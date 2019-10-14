Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:В тех обстоятельствах и нажим не нужен был - в целом все ключевые политсилы были пророссийскими, и плясали под российскую дудку без принуждения. Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией, уже тогда под их контролем были пресечены даже потенциальные возможности рассмотрения рашки как агрессора и вообще анализа рисков с её стороны. Информ-, медиапространство было под их контролем. Активно проводилась экономическая политика углубления зависимости от РФ. И все безо всякого нажима. Таковы были взгляды и во власти, и даже среди большей части населения - и те, и другие продолжали себя воспринимать как республику в союзе, и смотрели в рот Москве, как будто она осталась столицей. Семьдесят с лишним лет "политики партии" просто так не проходят.
Простите, Вы не женщина, поэтому вопрос о Вашем возрасте задать позволительно. Что-то мне кажется, что Вы достаточно молоды и оцениваете 90-е не по собственной памяти, а исходя из позднейшей пропаганды. 1. "Углублять" зависимость тогда необходимости не было. Экономики были после Союза настолько сильно связаны, что обоюдная зависимость была очень сильна. И РФ зависела от нас тоже очень сильно. 2. "Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией" - на эту тему ничего сказать не могу. Впрочем, думаю, как и Вы. Но, скорее, речь не шла о контроле. Просто ещё буквально вчера все эти люди работали вместе, а такие привычки за один день не исчезают. Кроме того, в 90-е КГБ в лице его наследников (ФСБ, СБУ и пр. в др. бывших союзных республиках) были полностью деморализованы и дезориентированы и занимались, в основном, собственной наживой, а не своими законными функциями. 3. В 90-е РФ рассматривать как агрессора точно не приходилось и могло прийти в голову только безумцу. Во-первых, Россия была крайне слаба как экономически, так и в военном отношении. Армия была полностью разложена. Во-вторых, у России была куча внутриполитических проблем и им было просто не до разборок на внешнем фронте. В-третьих, тогда ещё в России Украину действительно рассматривали как братьев. Вы, возможно, не слышали известное высказывание Ельцина: "Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?". 4. Не знаю, кто тогда "смотрел в рот Москве". Россия была такая же нищая, как и мы. И смотрели на них как на родственников и хороших соседей. Конечно, не все, но подавляющее большинство.
Предпочитаю, чтобы суждения о собеседнике формировалось на основании того, что он пишет, а не стереотипов, в том числе возрасте, потому оставим мой возраст вне обсуждения. 90-е я помню по собственной памяти. 1. Углублять зависимость на фоне распадающихся и уже рухнувших производственных связей с точки зрения РФ имело смысл. Да и достаточно даже продолжения политики увеличения роли газа, как энергоносителя - импортного, само собой. 2. Речь как раз шла о контроле, просто вы приводите предпосылки к этому. КГБ-ки, хоть и бывшие, не дураки, да и заниматься собственной наживой параллельно основным функциям ничего не мешало. Тем не менее, анализ внешних угроз и рисков концентрировался на всякой профанации, типа угроз со стороны западной Европы и США, при полном игнорировании таковых со стороны РФ - и это не просто случайная слепота, это выстроенная целенаправленно политика под влиянием пророссийской агентуры. И да, привычки за один день не исчезают, в первую очередь "привычки" полного контроля и подчиненности Москве. 3. РФ была ослаблена - гражданской чеченской войной, после - кризисом, при этом стратегически она всегда представляла угрозу. Нет и не было ни малейших оснований считать, что россия, исторически всегда проводившая агрессивную внешнюю политику, и до союза, и как правонаследник СССР, вдруг от неё откажется. А с уходом Ельцина и проходом Путина в самом конце 90-х тем более. 4. "Смотрели а рот Москве", конечно, не буквально, и речь совсем не о том, кто был нищий. Вся политическая верхушка и силовики всю карьеру прослужили при жёсткой вертикали, подчинённой Москве. И этот "москвоцентризм" оставался ещё долго и после независимости. Про обилие пророссийских политиков и полнейшее доминирование РФ в медиапространстве я уже писал. А близорукий взгляд "как на родственников и хороших соседей" в частности и явился причиной той слепоты к созреванию и укреплению агрессора, жертвой которой и стала страна.
Faceless написав:.... И ревальвацию до каденции Зе вы в упор не видите. И валютную либерализацию в то же время. И рост ВВП и доходов после дна кризиса в 2015.
Знаете, таки не вижу. Ревальвация с января есть.
