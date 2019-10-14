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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 жов, 2019 14:49
Schmit написав: Козак-характерник написав:
Ніхто. Щоб гарантувати тре мати силу. Проти сили не попреш. Стань сильним!
Надо было в НАТО вступать в 2005 - был реальный шанс, но де*** начали бегать с плакатиками НАТО-НЕТ. Вот теперь имеем войну и союзников у нас фактически нет.
Питання, що робити зараз, а не шкодувати за втраченими можливостями.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:50
ЛАД написав:Faceless
Меня Вы обвинили в предвзятости из-за излишнего обобщения.
А это что:
некоторые тут пишут, что большинство хочет мира любой ценой.
?Это уже не неточное обобщение, а прямая ложь. О мире "любой ценой
" здесь не писал никто.
Это не предвзятость с Вашей стороны?
А почему с моей? Разве это моя цитата?
ЛАД написав:
И какое отношение такая социология имеет к окончанию войны:
Если опираться на такие данные, то можно сделать вывод, что большинство хочет не мира, а победоносного
окончания войны. Это всё же не так. Это опрос на совершенно другую тему. Я бы тоже "надав перевагу" первому ответу, но понимаю его малореальность (мягко говоря).
Так и задавайте этот вопрос автору, я тут при чем? Хотя отдавать предпочтение можно даже понимая невысокую вероятность (хотя и это спорно, оценить реальные вероятности исхода событий чрезвычайно сложно), опрос вполне четко говорит: большинство опрошенных отдает предпочтение возврату контроля над территориями на условиях, как и до агрессии РФ (а это эквивалентно победе в конфликте и без уступок), а половина из оставшихся - готова на уступки в плане административного устройства, но все равно в рамках Украины (что в принципе тоже можно рассматривать как победу в конфликте).
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:51
Козак-характерник написав:
Треба підписувати мир, якщо не назбирається 300 спартанців, готових покласти життя на вівтар Вітчизни. Але якщо і назбирається, то який сенс в їх загибелі? Показати велич духу? Ну що ж, уважуха, красиво!
Але в практичному вимірі, що то дасть? Потрібно не 300, а загальна мобілізація. Але більшість воювати не хоче, хоча воювати і перемагати можна(ІМХО). Тре адекватно тоді оцінювати реальність і власну спроможність. Якщо не воювати, то підписувати мир на невигідних умовах. Звісно, що поторгуватися. Головне - це що робити після війни? Як цей час використати? Щоб далі грабувати державу? Чи зміцнювати? Оце головне питання. Ніяка цивілізація не може бути завойована, доки вона не зруйнує себе із середини.
Сотню лет назад тоже так думали. Ну, а дальше вы знаете - гулаги, голодоморы и все равно война.
Козак-характерник написав:
Питання, що робити зараз, а не шкодувати за втраченими можливостями.
Либо путь Израиля, либо демонтаж государства. Третьего не дано.
Востаннє редагувалось Schmit
в Вів 15 жов, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:53
Schmit написав: Козак-характерник написав:
Треба підписувати мир, якщо не назбирається 300 спартанців, готових покласти життя на вівтар Вітчизни. Але якщо і назбирається, то який сенс в їх загибелі? Показати велич духу? Ну що ж, уважуха, красиво!
Але в практичному вимірі, що то дасть? Потрібно не 300, а загальна мобілізація. Але більшість воювати не хоче, хоча воювати і перемагати можна(ІМХО). Тре адекватно тоді оцінювати реальність і власну спроможність. Якщо не воювати, то підписувати мир на невигідних умовах. Звісно, що поторгуватися. Головне - це що робити після війни? Як цей час використати? Щоб далі грабувати державу? Чи зміцнювати? Оце головне питання. Ніяка цивілізація не може бути завойована, доки вона не зруйнує себе із середини.
Сотню лет назад тоже так думали. Ну, а дальше вы знаете - гулаги, голодоморы и все равно война.
Тоді записуйтеся в загін ім "300 спартанців". Чи тікайте.
innamax2008 написав: Schmit написав: Козак-характерник написав:
Ніхто. Щоб гарантувати тре мати силу. Проти сили не попреш. Стань сильним!
Надо было в НАТО вступать в 2005 - был реальный шанс, но де*** начали бегать с плакатиками НАТО-НЕТ. Вот теперь имеем войну и союзников у нас фактически нет.
Нормальные у нас союзники Косюк, Ахметов, Порошенко, Веревский с Хомутынником. За таких хороших людей и повоевать до последнего украинца не зазорно
Зачьотно!
Головний ворог то зсередини. А ми все ла ла ла співаємо...
Faceless написав:
в принципе тоже можно рассматривать как победу в конфликте).
Перемога в нашому випадку, це зробити роботу над помилками. Зробити з того правильні висновки. І діяти, не повторюючи ці помилки. Винести уроки з цього всього. Стати сильним!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:01
Faceless написав: ЛАД написав:
И ещё к Вам вопрос.
Вы считаете, что
только лохторат партии "За жыдя"
и
На мир любой ценой готов только лохторат Лехаим.
это не проявление антисемитизма и достойны висеть на форуме?
