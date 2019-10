Додано: Вів 15 жов, 2019 14:11

Ой+ написав: Козак-характерник написав: Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію. Пристайко вважає втілення формули «шляхом до миру», альтернативою якому він називає повну мобілізацію.



Пристайко дешевий шантажист:



Проте, хіба мій фактично ручний міністр закордонних справ сказати виключно свою думку?

«Якщо не хочете миру, то ми зріжемо на третину зарплати, пенсії та видатки на медицину»,- сказав міністр.

Влада відверто шантажує людей та намагається розколоти суспільство і вже відверто каже якщо не буде «миру» за «формулою Штайнмаєра», то зріжемо видатки на все.

Шантаж. Це останнє що залишилось.

Десятки тисяч людей на Майданах - от що не дає нарешті отримати капітуляційний мир на умовах Кремля.

Тому шантаж.

з камэнтов

У цьому інтерв’ю «прекрасно» все: міністр, текст його заяви, канал, на якому вона проголошена.

Дніще...

п.с.

