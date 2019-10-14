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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4288428942904291 Додано: Вів 15 жов, 2019 13:47 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: И всё же первопричиной банковского кризиса явилась сильнейшая девальвация. Если бы сегодня случилась девальвация хотя бы в половину прошлой, то, думаю, к-во банков сократилось бы ещё вдвое. И всё же первопричиной банковского кризиса явилась сильнейшая девальвация. Если бы сегодня случилась девальвация хотя бы в половину прошлой, то, думаю, к-во банков сократилось бы ещё вдвое.

Там была не одна причина, а целый комплекс взаимосвязанных причин. Девальвация, потеря Крыма, и соответственно активов там, потеря части Донбасса и активов там, кризис в целом повлиявший на платежеспособность заемщиков, массовый вывод капитала приближенными к предыдущей власти. Причем глубина девальвации определялась в первую очередь всеми остальными причинами. Заметьте, падение национальных валют произошло массово на большей части постсоветского пространства - так что нельзя девальвацию у нас списывать только лишь на внутренние факторы и агрессию россии; именно совпадение всего перечисленного и привело к столь глубокому падению. И соответственно далеко не только девальвация явилась причиной банковского кризиса.

Учитывая также проведение стресс-тестов по очень пессимистичным сценариям (очередной виток девальвации) - если бы планы по докапитализации БС оставались в силе, то ушли бы разве что небольшая часть банков, которые бы не осилили новые требования по капиталу - тихо и цивилизованно, а остальные выдержали бы новый удар (ну может с единичными проблемными случаями). Там была не одна причина, а целый комплекс взаимосвязанных причин. Девальвация, потеря Крыма, и соответственно активов там, потеря части Донбасса и активов там, кризис в целом повлиявший на платежеспособность заемщиков, массовый вывод капитала приближенными к предыдущей власти. Причем глубина девальвации определялась в первую очередь всеми остальными причинами. Заметьте, падение национальных валют произошло массово на большей части постсоветского пространства - так что нельзя девальвацию у нас списывать только лишь на внутренние факторы и агрессию россии; именно совпадение всего перечисленного и привело к столь глубокому падению. И соответственно далеко не только девальвация явилась причиной банковского кризиса.Учитывая также проведение стресс-тестов по очень пессимистичным сценариям (очередной виток девальвации) - если бы планы по докапитализации БС оставались в силе, то ушли бы разве что небольшая часть банков, которые бы не осилили новые требования по капиталу - тихо и цивилизованно, а остальные выдержали бы новый удар (ну может с единичными проблемными случаями). Faceless

Модератор Повідомлень: 25758 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1127 раз. Подякували: 6046 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 13:48 Козак-характерник написав: Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію. Пристайко назвав «формулу Штайнмаєра» болючим компромісом. «Формулу Штайнмаєра» погоджував попередній уряд, але поточний планує її виконати, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Про це він сказав журналістам у Люксембурзі після засідання комітету з закордонних справ Європарламенту, повідомляє "Радіо Свобода". «Ця «формула Штайнмаєра» була придумана і погоджена не цим урядом, ми просто, на відміну від попереднього уряду, виконуємо те, на що Україна вже погодилася. Це болючий компроміс, ми знаємо і чуємо кожне слово, сказане проти цього, але разом із тим ми все ж таки сподіваємося, що можна піти цим шляхом, не заходячи далеко так, щоб не зашкодити нашому суверенітету, територіальній цілісності більше, ніж вже зараз є», – заявив він. Пристайко розповів про роль радника президента Єрмака Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію. «Якщо для народу це прийнятна ціна, ми це робимо. Якщо ні, ми маємо знати, наприклад, я говорив вже, звертався до наших депутатів, якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину нашого бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію нашої армії і намагаємося захистити себе без мирного процесу. Всі ці опції перед українським народом, але уряд має обов'язок вибрати і запропонувати найкращі з цих рішень», – заявив міністр. Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію. Пристайко назвав «формулу Штайнмаєра» болючим компромісом. «Формулу Штайнмаєра» погоджував попередній уряд, але поточний планує її виконати, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Про це він сказав журналістам у Люксембурзі після засідання комітету з закордонних справ Європарламенту, повідомляє "Радіо Свобода". «Ця «формула Штайнмаєра» була придумана і погоджена не цим урядом, ми просто, на відміну від попереднього уряду, виконуємо те, на що Україна вже погодилася. Це болючий компроміс, ми знаємо і чуємо кожне слово, сказане проти цього, але разом із тим ми все ж таки сподіваємося, що можна піти цим шляхом, не заходячи далеко так, щоб не зашкодити нашому суверенітету, територіальній цілісності більше, ніж вже зараз є», – заявив він. Пристайко розповів про роль радника президента Єрмака Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію. «Якщо для народу це прийнятна ціна, ми це робимо. Якщо ні, ми маємо знати, наприклад, я говорив вже, звертався до наших депутатів, якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину нашого бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію нашої армії і намагаємося захистити себе без мирного процесу. Всі ці опції перед українським народом, але уряд має обов'язок вибрати і запропонувати найкращі з цих рішень», – заявив міністр.

