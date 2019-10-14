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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 42914292429342944295> Додано: Вів 15 жов, 2019 14:49 Schmit написав: Козак-характерник написав: Ніхто. Щоб гарантувати тре мати силу. Проти сили не попреш. Стань сильним! Ніхто. Щоб гарантувати тре мати силу. Проти сили не попреш. Стань сильним!

Надо было в НАТО вступать в 2005 - был реальный шанс, но де*** начали бегать с плакатиками НАТО-НЕТ. Вот теперь имеем войну и союзников у нас фактически нет. Надо было в НАТО вступать в 2005 - был реальный шанс, но де*** начали бегать с плакатиками НАТО-НЕТ. Вот теперь имеем войну и союзников у нас фактически нет.

Питання, що робити зараз, а не шкодувати за втраченими можливостями. Питання, що робити зараз, а не шкодувати за втраченими можливостями. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26847 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 14:50 ЛАД написав: Faceless

Меня Вы обвинили в предвзятости из-за излишнего обобщения.

А это что:

некоторые тут пишут, что большинство хочет мира любой ценой . ?Это уже не неточное обобщение, а прямая ложь. О мире " любой ценой " здесь не писал никто.

Это не предвзятость с Вашей стороны? Меня Вы обвинили в предвзятости из-за излишнего обобщения.А это что:?Это уже не неточное обобщение, а прямая ложь. О мире "" здесьЭто не предвзятость с Вашей стороны?

А почему с моей? Разве это моя цитата?

ЛАД написав: И какое отношение такая социология имеет к окончанию войны:



https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ab6928df5da397c38006faff48514bdc

Как видите, абсолютное большинство не только против формулы Штайнмайера, но вообще против Минска, как решения. На мир любой ценой готов только лохторат Лехаим. Так что если будет майдан, то уже не будет никакого антимайдана. Дело в том, что все в Украине - сторонники окончания войны, но стоит вопрос цены.Как видите, абсолютное большинство не только против формулы Штайнмайера, но вообще против Минска, как решения. На мир любой ценой готов только лохторат Лехаим. Так что если будет майдан, то уже не будет никакого антимайдана.

Если опираться на такие данные, то можно сделать вывод, что большинство хочет не мира, а победоносного окончания войны. Это всё же не так. Это опрос на совершенно другую тему. Я бы тоже "надав перевагу" первому ответу, но понимаю его малореальность (мягко говоря). И какое отношение такая социология имеет к окончанию войны:Если опираться на такие данные, то можно сделать вывод, что большинство хочет не мира, аокончания войны. Это всё же не так. Это опрос на совершенно другую тему. Я бы тоже "надав перевагу" первому ответу, но понимаю его малореальность (мягко говоря).

Так и задавайте этот вопрос автору, я тут при чем? Хотя отдавать предпочтение можно даже понимая невысокую вероятность (хотя и это спорно, оценить реальные вероятности исхода событий чрезвычайно сложно), опрос вполне четко говорит: большинство опрошенных отдает предпочтение возврату контроля над территориями на условиях, как и до агрессии РФ (а это эквивалентно победе в конфликте и без уступок), а половина из оставшихся - готова на уступки в плане административного устройства, но все равно в рамках Украины (что в принципе тоже можно рассматривать как победу в конфликте). А почему с моей? Разве это моя цитата?Так и задавайте этот вопрос автору, я тут при чем? Хотя отдавать предпочтение можно даже понимая невысокую вероятность (хотя и это спорно, оценить реальные вероятности исхода событий чрезвычайно сложно), опрос вполне четко говорит: большинство опрошенных отдает предпочтение возврату контроля над территориями на условиях, как и до агрессии РФ (а это эквивалентно победе в конфликте и без уступок), а половина из оставшихся - готова на уступки в плане административного устройства, но все равно в рамках Украины (что в принципе тоже можно рассматривать как победу в конфликте). Faceless

