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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4286428742884289 Додано: Вів 15 жов, 2019 11:39 Faceless написав: .............

Предпочитаю, чтобы суждения о собеседнике формировалось на основании того, что он пишет, а не стереотипов, в том числе возрасте, потому оставим мой возраст вне обсуждения.

90-е я помню по собственной памяти. .............Предпочитаю, чтобы суждения о собеседнике формировалось на основании того, что он пишет, а не стереотипов, в том числе возрасте, потому оставим мой возраст вне обсуждения.90-е я помню по собственной памяти.

Согласен.

Далёк от того, чтобы судить о человеке,исходя из возраста. Вопрос задавал ради последней Вашей фразы.

Но согласитесь, что восприятие действительности и память о ней отличаются у 10-летнего мальчишки, 18-20-летнего парня и мужчины за 30.



1. Углублять зависимость на фоне распадающихся и уже рухнувших производственных связей с точки зрения РФ имело смысл. Да и достаточно даже продолжения политики увеличения роли газа, как энергоносителя - импортного, само собой.

2. Речь как раз шла о контроле, просто вы приводите предпосылки к этому. КГБ-ки, хоть и бывшие, не дураки, да и заниматься собственной наживой параллельно основным функциям ничего не мешало. Тем не менее, анализ внешних угроз и рисков концентрировался на всякой профанации, типа угроз со стороны западной Европы и США, при полном игнорировании таковых со стороны РФ - и это не просто случайная слепота, это выстроенная целенаправленно политика под влиянием пророссийской агентуры. И да, привычки за один день не исчезают, в первую очередь "привычки" полного контроля и подчиненности Москве.

Я писал не о смысле укрепления, а о возможностях и необходимости для России это делать в то время. С тем, что возможности были убогие, Вы, вроде, согласны.

Но и необходимости этим заниматься не было. Взаимозависимость была крайне велика.

Задача укрепления зависимости возникла позже с постепенным ослаблением связей. Тогда же появились и возможности.

Из чего Вы сделали вывод об "увеличения роли газа, как энергоносителя", не очень понял. Роль газа у нас была велика уже в момент развала Союза и, по-моему, дальше не росла. Другой вопрос, что ничего не делалось для её ослабления.



3. РФ была ослаблена - гражданской чеченской войной, после - кризисом, при этом стратегически она всегда представляла угрозу. Нет и не было ни малейших оснований считать, что россия, исторически всегда проводившая агрессивную внешнюю политику, и до союза, и как правонаследник СССР, вдруг от неё откажется. А с уходом Ельцина и проходом Путина в самом конце 90-х тем более.

Для Украины, входившей в состав Росс. империи, а затем СССР Россия угрозы не представляла.

Насчёт агрессивности России в 90-е ошиблись все , а не только Украина. И США,и Европа. Если помните, одно время шли разговры даже о приёме России в НАТО.

Путин пришёл к власти 31.12.1999, т.е. фактически в 2000-х, а мы говорили, вроде, о 90-х.



4. "Смотрели а рот Москве", конечно, не буквально, и речь совсем не о том, кто был нищий. Вся политическая верхушка и силовики всю карьеру прослужили при жёсткой вертикали, подчинённой Москве. И этот "москвоцентризм" оставался ещё долго и после независимости. Про обилие пророссийских политиков и полнейшее доминирование РФ в медиапространстве я уже писал.

А близорукий взгляд "как на родственников и хороших соседей" в частности и явился причиной той слепоты к созреванию и укреплению агрессора, жертвой которой и стала страна.

С обилием проросс. политиков согласен.

Но много ли сейчас именно проукраинских политиков?

Сильно сомневаюсь. Большинство заботятся о собственном кармане и подготовке площадки где-нибудь на Западе (на всякий случай). Наша верхушка в основном космополитична. История с коболевской премией весьма показательна.

Взгляд "как на родственников и хороших соседей" в общем-то ничему не мешает (во всяком случае, не должен мешать). К родственникам и соседям тоже надо относиться осторожно.