Правильная постановка вопроса.

Только надо подробнее и точнее объяснить людям, во что им обойдётся "забираємо третину нашого бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію нашої армії". И, кстати, "забирать" придётся не только с перечисленного, а и со многого другого. Того, что перечислил Пристайко, не хватит.



mephala

...як вона пов’язана із звичкою лада навішувати ярлики?

Если Вы не видите разницы между навешиванием ярлыков и чётким определением политических взглядов и позиций, то кто Вам доктор.

Хотя аргумент насчёт "ярлыков" очень помогает, когда, к примеру, фашист хочет притвориться "демократом и либералом". Правильная постановка вопроса.Только надо подробнее и точнее объяснить людям, во что им обойдётся "забираємо третину нашого бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію нашої армії". И, кстати, "забирать" придётся не только с перечисленного, а и со многого другого. Того, что перечислил Пристайко, не хватит.Если Вы не видите разницы между навешиванием ярлыков и чётким определением политических взглядов и позиций, то кто Вам доктор.Хотя аргумент насчёт "ярлыков" очень помогает, когда, к примеру, фашист хочет притвориться "демократом и либералом". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14440 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 14:01 Ой+ написав: Козак-характерник написав: Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію. Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію.



Пристайко дешевий шантажист:



Проте, хіба мій фактично ручний міністр закордонних справ сказати виключно свою думку?

«Якщо не хочете миру, то ми зріжемо на третину зарплати, пенсії та видатки на медицину»,- сказав міністр.

Влада відверто шантажує людей та намагається розколоти суспільство і вже відверто каже якщо не буде «миру» за «формулою Штайнмаєра», то зріжемо видатки на все.

Шантаж. Це останнє що залишилось.

Десятки тисяч людей на Майданах - от що не дає нарешті отримати капітуляційний мир на умовах Кремля.

Тому шантаж.

Чи можуть такі чиновники бути на своїх посадах? Однозначно ні. https://www.facebook.com/permalink.php? ... 0834337338 Пристайко вже наговорив на відставку.Проте, хіба мій фактично ручний міністр закордонних справ сказати виключно свою думку?«Якщо не хочете миру, то ми зріжемо на третину зарплати, пенсії та видатки на медицину»,- сказав міністр.Влада відверто шантажує людей та намагається розколоти суспільство і вже відверто каже якщо не буде «миру» за «формулою Штайнмаєра», то зріжемо видатки на все.Шантаж. Це останнє що залишилось.Десятки тисяч людей на Майданах - от що не дає нарешті отримати капітуляційний мир на умовах Кремля.Тому шантаж.Чи можуть такі чиновники бути на своїх посадах? Однозначно ні.



Варіантів що робити величезна к-ть, як і нічого кардинально не міняти в ситуації що склалась. Пристайко дешевий шантажист:Варіантів що робити величезна к-ть, як і нічого кардинально не міняти в ситуації що склалась.

Пристайко не "шантажує людей", а абсолютно чётко описывает альтернативы.

