими законными функциями.3. В 90-е РФ рассматривать как агрессора точно не приходилось и могло прийти в голову только безумцу.Во-первых, Россия была крайне слаба как экономически, так и в военном отношении. Армия была полностью разложена.Во-вторых, у России была куча внутриполитических проблем и им было просто не до разборок на внешнем фронте.В-третьих, тогда ещё в России Украину действительно рассматривали как братьев.Вы, возможно, не слышали известное высказывание Ельцина: "Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?".4. Не знаю, кто тогда "смотрел в рот Москве".Россия была такая же нищая, как и мы. И смотрели на них как на родственников и хороших соседей.Конечно, не все, но подавляющее большинство.

Предпочитаю, чтобы суждения о собеседнике формировалось на основании того, что он пишет, а не стереотипов, в том числе возрасте, потому оставим мой возраст вне обсуждения.

90-е я помню по собственной памяти.

1. Углублять зависимость на фоне распадающихся и уже рухнувших производственных связей с точки зрения РФ имело смысл. Да и достаточно даже продолжения политики увеличения роли газа, как энергоносителя - импортного, само собой.

2. Речь как раз шла о контроле, просто вы приводите предпосылки к этому. КГБ-ки, хоть и бывшие, не дураки, да и заниматься собственной наживой параллельно основным функциям ничего не мешало. Тем не менее, анализ внешних угроз и рисков концентрировался на всякой профанации, типа угроз со стороны западной Европы и США, при полном игнорировании таковых со стороны РФ - и это не просто случайная слепота, это выстроенная целенаправленно политика под влиянием пророссийской агентуры. И да, привычки за один день не исчезают, в первую очередь "привычки" полного контроля и подчиненности Москве.

3. РФ была ослаблена - гражданской чеченской войной, после - кризисом, при этом стратегически она всегда представляла угрозу. Нет и не было ни малейших оснований считать, что россия, исторически всегда проводившая агрессивную внешнюю политику, и до союза, и как правонаследник СССР, вдруг от неё откажется. А с уходом Ельцина и проходом Путина в самом конце 90-х тем более.

4. "Смотрели а рот Москве", конечно, не буквально, и речь совсем не о том, кто был нищий. Вся политическая верхушка и силовики всю карьеру прослужили при жёсткой вертикали, подчинённой Москве. И этот "москвоцентризм" оставался ещё долго и после независимости. Про обилие пророссийских политиков и полнейшее доминирование РФ в медиапространстве я уже писал.

А близорукий взгляд "как на родственников и хороших соседей" в частности и явился причиной той слепоты к созреванию и укреплению агрессора, жертвой которой и стала страна. Предпочитаю, чтобы суждения о собеседнике формировалось на основании того, что он пишет, а не стереотипов, в том числе возрасте, потому оставим мой возраст вне обсуждения.90-е я помню по собственной памяти.1. Углублять зависимость на фоне распадающихся и уже рухнувших производственных связей с точки зрения РФ имело смысл. Да и достаточно даже продолжения политики увеличения роли газа, как энергоносителя - импортного, само собой.2. Речь как раз шла о контроле, просто вы приводите предпосылки к этому. КГБ-ки, хоть и бывшие, не дураки, да и заниматься собственной наживой параллельно основным функциям ничего не мешало. Тем не менее, анализ внешних угроз и рисков концентрировался на всякой профанации, типа угроз со стороны западной Европы и США, при полном игнорировании таковых со стороны РФ - и это не просто случайная слепота, это выстроенная целенаправленно политика под влиянием пророссийской агентуры. И да, привычки за один день не исчезают, в первую очередь "привычки" полного контроля и подчиненности Москве.3. РФ была ослаблена - гражданской чеченской войной, после - кризисом, при этом стратегически она всегда представляла угрозу. Нет и не было ни малейших оснований считать, что россия, исторически всегда проводившая агрессивную внешнюю политику, и до союза, и как правонаследник СССР, вдруг от неё откажется. А с уходом Ельцина и проходом Путина в самом конце 90-х тем более.4. "Смотрели а рот Москве", конечно, не буквально, и речь совсем не о том, кто был нищий. Вся политическая верхушка и силовики всю карьеру прослужили при жёсткой вертикали, подчинённой Москве. И этот "москвоцентризм" оставался ещё долго и после независимости. Про обилие пророссийских политиков и полнейшее доминирование РФ в медиапространстве я уже писал.А близорукий взгляд "как на родственников и хороших соседей" в частности и явился причиной той слепоты к созреванию и укреплению агрессора, жертвой которой и стала страна.

1. Как ни прискорбно, но вопросы затронутые не просто имеют Право к жизни!



