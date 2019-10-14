Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Как видите, абсолютное большинство не только против формулы Штайнмайера, но вообще против Минска, как решения. На мир любой ценой готов только лохторат Лехаим.
Питання не в тому... Сам то драпака не даси?
сам ти драпака дав аж у Львів. Чия би корова мукала.
Питання до НЕлохторату.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Faceless написав:.... И ревальвацию до каденции Зе вы в упор не видите. И валютную либерализацию в то же время. И рост ВВП и доходов после дна кризиса в 2015.
Знаете, таки не вижу. Ревальвация с января есть.
Ну так посмотрите динамику курса за 2018. Был скачок в конце августа и потом медленная-медленная ревальвация, можете посмотреть, например, итоги голосовали со средним курсом на ветке Улана - стр 1117, 1233. Скачок был под керченский инцидент, и тот достаточно быстро выдохся. В целом, с конца августа тренд ниспадающий.
Скачок был с конца июля и продолжался весь август. Напомню, что и в начале января курс был 28,15. Так что с конца августа до начала января, скорее, стабилизация.
ЛАД написав:
К приходу Зе имеем больше полугода ревальвации, стабилизированную и очищенную БС...
Стабилизировалась БС благодаря тому, что стабилизировался курс. Если бы он так не скакнул в 2014/15, БС стабилизировалась бы раньше и выжило бы значительно больше банков.
Стабилизировалась она и благодаря тому, что риски в целом были снижены после радикальной её чистки (хотя, в отдельных случаях, вероятно, банки были ликвидированы необоснованно). Тем не менее, оставшиеся в живых были уже куда сильнее и устойчивее, в целом жизнеспособность БС возросла, в том числе и благодаря планомерному увеличению капитализации, продолжение которой уже при Зе отменили.
Согласен. Но, в общем-то, естественно, что выжили более сильные банки, а более слабые умерли. И всё же первопричиной банковского кризиса явилась сильнейшая девальвация. Если бы сегодня случилась девальвация хотя бы в половину прошлой, то, думаю, к-во банков сократилось бы ещё вдвое. Насчёт отмены капитализации при Зе судить не берусь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Faceless написав:3. РФ была ослаблена - гражданской чеченской войной, после - кризисом, при этом стратегически она всегда представляла угрозу. Нет и не было ни малейших оснований считать, что россия, исторически всегда проводившая агрессивную внешнюю политику, и до союза, и как правонаследник СССР, вдруг от неё откажется. А с уходом Ельцина и проходом Путина в самом конце 90-х тем более.
+++ Можна тільки додати, що тоді це розуміли тільки серйозні історики і аналітики. А подавляюча кількість населення цих "історичних загроз" не бачила і не сприймала серйозно.
Козак-характерник написав:Питання не в тому... Сам то драпака не даси?
Всего лишь представил социологию, а то некоторые тут пишут, что большинство хочет мира любой ценой. По факту даже Минск по дорожной карте Пороха не имеет поддержки большинства населения.
Так ота більшість і повинна дати відповідь на моє питання. Власне, самим собі. Бо на словах одне, а на ділі може бути зовсім інакше. Чужими життями воювати легше, ніж власним.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник написав:Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію.
Пристайко дешевий шантажист:
Пристайко вже наговорив на відставку. Проте, хіба мій фактично ручний міністр закордонних справ сказати виключно свою думку? «Якщо не хочете миру, то ми зріжемо на третину зарплати, пенсії та видатки на медицину»,- сказав міністр. Влада відверто шантажує людей та намагається розколоти суспільство і вже відверто каже якщо не буде «миру» за «формулою Штайнмаєра», то зріжемо видатки на все. Шантаж. Це останнє що залишилось. Десятки тисяч людей на Майданах - от що не дає нарешті отримати капітуляційний мир на умовах Кремля. Тому шантаж. Чи можуть такі чиновники бути на своїх посадах? Однозначно ні. https://www.facebook.com/permalink.php? ... 0834337338
Варіантів що робити величезна к-ть, як і нічого кардинально не міняти в ситуації що склалась.
Schmit написав:Дело в том, что все в Украине - сторонники окончания войны, но стоит вопрос цены. Как видите, абсолютное большинство не только против формулы Штайнмайера, но вообще против Минска, как решения. На мир любой ценой готов только лохторат Лехаим. Так что если будет майдан, то уже не будет никакого антимайдана.
Діло в тому що 56% просто не розуміє що такий варіант сьогодні НЕМОЖЛИВИЙ. Ось і все. Тобто фактично 56% за те, щоб все лишалось так як є зараз. І в той же час ці 56% скажуть що Зеленський НІЧОГО НЕ РОБИТЬ... Маємо такий парадокс... Тому Зе і стаждає всякими "формулами Штанмаєра" щоб імітувати роботу. Фактично винуватий не Зе, а винуваті саме ці 56%, які вічно усім незадоволені.