Упускает, правда, ещё один вариант - ничего не делать, а оставить всё как сегодня есть - потихоньку продолжается война, потихоньку укрепляется армия. В общем, как пишет detroytred - "низенько-низенько".



Но если, как Вы пишете: "Варіантів що робити величезна к-ть", - то подскажите хотя бы некоторые. Пристайко не "шантажує людей", а абсолютно чётко описывает альтернативы.Упускает, правда, ещё один вариант - ничего не делать, а оставить всё как сегодня есть - потихоньку продолжается война, потихоньку укрепляется армия. В общем, как пишет- "низенько-низенько".Но если, как Вы пишете: "Варіантів що робити величезна к-ть", - то подскажите хотя бы некоторые. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14440 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 14:04 Ой+ написав: Варіантів що робити величезна к-ть, як і нічого кардинально не міняти в ситуації що склалась. Варіантів що робити величезна к-ть, як і нічого кардинально не міняти в ситуації що склалась.

Про заморозку я вже чув. Ні мира, ні війни. А хто гарантував, що заморозку пуйло не розморозить? Заморозка не в його планах. Це вологі мрії капітулянтів. Крим вже показав, що якщо п'ятитися і віддавати території, втихомирюючи агресора, то це розпалює подальший апетит. Тут або впертися в свою землю і дати бій, або підписувати мир, хоч і не на вигідних умовах. Тому ми бачимо багато прикладів в історії. Згадаємо Берестейський мир під час першої світової. Питання в тому, що робити владі після миру? Яку політику проводити, щоб укріпити державу? Нажаль в питання територіальної цілісності держави втручається внутрішньополітичний аспект. Це так званий "ядерний електорат" регіоналів і проблеми пов'язані з тим. Частина політичної верхівки не хоче допустити їх в електоральне поле України. Навіть готові поступитися територіями заради того. Але пуйло не дає їм цього зробити і намагається впихнути Донбас в Україну. Я вважаю, що необов'язково навіть добиватися якихось особливих статусів для того, просто віддати ту територію Україні і щоб той електорат приймав участь в виборах, як повноцінні громадяни. І це б змінило внутрішньополітичну ситуацію в країні. Просто радники в пуйла пустоголові. І взагалі тих, хто затіяв війну на Донбасі треба було б четвертувати. Власними руками відсікли проросійський електорат з політичного життя України. Тому, дійсно, є агресія зовнішня РФ, але є і внутрішній конфлікт, але не людей, а так званих "іліт", що довгий час працювали на розкол країни, зомбували людей, ділили на "ватників" і "бандерівців". І ці "іліти" досі працюють на розкол. А коли держава слабка зсередини, то зовнішня агресія, лише як наслідок послаблення. "Іліти" руйнують державу.



