Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ще раз наголошую на тому, що варіант заморозки не проканає. На заморозку повинні погодитися обидві сторони конфлікту. Пуйло в цьому не зацікавлений. Заморозку і її наслідки ми вже бачили на протязі 5 років. Всі ті внутрішньополітичні проблеми, що були в Україні до революції гідності, так і залишилися. Проблема в політичній верхівці, що не є національою по суті, але вимушена діяти в умовах, коли треба приймати державницькі рішення. Ця верхівка не здатна поступитися шкурними інтересами заради держави, не здатна домовлятися між собою і знаходити компроміс. Тому і пошматували державу. А зовнішня агресія, лише наслідок внутрішньої слабкості.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Faceless написав:Вот вы сейчас взяли, и всех, кто голосовал за Порошенко и ЕС, приписали к тем, кто настроен на майдан и вооружённое противостояние. Как это называется, если не предвзятость?
це називається провокаторство
Ок, допустим. Дай тогда оценку и самим призывающим к вооруженному противостоянию. Не забывай только, что ни о чем новом после Минска-2 не договаривались...
Ну шо, суровый народ? вы всё ещё пишите?...
Перед нами великолепная афера государственного уровня. Для ее реализации есть все что нужно - управляемый президент, управляемый парламент, продажные СМИ. Народ? А что народ ? Народ пусть продолжает ходить "Проти капітуляції"... Или "За". Собственно народ никому не интересен.
Ser Fil написав:Ну шо, суровый народ? вы всё ещё пишите?...
Перед нами великолепная афера государственного уровня. Для ее реализации есть все что нужно - управляемый президент, управляемый парламент, продажные СМИ. Народ? А что народ ? Народ пусть продолжает ходить "Проти капітуляції"... Или "За". Собственно народ никому не интересен.
Зачьотно! А ви рвіть один одному горлянки за мову, історію, іншу лабуду...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Если опираться на такие данные, то можно сделать вывод, что большинство хочет не мира, а победоносного окончания войны. Это всё же не так. Это опрос на совершенно другую тему. Я бы тоже "надав перевагу" первому ответу, но понимаю его малореальность (мягко говоря).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Козак-характерник написав:Про заморозку я вже чув. Ні мира, ні війни. А хто гарантував, що заморозку пуйло не розморозить? Заморозка не в його планах.
А кто гарантирует, что после выполения всех хотелок клептократа пучхэ будет мир?
Ніхто. Щоб гарантувати тре мати силу. Проти сили не попреш. Стань сильним!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник написав:Ще раз наголошую на тому, що варіант заморозки не проканає. На заморозку повинні погодитися обидві сторони конфлікту. Пуйло в цьому не зацікавлений. Заморозку і її наслідки ми вже бачили на протязі 5 років. Всі ті внутрішньополітичні проблеми, що були в Україні до революції гідності, так і залишилися. Проблема в політичній верхівці, що не є національою по суті, але вимушена діяти в умовах, коли треба приймати державницькі рішення. Ця верхівка не здатна поступитися шкурними інтересами заради держави, не здатна домовлятися між собою і знаходити компроміс. Тому і пошматували державу. А зовнішня агресія, лише наслідок внутрішньої слабкості.
так, значить тре йому догодити, подати на блюдечку? чи до чого ти ведеш?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
...як вона пов’язана із звичкою лада навішувати ярлики?
Если Вы не видите разницы между навешиванием ярлыков и чётким определением политических взглядов и позиций, то кто Вам доктор. Хотя аргумент насчёт "ярлыков" очень помогает, когда, к примеру, фашист хочет притвориться "демократом и либералом".
тобто коли вам розповідають про ваші погляди - це навішування ярликів. коли ви розказуєте про чиїсь погляди - це чітке визначення політичних поглядів. подвійні стандарти у всій красі.
Если Вы не видите разницы между навешиванием ярлыков и чётким определением политических взглядов и позиций, то кто Вам доктор.
а взагалі хто дав вам право ВСІХ хто голосував за ЕС голословно обвинувачувати у готовності до збройного протистояння?
Козак-характерник написав:Ще раз наголошую на тому, що варіант заморозки не проканає. На заморозку повинні погодитися обидві сторони конфлікту. Пуйло в цьому не зацікавлений. Заморозку і її наслідки ми вже бачили на протязі 5 років. Всі ті внутрішньополітичні проблеми, що були в Україні до революції гідності, так і залишилися. Проблема в політичній верхівці, що не є національою по суті, але вимушена діяти в умовах, коли треба приймати державницькі рішення. Ця верхівка не здатна поступитися шкурними інтересами заради держави, не здатна домовлятися між собою і знаходити компроміс. Тому і пошматували державу. А зовнішня агресія, лише наслідок внутрішньої слабкості.
так, значить тре йому догодити, подати на блюдечку? чи до чого ти ведеш?
Треба підписувати мир, якщо не назбирається 300 спартанців, готових покласти життя на вівтар Вітчизни. Але якщо і назбирається, то який сенс в їх загибелі? Показати велич духу? Ну що ж, уважуха, красиво! Але в практичному вимірі, що то дасть? Потрібно не 300, а загальна мобілізація. Але більшість воювати не хоче, хоча воювати і перемагати можна(ІМХО). Тре адекватно тоді оцінювати реальність і власну спроможність. Якщо не воювати, то підписувати мир на невигідних умовах. Звісно, що поторгуватися. Головне - це що робити після війни? Як цей час використати? Щоб далі грабувати державу? Чи зміцнювати? Оце головне питання. Ніяка цивілізація не може бути завойована, доки вона не зруйнує себе із середини.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.