Родственники родственниками, а табачок врозь. Самый хороший сосед может залить квартиру или устроить пожар. Согласен.Далёк от того, чтобы судить о человеке,исходя из возраста. Вопрос задавал ради последней Вашей фразы.Но согласитесь, что восприятие действительности и память о ней отличаются у 10-летнего мальчишки, 18-20-летнего парня и мужчины за 30.Я писал не оукрепления, а одля России это делать в то время. С тем, что возможности были убогие, Вы, вроде, согласны.Но и необходимости этим заниматься не было.была крайне велика.Задачазависимости возникла позже с постепенным ослаблением связей. Тогда же появились и возможности.Из чего Вы сделали вывод об "увеличения роли газа, как энергоносителя", не очень понял. Роль газа у нас была велика уже в момент развала Союза и, по-моему, дальше не росла. Другой вопрос, что ничего не делалось для её ослабления.Для Украины, входившей в состав Росс. империи, а затем СССР Россия угрозы не представляла.Насчёт агрессивности России в 90-е ошиблись, а не только Украина. И США,и Европа. Если помните, одно время шли разговры даже о приёме России в НАТО.Путин пришёл к власти 31.12.1999, т.е. фактически в 2000-х, а мы говорили, вроде, о 90-х.С обилием проросс. политиков согласен.Но много ли сейчас именнополитиков?Сильно сомневаюсь. Большинство заботятся о собственном кармане и подготовке площадки где-нибудь на Западе (на всякий случай). Наша верхушка в основном космополитична. История с коболевской премией весьма показательна.Взгляд "как на родственников и хороших соседей" в общем-то ничему не мешает (во всяком случае, не должен мешать). К родственникам и соседям тоже надо относиться осторожно.Родственники родственниками, а табачок врозь. Самый хороший сосед может залить квартиру или устроить пожар. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14436 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 11:40 shapo написав: mephala написав: shapo написав: https://www.google.com/amp/s/amp.dw.com ... a-50716546



На манеже те же На манеже те же

а де ваше селфі? а де ваше селфі?

У меня идиосинкрозия к таким неэстетичным толпам У меня идиосинкрозия к таким неэстетичным толпам

хотілося тоді б поцікавитися - а до чого тоді взагалі була ваша відповідь і як вона пов’язана із звичкою лада навішувати ярлики? чи ви лада асоціюєте з тими людьми що привели посилання? хотілося тоді б поцікавитися - а до чого тоді взагалі була ваша відповідь і як вона пов’язана із звичкою лада навішувати ярлики? чи ви лада асоціюєте з тими людьми що привели посилання? mephala Повідомлень: 5676 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 12:27 Faceless написав: ЛАД написав: Клиент_ написав: на следующих выборах это скажете ручкой в бюллетене. но вот незадача, он на один президентский срок пошел. на следующих выборах это скажете ручкой в бюллетене. но вот незадача, он на один президентский срок пошел.

Незадача в другом.

Те, кто голосовал за Зе настроены на "ручку в бюллетене", а те 8% - на майдан и вооруженное противостояние. Незадача в другом.Те, кто голосовал за Зе настроены на "ручку в бюллетене", а те 8% - на майдан и вооруженное противостояние.

Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость? Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость?

Понятно, что любое обобщение страдает, как минимум, неточностью.

Безусловно, далеко не все, кто голосовал за Порошенко и ЕС, настроены на вооружённое противостояние.

Но % таких среди сторонников По заметно выше, чем среди голосовавших за Зе.



Своё мнение о "формуле", о мирных переговорах, о разведении войск я уже высказывал. Не буду повторяться.



И да, я принаю право людей на мирные демонстрации и протесты. Но пока не вижу оснований для протеста.



И хорошо понимаю сложность ситуации президента.



С одной стороны, можно, конечно, не обращать внимание на демонстрации, понимая, что 10-20 тысяч протестующих для Украины это совсем не много. Но, с другой стороны, уже звучало, что это пока предупреждение, и звучали и угрозы майдана и горящих покрышек.

Можно призвать на демонстрации сторонников окончания войны.

Но у тех, кто демонстрировал вчера есть оружие(чтобы не было опять упреков в обобщении - у многих). У сторонников окончания войны его, скажем так, намного меньше.

Но дело даже не в этом. Вернёмся к ситуации 2014 - майдан и антимайдан? Для Украины это губительно. Сколько новых "республик" будет в результате?

Зеленский на такие риски идти не хочет. И правильно.

freeze пишет о привычке к аплодисментам, но, по-моему, дело не в этом. Просто Зе как умный человек понимает риски обострения противостояния и хочет избежать этого. А его противники готовы к обострению и настроены на него.