Исковерканное наименование "За життя" - ну такое, но конкретно антисемитизма тут не вижу, разве они как-то ассоциируются с евреями?
Лехаим - если не ошибаюсь, означает "За жизнь". Опять таки речь об электорате медведчуковских регионалов. К чему конкретно тут прилепить антисемитизм?
Ну а если вас возмущает именно неуважительное отношение к пророссийской, сепаратистской партии - что я могу сказать, "ваш дзвінок дуже важливий для нас, залишайтесь, будь ласка, на лінії"
Достаточно вольная трактовка.
Я воспринимаю это как выпады в адрес президента и его сторонников (исходя из его национальности).
При желании, конечно, можно и трактовать "За жыдя" как "За життя". Но при очень большом желании.
P.s. Если, к примеру shapo
начнёт возмущаться (совершенно справедливо!) опять забанят его, а не автора цитат?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 15 жов, 2019 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:02
Schmit написав:
Либо путь Израиля, либо демонтаж государства. Третьего не дано.
Когда в путь? и с кем
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:04
ЛАД написав:
Достаточно вольная трактовка.
Я воспринимаю это как выпады в адрес президента и его сторонников (исходя из его национальности).
При желании, конечно, можно и трактовать "За жыдя" как "За життя". Но при очень большом желании.
Серце людське лукаве. Хто пізнає його?
sal написав: Schmit написав:
Либо путь Израиля, либо демонтаж государства. Третьего не дано.
Когда в путь? и с кем
А на довгий путь, харчі видаватимуть?
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:08
Faceless написав: ЛАД написав:Faceless
Меня Вы обвинили в предвзятости из-за излишнего обобщения.
А это что:
некоторые тут пишут, что большинство хочет мира любой ценой.
?Это уже не неточное обобщение, а прямая ложь. О мире "любой ценой
" здесь не писал никто.
Это не предвзятость с Вашей стороны?
А почему с моей? Разве это моя цитата?
Предвзятость не в цитате, а в её восприятии.
Мне Вы претензии (отчасти справедливые) предъявили, а автору цитаты более заслуженные претензии нет. И даже не видите причины их предъявить?
ЛАД написав:
И какое отношение такая социология имеет к окончанию войны:
Если опираться на такие данные, то можно сделать вывод, что большинство хочет не мира, а победоносного
окончания войны. Это всё же не так. Это опрос на совершенно другую тему. Я бы тоже "надав перевагу" первому ответу, но понимаю его малореальность (мягко говоря).
Так и задавайте этот вопрос автору, я тут при чем? Хотя отдавать предпочтение можно даже понимая невысокую вероятность (хотя и это спорно, оценить реальные вероятности исхода событий чрезвычайно сложно), опрос вполне четко говорит: большинство опрошенных отдает предпочтение возврату контроля над территориями на условиях, как и до агрессии РФ (а это эквивалентно победе в конфликте и без уступок), а половина из оставшихся - готова на уступки в плане административного устройства, но все равно в рамках Украины (что в принципе тоже можно рассматривать как победу в конфликте).
Вопрос к Вам как к адекватному оппоненту/собеседнику.
И я написал, что тоже предпочёл бы первый вариант. Но это не значит, что, понимая его невозможность, я не готов рассматривать и другие варианты.
Поэтому и писал, что эта социология совершенно о другом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:08
ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав:
Если Вы не видите разницы между навешиванием ярлыков и чётким определением политических взглядов и позиций, то кто Вам доктор.
Хотя аргумент насчёт "ярлыков" очень помогает, когда, к примеру, фашист хочет притвориться "демократом и либералом".
тобто коли вам розповідають про ваші погляди - це навішування ярликів.
коли ви розказуєте про чиїсь погляди - це чітке визначення політичних поглядів.
подвійні стандарти у всій красі.
Если Вы не видите разницы между навешиванием ярлыков и чётким определением политических взглядов и позиций, то кто Вам доктор.
а взагалі хто дав вам право ВСІХ хто голосував за ЕС голословно обвинувачувати у готовності до збройного протистояння?
Уже ответил - viewtopic.php?p=4771536#p4771536
.
Читать умеете?
таке завзяте сортування людей показує тільки одне - схоже що у вас фашистські схильності які ви старанно ховаєте за грою слів.
Це Ви, мабуть, про себе?
про що я і кажу - подвійні стандарти. все що ви кажете то це чітке визначення а якщо про вас то це навішування ярликів. це якраз ви не бачите свою подвійність. так що ваші ж слова про лікаря приміряйте на себе.
стосовно вашої відповіді - ви дали задньої лише коли вас натовкли. а так ви без зазріння совісті зразу розділили людей на сорти скопом.
на відміну від вас я не маю звички сортувати людей скопом а підходжу індивідуально до кожного. так що то було цілком про вас та ваші звички.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:09
ЛАД написав:
Достаточно вольная трактовка.
Я воспринимаю это как выпады в адрес президента и его сторонников (исходя из его национальности).
При желании, конечно, можно и трактовать "За жыдя" как "За життя". Но при очень большом желании.
Сторонник партии Лехаим детектед.
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