2. РФ и Украина - физически(технологической базой) - не разрывны.(и процветание РФ - зависит только от процветания Украины, на сегодня сделано ВСЁ, что бы вынести всю технологическую базу с Украины, где это сделать невозможно - её уничтожить.)(именно этот фактор складывается к особо пристальному вниманию"союзников" к ликвидации высокотехнологических производственных процессов в Украине)



3. Попытки в 90е "развивать" торгово-экономические отношения разбились о тот же камень, что и в 91м - в 98м при чём довольно жестко.



4. Банальная причина: торговля шла в "фуфлях".(Отсюда в Москве прекрасно понимали, что Украина - была той безвозмездной "подушкой", что сохранила РФ до 2000х)



5. "О спецслужбах": Питерские выжили "Днепропетровских" из Москвы - но это не означает прекращение борьбы за влияние. (тем более, что "ягоды с одного поля"). Просто идёт борьба за полную ликвидацию.



6. Угроза, с Востока была, есть и будет всегда!!! - Другое дело, что в ней заинтересованы из-вне: На базе конфликта между РФ и Украиной - использовать их рынки.(Деньги не пахнут.) И в то же время технологически откинуть их в 18 век. 1. Как ни прискорбно, но вопросы затронутые не просто имеют Право к жизни!2. РФ и Украина - физически(технологической базой) - не разрывны.(и процветание РФ - зависит только от процветания Украины, на сегодня сделано ВСЁ, что бы вынести всю технологическую базу с Украины, где это сделать невозможно - её уничтожить.)(именно этот фактор складывается к особо пристальному вниманию"союзников" к ликвидации высокотехнологических производственных процессов в Украине)3. Попытки в 90е "развивать" торгово-экономические отношения разбились о тот же камень, что и в 91м - в 98м при чём довольно жестко.4. Банальная причина: торговля шла в "фуфлях".(Отсюда в Москве прекрасно понимали, что Украина - была той безвозмездной "подушкой", что сохранила РФ до 2000х)5. "О спецслужбах": Питерские выжили "Днепропетровских" из Москвы - но это не означает прекращение борьбы за влияние. (тем более, что "ягоды с одного поля"). Просто идёт борьба за полную ликвидацию.6. Угроза, с Востока была, есть и будет всегда!!! - Другое дело, что в ней заинтересованы из-вне: На базе конфликта между РФ и Украиной - использовать их рынки.(Деньги не пахнут.) И в то же время технологически откинуть их в 18 век. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 15 жов, 2019 09:43, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7100 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 843 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 10:00 ЛАД написав: Клиент_ написав: Началось падение рейтинга Зеленского - опрос КМИС.



https://strana.ua/news/227651-rejtinh-z ... -kmis.html



Не удивительно. Если и дальше будет так оглядываться на прошлое. Началось падение рейтинга Зеленского - опрос КМИС.Не удивительно. Если и дальше будет так оглядываться на прошлое.

Кстати, результаты показательные.

Падение рейтинга Зе понятно, но за его счёт на одинаковую величину - 4% - выросли рейтинги Бойко и Юли, а По как был в ..., так там и остался.

Интересно, порохоботы рады росту Бойко? Кстати, результаты показательные.Падение рейтинга Зе понятно, но за его счёт на одинаковую величину - 4% - выросли рейтинги Бойко и Юли, а По как был в ..., так там и остался.Интересно, порохоботы рады росту Бойко?

Батенька, суть совершенно в ДРУГОМ!

- Навязанная со стороны РФ свистопляска вокруг "Формулы Штанмаера" - Даёт свои плоды!

Взгляд на этот вопрос "с низу" (именно по этой причине наши нувориши от политики уходят от "вопросов - ответов"):

1. На оккупированной территории Враг ввёл "Военное положение" - всеми структурами физически ликвидируется всё "украинское", преследования, убийства, оккупационные войска,... - хорошо отработанная система со времён СССР.

2. На подконтрольной территории - физически обратный процесс, под эгидой а мы "демократы" откровенно "путинскими туристами", барыгами, системным экономическим и просто криминалом навязана система геноцида патриотически настроенным "баранам" - "Деньги не пахнут", "бизнес - есть бизнес",....

3. Любое разведение войск(а почему не до границы со страной Агрессором?) - ставит в систему уничтожения проукраински - настроенное население.



Я понимаю, что не един?:



вівторок, 15 жовтень 2019, 9:00

https://patrioty.org.ua/politic/khity-t ... 98652.html





Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що "формули Штайнмаєра" ніколи не існувало, назвавши "маразмом" варіанти погодити її чи ні. Про це екс-очільник української дипломатії заявив в ефірі програми "Свобода слова", зазначають Патріоти України.