П.С. Так, дійсно, заморозка в деяких випадках була б корисною на деякий час, якщо б була справжня національна еліта, щоб скористатися передишкою для укріплення обороноздатності країни. Той час "заморожений" в нас вже був. Але що ми побачили за 5 років війни? Подальший грабунок країни, мародерство, торгівля на крові. Що має народ від тієї війни? Тільки труни і сльози матерів. Який сенс "морозити" далі, нічого не вирішуючи по суті? Цю війну тре припинити, якщо немає сил битися. Про заморозку я вже чув. Ні мира, ні війни. А хто гарантував, що заморозку пуйло не розморозить? Заморозка не в його планах. Це вологі мрії капітулянтів. Крим вже показав, що якщо п'ятитися і віддавати території, втихомирюючи агресора, то це розпалює подальший апетит. Тут або впертися в свою землю і дати бій, або підписувати мир, хоч і не на вигідних умовах. Тому ми бачимо багато прикладів в історії. Згадаємо Берестейський мир під час першої світової. Питання в тому, що робити владі після миру? Яку політику проводити, щоб укріпити державу? Нажаль в питання територіальної цілісності держави втручається внутрішньополітичний аспект. Це так званий "ядерний електорат" регіоналів і проблеми пов'язані з тим. Частина політичної верхівки не хоче допустити їх в електоральне поле України. Навіть готові поступитися територіями заради того. Але пуйло не дає їм цього зробити і намагається впихнути Донбас в Україну. Я вважаю, що необов'язково навіть добиватися якихось особливих статусів для того, просто віддати ту територію Україні і щоб той електорат приймав участь в виборах, як повноцінні громадяни. І це б змінило внутрішньополітичну ситуацію в країні. Просто радники в пуйла пустоголові.І взагалі тих, хто затіяв війну на Донбасі треба було б четвертувати. Власними руками відсікли проросійський електорат з політичного життя України. Тому, дійсно, є агресія зовнішня РФ, але є і внутрішній конфлікт, але не людей, а так званих "іліт", що довгий час працювали на розкол країни, зомбували людей, ділили на "ватників" і "бандерівців". І ці "іліти" досі працюють на розкол. А коли держава слабка зсередини, то зовнішня агресія, лише як наслідок послаблення. "Іліти" руйнують державу.П.С. Так, дійсно, заморозка в деяких випадках була б корисною на деякий час, якщо б була справжня національна еліта, щоб скористатися передишкою для укріплення обороноздатності країни. Той час "заморожений" в нас вже був. Але що ми побачили за 5 років війни? Подальший грабунок країни, мародерство, торгівля на крові. Що має народ від тієї війни? Тільки труни і сльози матерів. Який сенс "морозити" далі, нічого не вирішуючи по суті? Цю війну тре припинити, якщо немає сил битися. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 15 жов, 2019 14:18, всього редагувалось 8 разів. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26838 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 14:06 shapo написав: mephala написав: shapo написав: У меня идиосинкрозия к таким неэстетичным толпам У меня идиосинкрозия к таким неэстетичным толпам

хотілося тоді б поцікавитися - а до чого тоді взагалі була ваша відповідь і як вона пов’язана із звичкою лада навішувати ярлики? чи ви лада асоціюєте з тими людьми що привели посилання? хотілося тоді б поцікавитися - а до чого тоді взагалі була ваша відповідь і як вона пов’язана із звичкою лада навішувати ярлики? чи ви лада асоціюєте з тими людьми що привели посилання?



С этими людьми я ассоциирую Faceless и вас и именно ему был ответ



Faceless написав: Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость? Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость? С этими людьми я ассоциирую Faceless и вас и именно ему был ответ

тепер я зрозумів.

я і забув що ви ще один ярликонавішувач. цікаво що ви стоїте на засаді антифашизму хоча самі швидко на сорти людей розподіляєте.

цікаві подвійні стандарти. тепер я зрозумів.я і забув що ви ще один ярликонавішувач. цікаво що ви стоїте на засаді антифашизму хоча самі швидко на сорти людей розподіляєте.цікаві подвійні стандарти. mephala Повідомлень: 5678 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 14:11 Ой+ написав: Козак-характерник написав: Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію. Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію.



Пристайко дешевий шантажист:



Проте, хіба мій фактично ручний міністр закордонних справ сказати виключно свою думку?

«Якщо не хочете миру, то ми зріжемо на третину зарплати, пенсії та видатки на медицину»,- сказав міністр.

Влада відверто шантажує людей та намагається розколоти суспільство і вже відверто каже якщо не буде «миру» за «формулою Штайнмаєра», то зріжемо видатки на все.

Шантаж. Це останнє що залишилось.

Десятки тисяч людей на Майданах - от що не дає нарешті отримати капітуляційний мир на умовах Кремля.

Тому шантаж.

Чи можуть такі чиновники бути на своїх посадах? Однозначно ні. https://www.facebook.com/permalink.php? ... 0834337338 Пристайко вже наговорив на відставку.Проте, хіба мій фактично ручний міністр закордонних справ сказати виключно свою думку?«Якщо не хочете миру, то ми зріжемо на третину зарплати, пенсії та видатки на медицину»,- сказав міністр.Влада відверто шантажує людей та намагається розколоти суспільство і вже відверто каже якщо не буде «миру» за «формулою Штайнмаєра», то зріжемо видатки на все.Шантаж. Це останнє що залишилось.Десятки тисяч людей на Майданах - от що не дає нарешті отримати капітуляційний мир на умовах Кремля.Тому шантаж.Чи можуть такі чиновники бути на своїх посадах? Однозначно ні.



