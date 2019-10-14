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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4292429342944295>
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:12

  Козак-характерник написав:А на довгий путь, харчі видаватимуть? :P

таким, как ты - палкой по спине, разве что...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:16

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:Достаточно вольная трактовка. :)
Я воспринимаю это как выпады в адрес президента и его сторонников (исходя из его национальности).
При желании, конечно, можно и трактовать "За жыдя" как "За життя". Но при очень большом желании.

Серце людське лукаве. Хто пізнає його?
  sal написав:
  Schmit написав:Либо путь Израиля, либо демонтаж государства. Третьего не дано.

Когда в путь? и с кем

А на довгий путь, харчі видаватимуть? :P

Серце лукаве. Но слова не сердце.
А вообще практически полностью согласен с Вашими сегодняшними постами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:19

  ЛАД написав:Но, думаю, freeze сгоряча написал, что сегодня проголосовал бы за По.


Нет, не сгоряча, я уже писал, что циничен до беспредела, мне по фиг ОРДЛО, языки, коррупция в свиноферме, но если какой-то ... пытается залезть в мой карман, то капец ему.

Если бы повторился первый тур президентских или парламентские, я бы по-прежнему проголосовал за Юлю и Батькивщину.
Но если бы повторился второй тур президентских, даю палец на отсечение, я бы проголосовал бы за Порошенко.
Я по характеру своему не люблю предательства, не навижу людей, которые не держат обещаний, сам иногда иду в серьезные убытки по бизнесу, но слово стараюсь держать.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 15 жов, 2019 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:20

  ЛАД написав:Достаточно вольная трактовка. :)
Я воспринимаю это как выпады в адрес президента и его сторонников (исходя из его национальности).
При желании, конечно, можно и трактовать "За жыдя" как "За життя". Но при очень большом желании.

Сторонник партии Лехаим детектед.

Faceless
Ну и какая партия имеется ввиду?
Сомнения ещё есть?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:20

  ЛАД написав:Серце лукаве. Но слова не сердце.
А вообще практически полностью согласен с Вашими сегодняшними постами.

Слова, думки, дії...Як то б файно було, якщо б все це співпадало завжди. :wink: А так можна на публіку рвати тельняху, а вночі своє сало переховувати. :P
  freeze написав:
  ЛАД написав:Но, думаю, freeze сгоряча написал, что сегодня проголосовал бы за По.


Нет, не сгоряча, я уже писал, что циничен до беспредела, мне по фиг ОРДЛО, языки, коррупция в свиноферме, но если какой-то ... пытается залезть в мой карман, то капец ему.

Если бы повторился первый тур президентских или парламентские, я бы по-прежнему проголосовал за Юлю и Батькивщину.
Но если бы повторился второй тур президентских, даю палец на отсечение, я бы проголосовал бы за Порошенко.
Я по характеру своему не люблю предательства, не навижу людей, которые не держат обещаний, сам иногда иду в серьезные убытки по бизнесу, но слово стараюсь держать.

Впізнаю брата Колю! :P
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 15 жов, 2019 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:27

Re: страна и Юля

  freeze написав:я бы по-прежнему проголосовал за Юлю и Батькивщину.

Юля первая начала практику компенсирования убытков вкладчикам лопнувших банков из бюджета страны, т.е. за чужой счет, счет других граждан, которые не поддались на аферы с банками.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:33

  freeze написав:
  ЛАД написав:Но, думаю, freeze сгоряча написал, что сегодня проголосовал бы за По.


Нет, не сгоряча, я уже писал, что циничен до беспредела, мне по фиг ОРДЛО, языки, коррупция в свиноферме, но если какой-то ... пытается залезть в мой карман, то капец ему.

Если бы повторился первый тур президентских или парламентские, я бы по-прежнему проголосовал за Юлю и Батькивщину.
Но если бы повторился второй тур президентских, даю палец на отсечение, я бы проголосовал бы за Порошенко.
Я по характеру своему не люблю предательства, не навижу людей, которые не держат обещаний, сам иногда иду в серьезные убытки по бизнесу, но слово стараюсь держать.

Со многим согласен.
Тоже бывало, что шёл на убытки в бизнесе лишь бы выполнить свои обязательства.
Но не боитесь в случае голосования за По получить что-то вроде ОРДЛО в Одессе?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 15 жов, 2019 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:33

Re: Політичні дискусії

sal написав:
  freeze написав:я бы по-прежнему проголосовал за Юлю и Батькивщину.

Юля первая начала практику компенсирования убытков вкладчикам лопнувших банков из бюджета страны, т.е. за чужой счет, счет других граждан, которые не поддались на аферы с банками.


Я ни разу в жизни не имел депозита в банке, поэтому эта тема мне не интересна.
Но то что Юля всегда выступала с поддержкой малого бизнеса, это неоспоримый фвкт.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:39

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:Со многим согласен.
Но не боитесь в случае голосования за По получить что-то вроде ОРДЛО в Одессе?


Ордло в Одессе принципиально не возможно, здесь живут такие же циничные барыги как и я.
Ордло означает снижение прибыли домохозяйста, поэтому нах любое Ордло.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:43

  Yuri_T написав:
  Козак-характерник написав:А на довгий путь, харчі видаватимуть? :P

таким, как ты - палкой по спине, разве что...

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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