Модератор Повідомлень: 25762 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1127 раз. Подякували: 6046 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 14:51 Re: Політичні дискусії Козак-характерник написав: Треба підписувати мир, якщо не назбирається 300 спартанців, готових покласти життя на вівтар Вітчизни. Але якщо і назбирається, то який сенс в їх загибелі? Показати велич духу? Ну що ж, уважуха, красиво! Але в практичному вимірі, що то дасть? Потрібно не 300, а загальна мобілізація. Але більшість воювати не хоче, хоча воювати і перемагати можна(ІМХО). Тре адекватно тоді оцінювати реальність і власну спроможність. Якщо не воювати, то підписувати мир на невигідних умовах. Звісно, що поторгуватися. Головне - це що робити після війни? Як цей час використати? Щоб далі грабувати державу? Чи зміцнювати? Оце головне питання. Ніяка цивілізація не може бути завойована, доки вона не зруйнує себе із середини. Треба підписувати мир, якщо не назбирається 300 спартанців, готових покласти життя на вівтар Вітчизни. Але якщо і назбирається, то який сенс в їх загибелі? Показати велич духу? Ну що ж, уважуха, красиво!Але в практичному вимірі, що то дасть? Потрібно не 300, а загальна мобілізація. Але більшість воювати не хоче, хоча воювати і перемагати можна(ІМХО). Тре адекватно тоді оцінювати реальність і власну спроможність. Якщо не воювати, то підписувати мир на невигідних умовах. Звісно, що поторгуватися. Головне - це що робити після війни? Як цей час використати? Щоб далі грабувати державу? Чи зміцнювати? Оце головне питання. Ніяка цивілізація не може бути завойована, доки вона не зруйнує себе із середини.

Сотню лет назад тоже так думали. Ну, а дальше вы знаете - гулаги, голодоморы и все равно война.

Козак-характерник написав: Питання, що робити зараз, а не шкодувати за втраченими можливостями. Питання, що робити зараз, а не шкодувати за втраченими можливостями.

Либо путь Израиля, либо демонтаж государства. Третьего не дано. Сотню лет назад тоже так думали. Ну, а дальше вы знаете - гулаги, голодоморы и все равно война.Либо путь Израиля, либо демонтаж государства. Третьего не дано. Востаннє редагувалось Schmit в Вів 15 жов, 2019 14:59, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 630 З нами з: 08.09.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 14:53 Schmit написав: Козак-характерник написав: Треба підписувати мир, якщо не назбирається 300 спартанців, готових покласти життя на вівтар Вітчизни. Але якщо і назбирається, то який сенс в їх загибелі? Показати велич духу? Ну що ж, уважуха, красиво! Але в практичному вимірі, що то дасть? Потрібно не 300, а загальна мобілізація. Але більшість воювати не хоче, хоча воювати і перемагати можна(ІМХО). Тре адекватно тоді оцінювати реальність і власну спроможність. Якщо не воювати, то підписувати мир на невигідних умовах. Звісно, що поторгуватися. Головне - це що робити після війни? Як цей час використати? Щоб далі грабувати державу? Чи зміцнювати? Оце головне питання. Ніяка цивілізація не може бути завойована, доки вона не зруйнує себе із середини. Треба підписувати мир, якщо не назбирається 300 спартанців, готових покласти життя на вівтар Вітчизни. Але якщо і назбирається, то який сенс в їх загибелі? Показати велич духу? Ну що ж, уважуха, красиво!Але в практичному вимірі, що то дасть? Потрібно не 300, а загальна мобілізація. Але більшість воювати не хоче, хоча воювати і перемагати можна(ІМХО). Тре адекватно тоді оцінювати реальність і власну спроможність. Якщо не воювати, то підписувати мир на невигідних умовах. Звісно, що поторгуватися. Головне - це що робити після війни? Як цей час використати? Щоб далі грабувати державу? Чи зміцнювати? Оце головне питання. Ніяка цивілізація не може бути завойована, доки вона не зруйнує себе із середини.

Сотню лет назад тоже так думали. Ну, а дальше вы знаете - гулаги, голодоморы и все равно война. Сотню лет назад тоже так думали. Ну, а дальше вы знаете - гулаги, голодоморы и все равно война.