Варіантів що робити величезна к-ть, як і нічого кардинально не міняти в ситуації що склалась. Пристайко дешевий шантажист:Варіантів що робити величезна к-ть, як і нічого кардинально не міняти в ситуації що склалась.

з камэнтов

У цьому інтерв’ю «прекрасно» все: міністр, текст його заяви, канал, на якому вона проголошена.

Дніще...

п.с.

112 анал з камэнтовУ цьому інтерв’ю «прекрасно» все: міністр, текст його заяви, канал, на якому вона проголошена.Дніще...п.с.112 анал Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 16477 З нами з: 09.03.14 Подякував: 968 раз. Подякували: 996 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 14:12 Faceless написав: ЛАД написав: И всё же первопричиной банковского кризиса явилась сильнейшая девальвация. Если бы сегодня случилась девальвация хотя бы в половину прошлой, то, думаю, к-во банков сократилось бы ещё вдвое. И всё же первопричиной банковского кризиса явилась сильнейшая девальвация. Если бы сегодня случилась девальвация хотя бы в половину прошлой, то, думаю, к-во банков сократилось бы ещё вдвое.

Там была не одна причина, а целый комплекс взаимосвязанных причин. Девальвация, потеря Крыма, и соответственно активов там, потеря части Донбасса и активов там, кризис в целом повлиявший на платежеспособность заемщиков, массовый вывод капитала приближенными к предыдущей власти. Причем глубина девальвации определялась в первую очередь всеми остальными причинами. Заметьте, падение национальных валют произошло массово на большей части постсоветского пространства - так что нельзя девальвацию у нас списывать только лишь на внутренние факторы и агрессию россии; именно совпадение всего перечисленного и привело к столь глубокому падению. И соответственно далеко не только девальвация явилась причиной банковского кризиса.

Учитывая также проведение стресс-тестов по очень пессимистичным сценариям (очередной виток девальвации) - если бы планы по докапитализации БС оставались в силе, то ушли бы разве что небольшая часть банков, которые бы не осилили новые требования по капиталу - тихо и цивилизованно, а остальные выдержали бы новый удар (ну может с единичными проблемными случаями). Там была не одна причина, а целый комплекс взаимосвязанных причин. Девальвация, потеря Крыма, и соответственно активов там, потеря части Донбасса и активов там, кризис в целом повлиявший на платежеспособность заемщиков, массовый вывод капитала приближенными к предыдущей власти. Причем глубина девальвации определялась в первую очередь всеми остальными причинами. Заметьте, падение национальных валют произошло массово на большей части постсоветского пространства - так что нельзя девальвацию у нас списывать только лишь на внутренние факторы и агрессию россии; именно совпадение всего перечисленного и привело к столь глубокому падению. И соответственно далеко не только девальвация явилась причиной банковского кризиса.Учитывая также проведение стресс-тестов по очень пессимистичным сценариям (очередной виток девальвации) - если бы планы по докапитализации БС оставались в силе, то ушли бы разве что небольшая часть банков, которые бы не осилили новые требования по капиталу - тихо и цивилизованно, а остальные выдержали бы новый удар (ну может с единичными проблемными случаями).

Насчёт комплекса причин согласен.

Девальвацию рассматриваю как результирующий фактор.

Платежеспособность заемщиков резко упала именно в рез-те девальвации.

По докапитализации - не знаю, если бы планы остались в силе, то, возможно, многие банки могли бы сдохнуть и без "нового удара", пусть даже "тихо и цивилизованно".



И ещё к Вам вопрос.

Вы считаете, что

только лохторат партии "За жыдя"

и

На мир любой ценой готов только лохторат Лехаим.

