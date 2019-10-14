Додано: Вів 15 жов, 2019 11:39

Faceless написав: .............

Предпочитаю, чтобы суждения о собеседнике формировалось на основании того, что он пишет, а не стереотипов, в том числе возрасте, потому оставим мой возраст вне обсуждения.

90-е я помню по собственной памяти. .............Предпочитаю, чтобы суждения о собеседнике формировалось на основании того, что он пишет, а не стереотипов, в том числе возрасте, потому оставим мой возраст вне обсуждения.90-е я помню по собственной памяти.

1. Углублять зависимость на фоне распадающихся и уже рухнувших производственных связей с точки зрения РФ имело смысл. Да и достаточно даже продолжения политики увеличения роли газа, как энергоносителя - импортного, само собой.

2. Речь как раз шла о контроле, просто вы приводите предпосылки к этому. КГБ-ки, хоть и бывшие, не дураки, да и заниматься собственной наживой параллельно основным функциям ничего не мешало. Тем не менее, анализ внешних угроз и рисков концентрировался на всякой профанации, типа угроз со стороны западной Европы и США, при полном игнорировании таковых со стороны РФ - и это не просто случайная слепота, это выстроенная целенаправленно политика под влиянием пророссийской агентуры. И да, привычки за один день не исчезают, в первую очередь "привычки" полного контроля и подчиненности Москве.

смысле

возможностях и необходимости

Взаимозависимость

укрепления

3. РФ была ослаблена - гражданской чеченской войной, после - кризисом, при этом стратегически она всегда представляла угрозу. Нет и не было ни малейших оснований считать, что россия, исторически всегда проводившая агрессивную внешнюю политику, и до союза, и как правонаследник СССР, вдруг от неё откажется. А с уходом Ельцина и проходом Путина в самом конце 90-х тем более.

все

4. "Смотрели а рот Москве", конечно, не буквально, и речь совсем не о том, кто был нищий. Вся политическая верхушка и силовики всю карьеру прослужили при жёсткой вертикали, подчинённой Москве. И этот "москвоцентризм" оставался ещё долго и после независимости. Про обилие пророссийских политиков и полнейшее доминирование РФ в медиапространстве я уже писал.

А близорукий взгляд "как на родственников и хороших соседей" в частности и явился причиной той слепоты к созреванию и укреплению агрессора, жертвой которой и стала страна.

проукраинских

Согласен.Далёк от того, чтобы судить о человеке,исходя из возраста. Вопрос задавал ради последней Вашей фразы.Но согласитесь, что восприятие действительности и память о ней отличаются у 10-летнего мальчишки, 18-20-летнего парня и мужчины за 30-35.Я писал не оукрепления, а одля России это делать в то время. С тем, что возможности были убогие, Вы, вроде, согласны.Но и необходимости этим заниматься не было.была крайне велика.Задачазависимости возникла позже с постепенным ослаблением связей. Тогда же появились и возможности.Из чего Вы сделали вывод об "увеличения роли газа, как энергоносителя", не очень понял. Роль газа у нас была велика уже в момент развала Союза и, по-моему, дальше не росла. Другой вопрос, что ничего не делалось для её ослабления.Для Украины, входившей в состав Росс. империи, а затем СССР Россия угрозы не представляла.Насчёт агрессивности России в 90-е ошиблись, а не только Украина. И США,и Европа. Если помните, одно время шли разговры даже о приёме России в НАТО.Путин пришёл к власти 31.12.1999, т.е. фактически в 2000-х, а мы говорили, вроде, о 90-х.С обилием проросс. политиков согласен.Но много ли сейчас именнополитиков?Сильно сомневаюсь. Большинство заботятся о собственном кармане и подготовке площадки где-нибудь на Западе (на всякий случай). Наша верхушка в основном космополитична. История с коболевской премией весьма показательна.Взгляд "как на родственников и хороших соседей" в общем-то ничему не мешает (во всяком случае, не должен мешать). К родственникам и соседям тоже надо относиться осторожно.Родственники родственниками, а табачок врозь. Самый хороший сосед может залить квартиру или устроить пожар.P.s. Не убеждён, что замена проросс. политиков на, к примеру, проамериканских это очень хорошо. Предпочёл бы проукраинских (но не националистических). К сожалению, таких особо не наблюдаю. Пока не умерла надежда, что Зе будет именно таким.