Тоді записуйтеся в загін ім "300 спартанців". Чи тікайте.

innamax2008 написав: Schmit написав: Козак-характерник написав: Ніхто. Щоб гарантувати тре мати силу. Проти сили не попреш. Стань сильним! Ніхто. Щоб гарантувати тре мати силу. Проти сили не попреш. Стань сильним!

Надо было в НАТО вступать в 2005 - был реальный шанс, но де*** начали бегать с плакатиками НАТО-НЕТ. Вот теперь имеем войну и союзников у нас фактически нет. Надо было в НАТО вступать в 2005 - был реальный шанс, но де*** начали бегать с плакатиками НАТО-НЕТ. Вот теперь имеем войну и союзников у нас фактически нет.

Нормальные у нас союзники Косюк, Ахметов, Порошенко, Веревский с Хомутынником. За таких хороших людей и повоевать до последнего украинца не зазорно Нормальные у нас союзники Косюк, Ахметов, Порошенко, Веревский с Хомутынником. За таких хороших людей и повоевать до последнего украинца не зазорно

Зачьотно! Головний ворог то зсередини. А ми все ла ла ла співаємо...



Faceless написав: в принципе тоже можно рассматривать как победу в конфликте). в принципе тоже можно рассматривать как победу в конфликте).

Перемога в нашому випадку, це зробити роботу над помилками. Зробити з того правильні висновки. І діяти, не повторюючи ці помилки. Винести уроки з цього всього. Стати сильним! Тоді записуйтеся в загін ім "300 спартанців". Чи тікайте.Зачьотно!Головний ворог то зсередини. А ми все ла ла ла співаємо...Перемога в нашому випадку, це зробити роботу над помилками. Зробити з того правильні висновки. І діяти, не повторюючи ці помилки. Винести уроки з цього всього. Стати сильним! Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26847 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 15:01 Faceless написав: ЛАД написав: И ещё к Вам вопрос.

Вы считаете, что

только лохторат партии "За жыдя"

и

На мир любой ценой готов только лохторат Лехаим.

это не проявление антисемитизма и достойны висеть на форуме? И ещё к Вам вопрос.Вы считаете, чтоэто не проявление антисемитизма и достойны висеть на форуме?

Исковерканное наименование "За життя" - ну такое, но конкретно антисемитизма тут не вижу, разве они как-то ассоциируются с евреями?

Лехаим - если не ошибаюсь, означает "За жизнь". Опять таки речь об электорате медведчуковских регионалов. К чему конкретно тут прилепить антисемитизм?

Ну а если вас возмущает именно неуважительное отношение к пророссийской, сепаратистской партии - что я могу сказать, "ваш дзвінок дуже важливий для нас, залишайтесь, будь ласка, на лінії" Исковерканное наименование "За життя" - ну такое, но конкретно антисемитизма тут не вижу, разве они как-то ассоциируются с евреями?Лехаим - если не ошибаюсь, означает "За жизнь". Опять таки речь об электорате медведчуковских регионалов. К чему конкретно тут прилепить антисемитизм?Ну а если вас возмущает именно неуважительное отношение к пророссийской, сепаратистской партии - что я могу сказать, "ваш дзвінок дуже важливий для нас, залишайтесь, будь ласка, на лінії"

Достаточно вольная трактовка.

Я воспринимаю это как выпады в адрес президента и его сторонников (исходя из его национальности).

При желании, конечно, можно и трактовать "За жыдя" как "За життя". Но при очень большом желании.



P.s. Если, к примеру shapo начнёт возмущаться (совершенно справедливо!) опять забанят его, а не автора цитат? Достаточно вольная трактовка.Я воспринимаю это как выпады в адрес президента и его сторонников (исходя из его национальности).При желании, конечно, можно и трактовать "За жыдя" как "За життя". Но при очень большом желании.P.s. Если, к примеруначнёт возмущаться (совершенно справедливо!) опять забанят его, а не автора цитат? Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 15 жов, 2019 15:12, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14449 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 15:02 Re: дорога Schmit написав: Либо путь Израиля, либо демонтаж государства. Третьего не дано. Либо путь Израиля, либо демонтаж государства. Третьего не дано.

Когда в путь? и с кем Когда в путь? и с кем sal Повідомлень: 3537 З нами з: 25.03.16 Подякував: 693 раз. Подякували: 280 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 15:04 ЛАД написав: Достаточно вольная трактовка.

