Додано: Вів 15 жов, 2019 12:35

Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію. Пристайко назвав «формулу Штайнмаєра» болючим компромісом. «Формулу Штайнмаєра» погоджував попередній уряд, але поточний планує її виконати, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Про це він сказав журналістам у Люксембурзі після засідання комітету з закордонних справ Європарламенту, повідомляє "Радіо Свобода". «Ця «формула Штайнмаєра» була придумана і погоджена не цим урядом, ми просто, на відміну від попереднього уряду, виконуємо те, на що Україна вже погодилася. Це болючий компроміс, ми знаємо і чуємо кожне слово, сказане проти цього, але разом із тим ми все ж таки сподіваємося, що можна піти цим шляхом, не заходячи далеко так, щоб не зашкодити нашому суверенітету, територіальній цілісності більше, ніж вже зараз є», – заявив він. Пристайко розповів про роль радника президента Єрмака Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію. «Якщо для народу це прийнятна ціна, ми це робимо. Якщо ні, ми маємо знати, наприклад, я говорив вже, звертався до наших депутатів, якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину нашого бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію нашої армії і намагаємося захистити себе без мирного процесу. Всі ці опції перед українським народом, але уряд має обов'язок вибрати і запропонувати найкращі з цих рішень», – заявив міністр.

