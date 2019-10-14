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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:12
Козак-характерник написав:
А на довгий путь, харчі видаватимуть?
таким, как ты - палкой по спине, разве что...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:16
Козак-характерник написав: ЛАД написав:
Достаточно вольная трактовка.
Я воспринимаю это как выпады в адрес президента и его сторонников (исходя из его национальности).
При желании, конечно, можно и трактовать "За жыдя" как "За життя". Но при очень большом желании.
Серце людське лукаве. Хто пізнає його?
sal написав: Schmit написав:
Либо путь Израиля, либо демонтаж государства. Третьего не дано.
Когда в путь? и с кем
А на довгий путь, харчі видаватимуть?
Серце лукаве. Но слова не сердце.
А вообще практически полностью согласен с Вашими сегодняшними постами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:19
ЛАД написав:
Но, думаю, freeze
сгоряча написал, что сегодня проголосовал бы за По.
Нет, не сгоряча, я уже писал, что циничен до беспредела, мне по фиг ОРДЛО, языки, коррупция в свиноферме, но если какой-то ... пытается залезть в мой карман, то капец ему.
Если бы повторился первый тур президентских или парламентские, я бы по-прежнему проголосовал за Юлю и Батькивщину.
Но если бы повторился второй тур президентских, даю палец на отсечение, я бы проголосовал бы за Порошенко.
Я по характеру своему не люблю предательства, не навижу людей, которые не держат обещаний, сам иногда иду в серьезные убытки по бизнесу, но слово стараюсь держать.
Востаннє редагувалось freeze
в Вів 15 жов, 2019 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:20
Faceless
ЛАД написав:
Достаточно вольная трактовка.
Я воспринимаю это как выпады в адрес президента и его сторонников (исходя из его национальности).
При желании, конечно, можно и трактовать "За жыдя" как "За життя". Но при очень большом желании.
Сторонник партии Лехаим детектед.
Ну и какая партия имеется ввиду?
Сомнения ещё есть?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:20
ЛАД написав:
Серце лукаве. Но слова не сердце.
А вообще практически полностью согласен с Вашими сегодняшними постами.
Слова, думки, дії...Як то б файно було, якщо б все це співпадало завжди.
А так можна на публіку рвати тельняху, а вночі своє сало переховувати.
freeze написав: ЛАД написав:
Но, думаю, freeze
сгоряча написал, что сегодня проголосовал бы за По.
Нет, не сгоряча, я уже писал, что циничен до беспредела, мне по фиг ОРДЛО, языки, коррупция в свиноферме, но если какой-то ... пытается залезть в мой карман, то капец ему.
Если бы повторился первый тур президентских или парламентские, я бы по-прежнему проголосовал за Юлю и Батькивщину.
Но если бы повторился второй тур президентских, даю палец на отсечение, я бы проголосовал бы за Порошенко.
Я по характеру своему не люблю предательства, не навижу людей, которые не держат обещаний, сам иногда иду в серьезные убытки по бизнесу, но слово стараюсь держать.
Впізнаю брата Колю!
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Вів 15 жов, 2019 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:27
freeze написав:
я бы по-прежнему проголосовал за Юлю и Батькивщину.
Юля первая начала практику компенсирования убытков вкладчикам лопнувших банков из бюджета страны, т.е. за чужой счет, счет других граждан, которые не поддались на аферы с банками.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:33
freeze написав: ЛАД написав:
Но, думаю, freeze
сгоряча написал, что сегодня проголосовал бы за По.
Нет, не сгоряча, я уже писал, что циничен до беспредела, мне по фиг ОРДЛО, языки, коррупция в свиноферме, но если какой-то ... пытается залезть в мой карман, то капец ему.
Если бы повторился первый тур президентских или парламентские, я бы по-прежнему проголосовал за Юлю и Батькивщину.
Но если бы повторился второй тур президентских, даю палец на отсечение, я бы проголосовал бы за Порошенко.
Я по характеру своему не люблю предательства, не навижу людей, которые не держат обещаний, сам иногда иду в серьезные убытки по бизнесу, но слово стараюсь держать.
Со многим согласен.
Тоже бывало, что шёл на убытки в бизнесе лишь бы выполнить свои обязательства.
Но не боитесь в случае голосования за По получить что-то вроде ОРДЛО в Одессе?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 15 жов, 2019 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:33
sal написав: freeze написав:
я бы по-прежнему проголосовал за Юлю и Батькивщину.
Юля первая начала практику компенсирования убытков вкладчикам лопнувших банков из бюджета страны, т.е. за чужой счет, счет других граждан, которые не поддались на аферы с банками.
Я ни разу в жизни не имел депозита в банке, поэтому эта тема мне не интересна.
Но то что Юля всегда выступала с поддержкой малого бизнеса, это неоспоримый фвкт.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:39
ЛАД написав:Со многим согласен.
Но не боитесь в случае голосования за По получить что-то вроде ОРДЛО в Одессе?
Ордло в Одессе принципиально не возможно, здесь живут такие же циничные барыги как и я.
Ордло означает снижение прибыли домохозяйста, поэтому нах любое Ордло.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:43
Yuri_T написав: Козак-характерник написав:
А на довгий путь, харчі видаватимуть?
таким, как ты - палкой по спине, разве что...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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