Я воспринимаю это как выпады в адрес президента и его сторонников (исходя из его национальности).

При желании, конечно, можно и трактовать "За жыдя" как "За життя". Но при очень большом желании. Достаточно вольная трактовка.Я воспринимаю это как выпады в адрес президента и его сторонников (исходя из его национальности).При желании, конечно, можно и трактовать "За жыдя" как "За життя". Но при очень большом желании.

Серце людське лукаве. Хто пізнає його?

sal написав: Schmit написав: Либо путь Израиля, либо демонтаж государства. Третьего не дано. Либо путь Израиля, либо демонтаж государства. Третьего не дано.

Когда в путь? и с кем Когда в путь? и с кем

А на довгий путь, харчі видаватимуть? Серце людське лукаве. Хто пізнає його?А на довгий путь, харчі видаватимуть? Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 26847 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2062 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 15:08 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless

Меня Вы обвинили в предвзятости из-за излишнего обобщения.

А это что:

некоторые тут пишут, что большинство хочет мира любой ценой . ?Это уже не неточное обобщение, а прямая ложь. О мире " любой ценой " здесь не писал никто.

Это не предвзятость с Вашей стороны? Меня Вы обвинили в предвзятости из-за излишнего обобщения.А это что:?Это уже не неточное обобщение, а прямая ложь. О мире "" здесьЭто не предвзятость с Вашей стороны?

А почему с моей? Разве это моя цитата? А почему с моей? Разве это моя цитата?

Предвзятость не в цитате, а в её восприятии.

Мне Вы претензии (отчасти справедливые) предъявили, а автору цитаты более заслуженные претензии нет. И даже не видите причины их предъявить?



ЛАД написав: И какое отношение такая социология имеет к окончанию войны:



https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ab6928df5da397c38006faff48514bdc

Как видите, абсолютное большинство не только против формулы Штайнмайера, но вообще против Минска, как решения. На мир любой ценой готов только лохторат Лехаим. Так что если будет майдан, то уже не будет никакого антимайдана. Дело в том, что все в Украине - сторонники окончания войны, но стоит вопрос цены.Как видите, абсолютное большинство не только против формулы Штайнмайера, но вообще против Минска, как решения. На мир любой ценой готов только лохторат Лехаим. Так что если будет майдан, то уже не будет никакого антимайдана.

Если опираться на такие данные, то можно сделать вывод, что большинство хочет не мира, а победоносного окончания войны. Это всё же не так. Это опрос на совершенно другую тему. Я бы тоже "надав перевагу" первому ответу, но понимаю его малореальность (мягко говоря). И какое отношение такая социология имеет к окончанию войны:Если опираться на такие данные, то можно сделать вывод, что большинство хочет не мира, аокончания войны. Это всё же не так. Это опрос на совершенно другую тему. Я бы тоже "надав перевагу" первому ответу, но понимаю его малореальность (мягко говоря).

Так и задавайте этот вопрос автору, я тут при чем? Хотя отдавать предпочтение можно даже понимая невысокую вероятность (хотя и это спорно, оценить реальные вероятности исхода событий чрезвычайно сложно), опрос вполне четко говорит: большинство опрошенных отдает предпочтение возврату контроля над территориями на условиях, как и до агрессии РФ (а это эквивалентно победе в конфликте и без уступок), а половина из оставшихся - готова на уступки в плане административного устройства, но все равно в рамках Украины (что в принципе тоже можно рассматривать как победу в конфликте). Так и задавайте этот вопрос автору, я тут при чем? Хотя отдавать предпочтение можно даже понимая невысокую вероятность (хотя и это спорно, оценить реальные вероятности исхода событий чрезвычайно сложно), опрос вполне четко говорит: большинство опрошенных отдает предпочтение возврату контроля над территориями на условиях, как и до агрессии РФ (а это эквивалентно победе в конфликте и без уступок), а половина из оставшихся - готова на уступки в плане административного устройства, но все равно в рамках Украины (что в принципе тоже можно рассматривать как победу в конфликте).