И ещё к вопросу о националистах. Обратите внимание, что военизированные организации и порядки есть только у них. У их противников такое не наблюдается. Понятно, что любое обобщение страдает, как минимум, неточностью.Безусловно, далеко не все, кто голосовал за Порошенко и ЕС, настроены на вооружённое противостояние.Но % таких среди сторонников По заметно выше, чем среди голосовавших за Зе.Своё мнение о "формуле", о мирных переговорах, о разведении войск я уже высказывал. Не буду повторяться.И да, я принаю право людей надемонстрации и протесты. Но пока не вижу оснований для протеста.И хорошо понимаю сложность ситуации президента.С одной стороны, можно, конечно, не обращать внимание на демонстрации, понимая, что 10-20 тысяч протестующих для Украины это совсем не много. Но, с другой стороны, уже звучало, что это пока предупреждение, и звучали и угрозы майдана и горящих покрышек.Можно призвать на демонстрации сторонников окончания войны.Но у тех, кто демонстрировал вчера есть оружие(чтобы не было опять упреков в обобщении - у многих). У сторонников окончания войны его, скажем так, намного меньше.Но дело даже не в этом. Вернёмся к ситуации 2014 - майдан и антимайдан? Для Украины это губительно. Сколько новых "республик" будет в результате?Зеленский на такие риски идти не хочет. И правильно.пишет о привычке к аплодисментам, но, по-моему, дело не в этом. Просто Зе как умный человек понимает риски обострения противостояния и хочет избежать этого. А его противники готовы к обострению и настроены на него.И ещё к вопросу о националистах. Обратите внимание, что военизированные организации и порядки есть только у них. У их противников такое не наблюдается. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14436 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 12:30 Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію. Пристайко назвав «формулу Штайнмаєра» болючим компромісом. «Формулу Штайнмаєра» погоджував попередній уряд, але поточний планує її виконати, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Про це він сказав журналістам у Люксембурзі після засідання комітету з закордонних справ Європарламенту, повідомляє "Радіо Свобода". «Ця «формула Штайнмаєра» була придумана і погоджена не цим урядом, ми просто, на відміну від попереднього уряду, виконуємо те, на що Україна вже погодилася. Це болючий компроміс, ми знаємо і чуємо кожне слово, сказане проти цього, але разом із тим ми все ж таки сподіваємося, що можна піти цим шляхом, не заходячи далеко так, щоб не зашкодити нашому суверенітету, територіальній цілісності більше, ніж вже зараз є», – заявив він. Пристайко розповів про роль радника президента Єрмака Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію. «Якщо для народу це прийнятна ціна, ми це робимо. Якщо ні, ми маємо знати, наприклад, я говорив вже, звертався до наших депутатів, якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину нашого бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію нашої армії і намагаємося захистити себе без мирного процесу. Всі ці опції перед українським народом, але уряд має обов'язок вибрати і запропонувати найкращі з цих рішень», – заявив міністр. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26834 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 12:35 Козак-характерник написав: Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію. Пристайко назвав «формулу Штайнмаєра» болючим компромісом. «Формулу Штайнмаєра» погоджував попередній уряд, але поточний планує її виконати, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Про це він сказав журналістам у Люксембурзі після засідання комітету з закордонних справ Європарламенту, повідомляє "Радіо Свобода". «Ця «формула Штайнмаєра» була придумана і погоджена не цим урядом, ми просто, на відміну від попереднього уряду, виконуємо те, на що Україна вже погодилася. Це болючий компроміс, ми знаємо і чуємо кожне слово, сказане проти цього, але разом із тим ми все ж таки сподіваємося, що можна піти цим шляхом, не заходячи далеко так, щоб не зашкодити нашому суверенітету, територіальній цілісності більше, ніж вже зараз є», – заявив він. Пристайко розповів про роль радника президента Єрмака Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію. «Якщо для народу це прийнятна ціна, ми це робимо. Якщо ні, ми маємо знати, наприклад, я говорив вже, звертався до наших депутатів, якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину нашого бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію нашої армії і намагаємося захистити себе без мирного процесу. Всі ці опції перед українським народом, але уряд має обов'язок вибрати і запропонувати найкращі з цих рішень», – заявив міністр. Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію. Пристайко назвав «формулу Штайнмаєра» болючим компромісом. «Формулу Штайнмаєра» погоджував попередній уряд, але поточний планує її виконати, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Про це він сказав журналістам у Люксембурзі після засідання комітету з закордонних справ Європарламенту, повідомляє "Радіо Свобода". «Ця «формула Штайнмаєра» була придумана і погоджена не цим урядом, ми просто, на відміну від попереднього уряду, виконуємо те, на що Україна вже погодилася. Це болючий компроміс, ми знаємо і чуємо кожне слово, сказане проти цього, але разом із тим ми все ж таки сподіваємося, що можна піти цим шляхом, не заходячи далеко так, щоб не зашкодити нашому суверенітету, територіальній цілісності більше, ніж вже зараз є», – заявив він. Пристайко розповів про роль радника президента Єрмака Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію. «Якщо для народу це прийнятна ціна, ми це робимо. Якщо ні, ми маємо знати, наприклад, я говорив вже, звертався до наших депутатів, якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину нашого бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію нашої армії і намагаємося захистити себе без мирного процесу. Всі ці опції перед українським народом, але уряд має обов'язок вибрати і запропонувати найкращі з цих рішень», – заявив міністр.

винні папіредники (По знову наклав Зе в штани, ну скільки можна!) винні папіредники (По знову наклав Зе в штани, ну скільки можна!) Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

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Повідомлень: 16474 З нами з: 09.03.14 Подякував: 968 раз. Подякували: 996 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4286428742884289 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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