это не проявление антисемитизма и достойны висеть на форуме? Насчёт комплекса причин согласен.Девальвацию рассматриваю как результирующий фактор.Платежеспособность заемщиков резко упала именно в рез-те девальвации.По докапитализации - не знаю, если бы планы остались в силе, то, возможно, многие банки могли бы сдохнуть и без "нового удара", пусть даже "тихо и цивилизованно".И ещё к Вам вопрос.Вы считаете, чтоэто не проявление антисемитизма и достойны висеть на форуме? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14440 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 14:15 ЛАД написав: mephala

...як вона пов’язана із звичкою лада навішувати ярлики?

Если Вы не видите разницы между навешиванием ярлыков и чётким определением политических взглядов и позиций, то кто Вам доктор.

Хотя аргумент насчёт "ярлыков" очень помогает, когда, к примеру, фашист хочет притвориться "демократом и либералом". Если Вы не видите разницы между навешиванием ярлыков и чётким определением политических взглядов и позиций, то кто Вам доктор.Хотя аргумент насчёт "ярлыков" очень помогает, когда, к примеру, фашист хочет притвориться "демократом и либералом".

тобто коли вам розповідають про ваші погляди - це навішування ярликів.

коли ви розказуєте про чиїсь погляди - це чітке визначення політичних поглядів.

подвійні стандарти у всій красі.



а взагалі хто дав вам право ВСІХ хто голосував за ЕС голословно обвинувачувати у готовності до збройного протистояння? таке завзяте сортування людей показує тільки одне - схоже що у вас фашистські схильності які ви старанно ховаєте за грою слів. тобто коли вам розповідають про ваші погляди - це навішування ярликів.коли ви розказуєте про чиїсь погляди - це чітке визначення політичних поглядів.подвійні стандарти у всій красі.а взагалі хто дав вам право ВСІХ хто голосував за ЕС голословно обвинувачувати у готовності до збройного протистояння? таке завзяте сортування людей показує тільки одне - схоже що у вас фашистські схильності які ви старанно ховаєте за грою слів. mephala Повідомлень: 5678 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 14:20 ЛАД написав: И ещё к Вам вопрос.

Вы считаете, что

только лохторат партии "За жыдя"

и

На мир любой ценой готов только лохторат Лехаим.

это не проявление антисемитизма и достойны висеть на форуме? И ещё к Вам вопрос.Вы считаете, чтоэто не проявление антисемитизма и достойны висеть на форуме?

Исковерканное наименование "За життя" - ну такое, но конкретно антисемитизма тут не вижу, разве они как-то ассоциируются с евреями?

Лехаим - если не ошибаюсь, означает "За жизнь". Опять таки речь об электорате медведчуковских регионалов. К чему конкретно тут прилепить антисемитизм?

Ну а если вас возмущает именно неуважительное отношение к пророссийской, сепаратистской партии - что я могу сказать, "ваш дзвінок дуже важливий для нас, залишайтесь, будь ласка, на лінії" Исковерканное наименование "За життя" - ну такое, но конкретно антисемитизма тут не вижу, разве они как-то ассоциируются с евреями?Лехаим - если не ошибаюсь, означает "За жизнь". Опять таки речь об электорате медведчуковских регионалов. К чему конкретно тут прилепить антисемитизм?Ну а если вас возмущает именно неуважительное отношение к пророссийской, сепаратистской партии - что я могу сказать, "ваш дзвінок дуже важливий для нас, залишайтесь, будь ласка, на лінії" Faceless

Модератор Повідомлень: 25758 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1127 раз. Подякували: 6046 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 14:23 flyman написав: Faceless написав: Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость? Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость?

це називається провокаторство це називається провокаторство



Ок, допустим. Дай тогда оценку и самим призывающим к вооруженному противостоянию. Не забывай только, что ни о чем новом после Минска-2 не договаривались... Ок, допустим. Дай тогда оценку и самим призывающим к вооруженному противостоянию. Не забывай только, что ни о чем новом после Минска-2 не договаривались... zРадио

Повідомлень: 3837 З нами з: 02.05.18 Подякував: 809 раз. Подякували: 1902 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4288428942904291 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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