Вопрос к Вам как к адекватному оппоненту/собеседнику.

И я написал, что тоже предпочёл бы первый вариант. Но это не значит, что, понимая его невозможность, я не готов рассматривать и другие варианты.

Поэтому и писал, что эта социология совершенно о другом. Предвзятость не в цитате, а в её восприятии.Мне Вы претензии (отчасти справедливые) предъявили, а автору цитаты более заслуженные претензии нет. И даже не видите причины их предъявить?Вопрос к Вам как к адекватному оппоненту/собеседнику.И я написал, что тоже предпочёл бы первый вариант. Но это не значит, что, понимая его невозможность, я не готов рассматривать и другие варианты.Поэтому и писал, что эта социология совершенно о другом. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14449 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4286 раз. Подякували: 3977 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 15:08 ЛАД написав: mephala написав: ЛАД написав: Если Вы не видите разницы между навешиванием ярлыков и чётким определением политических взглядов и позиций, то кто Вам доктор.

Хотя аргумент насчёт "ярлыков" очень помогает, когда, к примеру, фашист хочет притвориться "демократом и либералом". Если Вы не видите разницы между навешиванием ярлыков и чётким определением политических взглядов и позиций, то кто Вам доктор.Хотя аргумент насчёт "ярлыков" очень помогает, когда, к примеру, фашист хочет притвориться "демократом и либералом".

тобто коли вам розповідають про ваші погляди - це навішування ярликів.

коли ви розказуєте про чиїсь погляди - це чітке визначення політичних поглядів.

подвійні стандарти у всій красі. тобто коли вам розповідають про ваші погляди - це навішування ярликів.коли ви розказуєте про чиїсь погляди - це чітке визначення політичних поглядів.подвійні стандарти у всій красі.

Если Вы не видите разницы между навешиванием ярлыков и чётким определением политических взглядов и позиций, то кто Вам доктор.



а взагалі хто дав вам право ВСІХ хто голосував за ЕС голословно обвинувачувати у готовності до збройного протистояння?

Уже ответил -

Читать умеете?



таке завзяте сортування людей показує тільки одне - схоже що у вас фашистські схильності які ви старанно ховаєте за грою слів.

Це Ви, мабуть, про себе? Если Вы не видите разницы между навешиванием ярлыков и чётким определением политических взглядов и позиций, то кто Вам доктор.Уже ответил - viewtopic.php?p=4771536#p4771536 Читать умеете?Це Ви, мабуть, про себе?



про що я і кажу - подвійні стандарти. все що ви кажете то це чітке визначення а якщо про вас то це навішування ярликів. це якраз ви не бачите свою подвійність. так що ваші ж слова про лікаря приміряйте на себе.



стосовно вашої відповіді - ви дали задньої лише коли вас натовкли. а так ви без зазріння совісті зразу розділили людей на сорти скопом.



на відміну від вас я не маю звички сортувати людей скопом а підходжу індивідуально до кожного. так що то було цілком про вас та ваші звички. про що я і кажу - подвійні стандарти. все що ви кажете то це чітке визначення а якщо про вас то це навішування ярликів. це якраз ви не бачите свою подвійність. так що ваші ж слова про лікаря приміряйте на себе.стосовно вашої відповіді - ви дали задньої лише коли вас натовкли. а так ви без зазріння совісті зразу розділили людей на сорти скопом.на відміну від вас я не маю звички сортувати людей скопом а підходжу індивідуально до кожного. так що то було цілком про вас та ваші звички. mephala Повідомлень: 5679 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 673 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 15:09 ЛАД написав: Достаточно вольная трактовка.

Я воспринимаю это как выпады в адрес президента и его сторонников (исходя из его национальности).

При желании, конечно, можно и трактовать "За жыдя" как "За життя". Но при очень большом желании. Достаточно вольная трактовка.Я воспринимаю это как выпады в адрес президента и его сторонников (исходя из его национальности).При желании, конечно, можно и трактовать "За жыдя" как "За життя". Но при очень большом желании.

Сторонник партии Лехаим детектед. Сторонник партии Лехаим детектед. Schmit

Повідомлень: 630 З нами з: 08.09.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 42914292429342944295> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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