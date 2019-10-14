RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4288428942904291>
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:16

  flyman написав:
  Козак-характерник написав:
  Schmit написав:Как видите, абсолютное большинство не только против формулы Штайнмайера, но вообще против Минска, как решения. На мир любой ценой готов только лохторат Лехаим.

Питання не в тому... Сам то драпака не даси? :wink:

сам ти драпака дав аж у Львів. Чия би корова мукала.

Питання до НЕлохторату. :wink:
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26838
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:16

  flyman написав:
  Клиент_ написав:flyman
что вы предлагаете?
просто отказываться от обязательств взятых на себя Государством, которое тогда временно представлял Порошенко?

я проти отого дитячого лепету, що винний По, а ми ні причому, мусим страдати, бо нам наклали в штани.

забули в якій ситуації підписувалися Мінські умови?

подписывались именем Украины?
Клиент_
 
Повідомлень: 109
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:20

У "нет капитулянтов" появились неожиданные союзники.

Исходя из принципа поддерживать все, что плохо для России, теперь должен пройти марш в том же составе за поддержку формулы.

"В Росссии образовался "Оргкомитет оппозиции", который выступил против формулы Штайнмайера"
https://strana.ua/news/227739-v-rossii- ... ajera.html
Клиент_
 
Повідомлень: 109
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:29

  mephala написав:
  shapo написав:У меня идиосинкрозия к таким неэстетичным толпам

хотілося тоді б поцікавитися - а до чого тоді взагалі була ваша відповідь і як вона пов’язана із звичкою лада навішувати ярлики? чи ви лада асоціюєте з тими людьми що привели посилання?


С этими людьми я ассоциирую Faceless и вас и именно ему был ответ

  Faceless написав:Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2154
З нами з: 29.05.18
Подякував: 81 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:31

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:....
И ревальвацию до каденции Зе вы в упор не видите. И валютную либерализацию в то же время. И рост ВВП и доходов после дна кризиса в 2015.

Знаете, таки не вижу. :)
Ревальвация с января есть.

Ну так посмотрите динамику курса за 2018. Был скачок в конце августа и потом медленная-медленная ревальвация, можете посмотреть, например, итоги голосовали со средним курсом на ветке Улана - стр 1117, 1233.
Скачок был под керченский инцидент, и тот достаточно быстро выдохся. В целом, с конца августа тренд ниспадающий.

Скачок был с конца июля и продолжался весь август.
Напомню, что и в начале января курс был 28,15.
Так что с конца августа до начала января, скорее, стабилизация.

ЛАД написав:
К приходу Зе имеем больше полугода ревальвации, стабилизированную и очищенную БС...

Стабилизировалась БС благодаря тому, что стабилизировался курс. Если бы он так не скакнул в 2014/15, БС стабилизировалась бы раньше и выжило бы значительно больше банков.

Стабилизировалась она и благодаря тому, что риски в целом были снижены после радикальной её чистки (хотя, в отдельных случаях, вероятно, банки были ликвидированы необоснованно). Тем не менее, оставшиеся в живых были уже куда сильнее и устойчивее, в целом жизнеспособность БС возросла, в том числе и благодаря планомерному увеличению капитализации, продолжение которой уже при Зе отменили.

Согласен.
Но, в общем-то, естественно, что выжили более сильные банки, а более слабые умерли.
И всё же первопричиной банковского кризиса явилась сильнейшая девальвация. Если бы сегодня случилась девальвация хотя бы в половину прошлой, то, думаю, к-во банков сократилось бы ещё вдвое.
Насчёт отмены капитализации при Зе судить не берусь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14440
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4286 раз.
Подякували: 3977 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:31

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:Питання не в тому... Сам то драпака не даси?

Всего лишь представил социологию, а то некоторые тут пишут, что большинство хочет мира любой ценой. По факту даже Минск по дорожной карте Пороха не имеет поддержки большинства населения.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 626
З нами з: 08.09.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:31

  Faceless написав:3. РФ была ослаблена - гражданской чеченской войной, после - кризисом, при этом стратегически она всегда представляла угрозу. Нет и не было ни малейших оснований считать, что россия, исторически всегда проводившая агрессивную внешнюю политику, и до союза, и как правонаследник СССР, вдруг от неё откажется. А с уходом Ельцина и проходом Путина в самом конце 90-х тем более.

+++
Можна тільки додати, що тоді це розуміли тільки серйозні історики і аналітики. А подавляюча кількість населення цих "історичних загроз" не бачила і не сприймала серйозно.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1627
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:35

  Schmit написав:
  Козак-характерник написав:Питання не в тому... Сам то драпака не даси?

Всего лишь представил социологию, а то некоторые тут пишут, что большинство хочет мира любой ценой. По факту даже Минск по дорожной карте Пороха не имеет поддержки большинства населения.

Так ота більшість і повинна дати відповідь на моє питання. Власне, самим собі. Бо на словах одне, а на ділі може бути зовсім інакше. Чужими життями воювати легше, ніж власним.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26838
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2062 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:40

Re: Політичні дискусії

  Козак-характерник написав:Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію.


Пристайко дешевий шантажист:
Пристайко вже наговорив на відставку.
Проте, хіба мій фактично ручний міністр закордонних справ сказати виключно свою думку?
«Якщо не хочете миру, то ми зріжемо на третину зарплати, пенсії та видатки на медицину»,- сказав міністр.
Влада відверто шантажує людей та намагається розколоти суспільство і вже відверто каже якщо не буде «миру» за «формулою Штайнмаєра», то зріжемо видатки на все.
Шантаж. Це останнє що залишилось.
Десятки тисяч людей на Майданах - от що не дає нарешті отримати капітуляційний мир на умовах Кремля.
Тому шантаж.
Чи можуть такі чиновники бути на своїх посадах? Однозначно ні. https://www.facebook.com/permalink.php? ... 0834337338


Варіантів що робити величезна к-ть, як і нічого кардинально не міняти в ситуації що склалась.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2856
З нами з: 19.04.12
Подякував: 36 раз.
Подякували: 356 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:46

  Schmit написав:Дело в том, что все в Украине - сторонники окончания войны, но стоит вопрос цены.
Зображення
Как видите, абсолютное большинство не только против формулы Штайнмайера, но вообще против Минска, как решения. На мир любой ценой готов только лохторат Лехаим. Так что если будет майдан, то уже не будет никакого антимайдана.

Діло в тому що 56% просто не розуміє що такий варіант сьогодні НЕМОЖЛИВИЙ. Ось і все.
Тобто фактично 56% за те, щоб все лишалось так як є зараз. І в той же час ці 56% скажуть що Зеленський НІЧОГО НЕ РОБИТЬ...
Маємо такий парадокс...
Тому Зе і стаждає всякими "формулами Штанмаєра" щоб імітувати роботу. Фактично винуватий не Зе, а винуваті саме ці 56%, які вічно усім незадоволені.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1627
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4288428942904291>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13568)
15.10.2019 15:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.