Ну так посмотрите динамику курса за 2018. Был скачок в конце августа и потом медленная-медленная ревальвация, можете посмотреть, например, итоги голосовали со средним курсом на ветке Улана - стр 1117, 1233. Скачок был под керченский инцидент, и тот достаточно быстро выдохся. В целом, с конца августа тренд ниспадающий.
ЛАД написав:
К приходу Зе имеем больше полугода ревальвации, стабилизированную и очищенную БС...
Стабилизировалась БС благодаря тому, что стабилизировался курс. Если бы он так не скакнул в 2014/15, БС стабилизировалась бы раньше и выжило бы значительно больше банков.
Стабилизировалась она и благодаря тому, что риски в целом были снижены после радикальной её чистки (хотя, в отдельных случаях, вероятно, банки были ликвидированы необоснованно). Тем не менее, оставшиеся в живых были уже куда сильнее и устойчивее, в целом жизнеспособность БС возросла, в том числе и благодаря планомерному увеличению капитализации, продолжение которой уже при Зе отменили.
Faceless написав:В тех обстоятельствах и нажим не нужен был - в целом все ключевые политсилы были пророссийскими, и плясали под российскую дудку без принуждения. Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией, уже тогда под их контролем были пресечены даже потенциальные возможности рассмотрения рашки как агрессора и вообще анализа рисков с её стороны. Информ-, медиапространство было под их контролем. Активно проводилась экономическая политика углубления зависимости от РФ. И все безо всякого нажима. Таковы были взгляды и во власти, и даже среди большей части населения - и те, и другие продолжали себя воспринимать как республику в союзе, и смотрели в рот Москве, как будто она осталась столицей. Семьдесят с лишним лет "политики партии" просто так не проходят.
Простите, Вы не женщина, поэтому вопрос о Вашем возрасте задать позволительно. Что-то мне кажется, что Вы достаточно молоды и оцениваете 90-е не по собственной памяти, а исходя из позднейшей пропаганды. 1. "Углублять" зависимость тогда необходимости не было. Экономики были после Союза настолько сильно связаны, что обоюдная зависимость была очень сильна. И РФ зависела от нас тоже очень сильно. 2. "Уже тогда СБУ и разведка контролировались Россией" - на эту тему ничего сказать не могу. Впрочем, думаю, как и Вы. Но, скорее, речь не шла о контроле. Просто ещё буквально вчера все эти люди работали вместе, а такие привычки за один день не исчезают. Кроме того, в 90-е КГБ в лице его наследников (ФСБ, СБУ и пр. в др. бывших союзных республиках) были полностью деморализованы и дезориентированы и занимались, в основном, собственной наживой, а не своими законными функциями. 3. В 90-е РФ рассматривать как агрессора точно не приходилось и могло прийти в голову только безумцу. Во-первых, Россия была крайне слаба как экономически, так и в военном отношении. Армия была полностью разложена. Во-вторых, у России была куча внутриполитических проблем и им было просто не до разборок на внешнем фронте. В-третьих, тогда ещё в России Украину действительно рассматривали как братьев. Вы, возможно, не слышали известное высказывание Ельцина: "Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?". 4. Не знаю, кто тогда "смотрел в рот Москве". Россия была такая же нищая, как и мы. И смотрели на них как на родственников и хороших соседей. Конечно, не все, но подавляющее большинство.
Предпочитаю, чтобы суждения о собеседнике формировалось на основании того, что он пишет, а не стереотипов, в том числе возрасте, потому оставим мой возраст вне обсуждения. 90-е я помню по собственной памяти. 1. Углублять зависимость на фоне распадающихся и уже рухнувших производственных связей с точки зрения РФ имело смысл. Да и достаточно даже продолжения политики увеличения роли газа, как энергоносителя - импортного, само собой. 2. Речь как раз шла о контроле, просто вы приводите предпосылки к этому. КГБ-ки, хоть и бывшие, не дураки, да и заниматься собственной наживой параллельно основным функциям ничего не мешало. Тем не менее, анализ внешних угроз и рисков концентрировался на всякой профанации, типа угроз со стороны западной Европы и США, при полном игнорировании таковых со стороны РФ - и это не просто случайная слепота, это выстроенная целенаправленно политика под влиянием пророссийской агентуры. И да, привычки за один день не исчезают, в первую очередь "привычки" полного контроля и подчиненности Москве. 3. РФ была ослаблена - гражданской чеченской войной, после - кризисом, при этом стратегически она всегда представляла угрозу. Нет и не было ни малейших оснований считать, что россия, исторически всегда проводившая агрессивную внешнюю политику, и до союза, и как правонаследник СССР, вдруг от неё откажется. А с уходом Ельцина и проходом Путина в самом конце 90-х тем более. 4. "Смотрели а рот Москве", конечно, не буквально, и речь совсем не о том, кто был нищий. Вся политическая верхушка и силовики всю карьеру прослужили при жёсткой вертикали, подчинённой Москве. И этот "москвоцентризм" оставался ещё долго и после независимости. Про обилие пророссийских политиков и полнейшее доминирование РФ в медиапространстве я уже писал. А близорукий взгляд "как на родственников и хороших соседей" в частности и явился причиной той слепоты к созреванию и укреплению агрессора, жертвой которой и стала страна.