За словами достойника, ніякої "формули" не було за визначенням, а Штайнмаєр виклав цю ідею в листі після безрезультативних перемовин на рівні міністрів "нормандської четвірки".



"Формула Штайнмаєра, її погодити чи не погодити, не можна погодити окремо… от є тєлєга, а є кінь, а щось між ними не погоджуючи – це не зрада і не перемога, це маразм.



Формула Штайнмаєра, коли він її оголошував, була 2 жовтня, коли дискусія зайшла в глухий кут, оскільки всім було зрозуміло, що наше бачення "Мінську" і путінське бачення воно діаметрально відрізняється.



Він сказав (ред.Штайнмаєр): "якщо нам не вірять, то давайте подумаємо, якщо вибори будуть нормальні, будемо думати, що робити далі."



Відповідно це ні до чого не призвело. Далі була цікава міністерська зустріч, де ми обговорювали ці ідеї приблизно три години. Це все нічим не закінчилось…



І тоді народилась ця відома ідея: лист Штайнмаєра і Фабіуса, де вони виклали хоча б логіку цієї пропозиції. А потім написали, що це думка для подальших розмов.



Тобто ніколи за визначення формули ніякої не було." Хіти тижня. "Формула Штайнмаєра - це не зрада і не перемога, це маразм", - Клімкін розповів, звідкіля "ноги ростуть"вівторок, 15 жовтень 2019, 9:00Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що "формули Штайнмаєра" ніколи не існувало, назвавши "маразмом" варіанти погодити її чи ні. Про це екс-очільник української дипломатії заявив в ефірі програми "Свобода слова", зазначають Патріоти України.За словами достойника, ніякої "формули" не було за визначенням, а Штайнмаєр виклав цю ідею в листі після безрезультативних перемовин на рівні міністрів "нормандської четвірки"."Формула Штайнмаєра, її погодити чи не погодити, не можна погодити окремо… от є тєлєга, а є кінь, а щось між ними не погоджуючи – це не зрада і не перемога, це маразм.Формула Штайнмаєра, коли він її оголошував, була 2 жовтня, коли дискусія зайшла в глухий кут, оскільки всім було зрозуміло, що наше бачення "Мінську" і путінське бачення воно діаметрально відрізняється.Він сказав (ред.Штайнмаєр): "якщо нам не вірять, то давайте подумаємо, якщо вибори будуть нормальні, будемо думати, що робити далі."Відповідно це ні до чого не призвело. Далі була цікава міністерська зустріч, де ми обговорювали ці ідеї приблизно три години. Це все нічим не закінчилось…І тоді народилась ця відома ідея: лист Штайнмаєра і Фабіуса, де вони виклали хоча б логіку цієї пропозиції. А потім написали, що це думка для подальших розмов.Тобто ніколи за визначення формули ніякої не було."



- Это есть ни что более, как попытка отвлечения внимания от основных проблем. Батенька, суть совершенно в ДРУГОМ!- Навязанная со стороны РФ свистопляска вокруг "Формулы Штанмаера" - Даёт свои плоды!Взгляд на этот вопрос "с низу" (именно по этой причине наши нувориши от политики уходят от "вопросов - ответов"):1. На оккупированной территории Враг ввёл "Военное положение" - всеми структурами физически ликвидируется всё "украинское", преследования, убийства, оккупационные войска,... - хорошо отработанная система со времён СССР.2. На подконтрольной территории - физически обратный процесс, под эгидой а мы "демократы" откровенно "путинскими туристами", барыгами, системным экономическим и просто криминалом навязана система геноцида патриотически настроенным "баранам" - "Деньги не пахнут", "бизнес - есть бизнес",....3.Я понимаю, что не един?: Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 15 жов, 2019 10:37, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7100 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 843 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 10:19 mephala написав: Faceless написав: Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость? Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость?

а він полюбляє навішувати ярлики. а от іншим робить зауваження наліво і направо. а він полюбляє навішувати ярлики. а от іншим робить зауваження наліво і направо.

https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com ... a-50716546



На манеже те же На манеже те же Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2152 З нами з: 29.05.18 Подякував: 81 раз. Подякували: 522 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 10:57 shapo написав: mephala написав: Faceless написав: Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость? Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость?

а він полюбляє навішувати ярлики. а от іншим робить зауваження наліво і направо. а він полюбляє навішувати ярлики. а от іншим робить зауваження наліво і направо.

https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com ... a-50716546



На манеже те же На манеже те же

а де ваше селфі? а де ваше селфі? mephala Повідомлень: 5675 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4285428642874288 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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