Додано: Вів 15 жов, 2019 14:37

Козак-характерник написав: Ще раз наголошую на тому, що варіант заморозки не проканає. На заморозку повинні погодитися обидві сторони конфлікту. Пуйло в цьому не зацікавлений. Заморозку і її наслідки ми вже бачили на протязі 5 років. Всі ті внутрішньополітичні проблеми, що були в Україні до революції гідності, так і залишилися. Проблема в політичній верхівці, що не є національою по суті, але вимушена діяти в умовах, коли треба приймати державницькі рішення. Ця верхівка не здатна поступитися шкурними інтересами заради держави, не здатна домовлятися між собою і знаходити компроміс. Тому і пошматували державу. А зовнішня агресія, лише наслідок внутрішньої слабкості. Ще раз наголошую на тому, що варіант заморозки не проканає.На заморозку повинні погодитися обидві сторони конфлікту.Заморозку і її наслідки ми вже бачили на протязі 5 років. Всі ті внутрішньополітичні проблеми, що були в Україні до революції гідності, так і залишилися. Проблема в політичній верхівці, що не є національою по суті, але вимушена діяти в умовах, коли треба приймати державницькі рішення. Ця верхівка не здатна поступитися шкурними інтересами заради держави, не здатна домовлятися між собою і знаходити компроміс. Тому і пошматували державу. А зовнішня агресія, лише наслідок внутрішньої слабкості.

так, значить тре йому догодити, подати на блюдечку?