1. Как ни прискорбно, но вопросы затронутые не просто имеют Право к жизни!
2. РФ и Украина - физически(технологической базой) - не разрывны.(и процветание РФ - зависит только от процветания Украины, на сегодня сделано ВСЁ, что бы вынести всю технологическую базу с Украины, где это сделать невозможно - её уничтожить.)(именно этот фактор складывается к особо пристальному вниманию"союзников" к ликвидации высокотехнологических производственных процессов в Украине)
3. Попытки в 90е "развивать" торгово-экономические отношения разбились о тот же камень, что и в 91м - в 98м при чём довольно жестко.
4. Банальная причина: торговля шла в "фуфлях".(Отсюда в Москве прекрасно понимали, что Украина - была той безвозмездной "подушкой", что сохранила РФ до 2000х)
5. "О спецслужбах": Питерские выжили "Днепропетровских" из Москвы - но это не означает прекращение борьбы за влияние. (тем более, что "ягоды с одного поля"). Просто идёт борьба за полную ликвидацию.
6. Угроза, с Востока была, есть и будет всегда!!! - Другое дело, что в ней заинтересованы из-вне: На базе конфликта между РФ и Украиной - использовать их рынки.(Деньги не пахнут.) И в то же время технологически откинуть их в 18 век.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 15 жов, 2019 09:43, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Не удивительно. Если и дальше будет так оглядываться на прошлое.
Кстати, результаты показательные. Падение рейтинга Зе понятно, но за его счёт на одинаковую величину - 4% - выросли рейтинги Бойко и Юли, а По как был в ..., так там и остался. Интересно, порохоботы рады росту Бойко?
Батенька, суть совершенно в ДРУГОМ! - Навязанная со стороны РФ свистопляска вокруг "Формулы Штанмаера" - Даёт свои плоды! Взгляд на этот вопрос "с низу" (именно по этой причине наши нувориши от политики уходят от "вопросов - ответов"): 1. На оккупированной территории Враг ввёл "Военное положение" - всеми структурами физически ликвидируется всё "украинское", преследования, убийства, оккупационные войска,... - хорошо отработанная система со времён СССР. 2. На подконтрольной территории - физически обратный процесс, под эгидой а мы "демократы" откровенно "путинскими туристами", барыгами, системным экономическим и просто криминалом навязана система геноцида патриотически настроенным "баранам" - "Деньги не пахнут", "бизнес - есть бизнес",.... 3. Любое разведение войск(а почему не до границы со страной Агрессором?) - ставит в систему уничтожения проукраински - настроенное население.
Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що "формули Штайнмаєра" ніколи не існувало, назвавши "маразмом" варіанти погодити її чи ні. Про це екс-очільник української дипломатії заявив в ефірі програми "Свобода слова", зазначають Патріоти України.
За словами достойника, ніякої "формули" не було за визначенням, а Штайнмаєр виклав цю ідею в листі після безрезультативних перемовин на рівні міністрів "нормандської четвірки".
"Формула Штайнмаєра, її погодити чи не погодити, не можна погодити окремо… от є тєлєга, а є кінь, а щось між ними не погоджуючи – це не зрада і не перемога, це маразм.
Формула Штайнмаєра, коли він її оголошував, була 2 жовтня, коли дискусія зайшла в глухий кут, оскільки всім було зрозуміло, що наше бачення "Мінську" і путінське бачення воно діаметрально відрізняється.
Він сказав (ред.Штайнмаєр): "якщо нам не вірять, то давайте подумаємо, якщо вибори будуть нормальні, будемо думати, що робити далі."
Відповідно це ні до чого не призвело. Далі була цікава міністерська зустріч, де ми обговорювали ці ідеї приблизно три години. Це все нічим не закінчилось…
І тоді народилась ця відома ідея: лист Штайнмаєра і Фабіуса, де вони виклали хоча б логіку цієї пропозиції. А потім написали, що це думка для подальших розмов.
Тобто ніколи за визначення формули ніякої не було."
- Это есть ни что более, как попытка отвлечения внимания от основных проблем.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 15 жов, 2019 10:37, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.